El mexicano del gesto racista a la coreana en el Mundial rompe el silencio: se disculpa y renuncia a su puesto

El presunto responsable del acto contra la creadora de contenido surcoreana Inocat_t difunde un video en plataformas digitales y deja su cargo en el Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien había sido identificado en redes sociales como el autor del gesto racista hacia la influencer surcoreana Inocat_t durante el partido entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara, publicó un video en sus redes sociales en el que ofreció una disculpa pública y anunció su renuncia al Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ).

El incidente había generado una ola de críticas en redes sociales luego de que la creadora de contenido captara y difundiera el momento en sus plataformas digitales durante el encuentro del Mundial 2026.

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El hombre señalado en redes sociales por la agresión contra la influencer surcoreana Inocat_t difunde un video para expresar arrepentimiento, tras la polémica que se desata por lo ocurrido durante el juego Corea del Sur-República Checa

Las palabras de Bernal Miramontes en su disculpa pública

En el video, el ingeniero reconoció que su conducta fue contraria a la hospitalidad que —según sus propias palabras— México busca ofrecer a los visitantes extranjeros.

“Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario”, expresó en el mensaje.

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Bernal Miramontes dirigió sus disculpas a varios grupos:

A Inoka (Inocat_t), la influencer coreana directamente afectada por el gesto

A la comunidad coreana y a la comunidad extranjera en general

A los mexicanos que no se sienten representados por este tipo de conductas

Además, señaló que ya estableció contacto con la creadora de contenido para poder ofrecerle una disculpa de manera presencial.

La creadora de contenido Inocat_t asitió al encuentro en el Estadio Guadalajara y expuso el incidente vivido en las gradas a través de sus redes. (Instagram)

Renuncia al cargo para deslindar a la institución

Uno de los puntos centrales del video fue el anuncio de su renuncia a la presidencia del CITGEJ, decisión que —según explicó— tomó con el objetivo de que la institución no se vea vinculada a sus actos personales.

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“El día de hoy, en la mañana, también presenté mi renuncia al cargo del Colegio de Ingenieros, al cual representaba, porque también quiero deslindar a la institución de estos hechos”, indicó.

El ingeniero subrayó que se trata de un acto a título personal y que está dispuesto a asumir las consecuencias correspondientes.

El contexto: un video viral que detonó el escándalo

El incidente tuvo lugar durante el partido Corea del Sur vs República Checa, correspondiente al Grupo A del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Guadalajara. La influencer Inocat_t grabó el momento y lo difundió en sus redes sociales, lo que desató una búsqueda colectiva para identificar al responsable.

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Usuarios en plataformas digitales lograron vincular al hombre con Bernal Miramontes a partir de fotografías y datos públicos disponibles en línea. A partir de ese momento, crecieron los llamados para que el CITGEJ emitiera una postura y aplicara sanciones internas, presión que precedió al video de disculpa.

Usuarios identificaron al presunto responsable como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco. (X/ @cicej_)

Un caso que refleja el poder de la viralización en eventos deportivos

El episodio puso nuevamente en evidencia cómo las redes sociales funcionan como un mecanismo de rendición de cuentas pública, especialmente en el contexto de un evento de alcance mundial como la Copa del Mundo 2026, que tiene a México como país sede.

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Con la disculpa publicada y la renuncia presentada, Bernal Miramontes afirmó que el hecho le genera un profundo dolor y reiteró que “nunca volverá a suceder un hecho similar”.