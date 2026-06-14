México

El mexicano del gesto racista a la coreana en el Mundial rompe el silencio: se disculpa y renuncia a su puesto

Ulises Bernal Miramontes pidió disculpas públicas a la influencer coreana Inocat_t y anunció su renuncia al CITGEJ tras el escándalo racista en el Estadio Guadalajara

Guardar
Google icon
El presunto responsable del acto contra la creadora de contenido surcoreana Inocat_t difunde un video en plataformas digitales y deja su cargo en el Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.
El presunto responsable del acto contra la creadora de contenido surcoreana Inocat_t difunde un video en plataformas digitales y deja su cargo en el Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien había sido identificado en redes sociales como el autor del gesto racista hacia la influencer surcoreana Inocat_t durante el partido entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara, publicó un video en sus redes sociales en el que ofreció una disculpa pública y anunció su renuncia al Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ).

El incidente había generado una ola de críticas en redes sociales luego de que la creadora de contenido captara y difundiera el momento en sus plataformas digitales durante el encuentro del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

El hombre señalado en redes sociales por la agresión contra la influencer surcoreana Inocat_t difunde un video para expresar arrepentimiento, tras la polémica que se desata por lo ocurrido durante el juego Corea del Sur-República Checa

Las palabras de Bernal Miramontes en su disculpa pública

En el video, el ingeniero reconoció que su conducta fue contraria a la hospitalidad que —según sus propias palabras— México busca ofrecer a los visitantes extranjeros.

“Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario”, expresó en el mensaje.

PUBLICIDAD

Bernal Miramontes dirigió sus disculpas a varios grupos:

  • A Inoka (Inocat_t), la influencer coreana directamente afectada por el gesto
  • A la comunidad coreana y a la comunidad extranjera en general
  • A los mexicanos que no se sienten representados por este tipo de conductas

Además, señaló que ya estableció contacto con la creadora de contenido para poder ofrecerle una disculpa de manera presencial.

La creadora de contenido Inocat_t asitió al encuentro en el Estadio Guadalajara y expuso el incidente vivido en las gradas a través de sus redes. (Instagram)
La creadora de contenido Inocat_t asitió al encuentro en el Estadio Guadalajara y expuso el incidente vivido en las gradas a través de sus redes. (Instagram)

Renuncia al cargo para deslindar a la institución

Uno de los puntos centrales del video fue el anuncio de su renuncia a la presidencia del CITGEJ, decisión que —según explicó— tomó con el objetivo de que la institución no se vea vinculada a sus actos personales.

“El día de hoy, en la mañana, también presenté mi renuncia al cargo del Colegio de Ingenieros, al cual representaba, porque también quiero deslindar a la institución de estos hechos”, indicó.

El ingeniero subrayó que se trata de un acto a título personal y que está dispuesto a asumir las consecuencias correspondientes.

El contexto: un video viral que detonó el escándalo

El incidente tuvo lugar durante el partido Corea del Sur vs República Checa, correspondiente al Grupo A del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Guadalajara. La influencer Inocat_t grabó el momento y lo difundió en sus redes sociales, lo que desató una búsqueda colectiva para identificar al responsable.

Usuarios en plataformas digitales lograron vincular al hombre con Bernal Miramontes a partir de fotografías y datos públicos disponibles en línea. A partir de ese momento, crecieron los llamados para que el CITGEJ emitiera una postura y aplicara sanciones internas, presión que precedió al video de disculpa.

Usuarios identificaron al presunto responsable como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco. (X/ @cicej_)
Usuarios identificaron al presunto responsable como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco. (X/ @cicej_)

Un caso que refleja el poder de la viralización en eventos deportivos

El episodio puso nuevamente en evidencia cómo las redes sociales funcionan como un mecanismo de rendición de cuentas pública, especialmente en el contexto de un evento de alcance mundial como la Copa del Mundo 2026, que tiene a México como país sede.

Con la disculpa publicada y la renuncia presentada, Bernal Miramontes afirmó que el hecho le genera un profundo dolor y reiteró que “nunca volverá a suceder un hecho similar”.

Temas Relacionados

Mundial 2026GuadalajaraJaliscoSelección Corea del Sur Mundial 2026Estadio GuadalajaraEstadio Akronracismomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué hacía Noroña en el campo de entrenamiento en Tijuana durante el Mundial 2026?

Un video difundido en redes sociales muestra al senador dentro del predio donde entrena la selección de Irán

¿Qué hacía Noroña en el campo de entrenamiento en Tijuana durante el Mundial 2026?

Resultados SEP 2026: cómo consultar la asignación de preescolar y primaria en CDMX paso a paso

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informa que ya están disponibles los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial

Resultados SEP 2026: cómo consultar la asignación de preescolar y primaria en CDMX paso a paso

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en el Valle de México y de Toluca este 15 de junio

Cuáles son los automóviles que tienen restricciones este lunes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en el Valle de México y de Toluca este 15 de junio

Beca Rita Cetina para primaria 2026: formas de saber si mi hijo fue aceptado paso por paso

En 2025, el gobierno de México puso en marcha la iniciativa, que este año extendió su alcance e incluyó a los estudiantes de primaria

Beca Rita Cetina para primaria 2026: formas de saber si mi hijo fue aceptado paso por paso

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 14 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 14 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio: ataque armado en vivienda de Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 heridos

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

ENTRETENIMIENTO

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México

DEPORTES

Ricardo Escotto cumple con creces en su debut dentro de la Fórmula 3 en Barcelona

Ricardo Escotto cumple con creces en su debut dentro de la Fórmula 3 en Barcelona

Coco Carrasquilla regresa a los entrenamientos tras lesión con Pumas y sueña con el debut mundialista

Brasil y sus posibilidades de jugar en México: esto es lo que necesita La Canarinha para venir a Monterrey

Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026

Equipo femenil obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco