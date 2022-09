Quiénes son los artistas y agrupaciones que han elegido a México como escenario de sus videos musicales

La inigualable belleza del país azteca atrae la atención de famosos internacionales no solo para vacacionar sino para ser escenario de sus proyectos musicales (Foto: Getty Images)

La calidez de su pueblo y la inmensa cantidad de recursos naturales que alberga en cada rincón de su territorio han consolidado a México como uno de los destinos turísticos más populares con el paso de los años. Desde el agua turquesa de sus playas, los vestigios arqueológicos que reflejan parte de su cultura e historia y hasta los imponentes rascacielos de la capital, han deleitado la pupila de más de un turista que visita el país azteca.

No obstante, no solo turistas internacionales han quedado cautivados con el encanto de México, también artistas y agrupaciones de talla mundial han encontrado en territorio mexicano inspiración artística para sus proyectos, de modo que lo han convertido en el escenario de videos musicales que le han dado la vuelta al mundo, tal y como sucedió recientemente con la colaboración de Britney Spears y Elton John.

El video oficial del tema Hold Me Closer se grabó en distintos puntos de la Ciudad de México como fue el caso de Cuautepec, justo por donde cruza la línea 1 del Cablebús, reflejando así otra cara de la capital mexicana la cual pocos turistas se atreven a explorar. Dicha propuesta audiovisual fue aplaudida por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sin embargo, antes de que ambas estrellas del pop estrenaran su sencillo, muchos otros artistas habían encontrado en México el escenario ideal para sus proyectos musicales.

Jennifer López en Chichen Itzá

Hace poco más de una década, medios locales de Yucatán reportaron la presencia de la icónica diva del pop Jennifer López en el estado; si bien en un inicio se creyó que la también actriz estadounidense en encontraba vacacionando, poco después se descubriría que se encontraba grabando el video oficial del segundo sencillo de su álbum Love? que estaba próximo a estrenar.

Fue durante el mes de diciembre del año 2011 que en plataformas digitales fue publicado el video del tema Into you el cual además de tener como protagonista al actor cubano William Levy, mostró la belleza y magnitud de la zona arqueológica de Chichén Itzá. Cabe mencionar que aunque el sencillo es una colaboración de Jennifer López junto al rapero Lil Wayne, la intérprete de Dance Again fue quien apareció a cuadro luciendo un peculiar atuendo de animal print de serpiente.

Coldplay y su amor por la Ciudad de México

Quienes también han demostrado en más de una ocasión su amor por México y su cultura han sido los integrantes de la banda británica Coldplay. Y es que durante las múltiples visitas que han tenido al país azteca, además de ofrecer impresionantes conciertos, han aprovechado para visitar algunos de los sitios más emblemáticos de la capital mexicana, tales como la famosa Casa Azul de Frida Kahlo, misma que le sirvió de inspiración a Chris Martin para la creación de una canción y el nombre de su cuarto de álbum de estudio.

Fue hasta el año 2016 cuando los británicos regresaron a la capital mexicana a ofrecer un par de conciertos de lleno total en el Foro Sol, sin embargo, para hacerlo aún más memorable la agrupación se trasladó hasta el recinto en bicicleta, recorriendo en este medio de transporte algunas de las colonias más populares de la capital y capturando un poco de la esencia de las y los mexicanos en una grabación que pasaría a ser el video oficial del tema A Head Full of Dreams.

One Republic en la colonia San Rafael

El ángel de la Independencia en primer plano es la toma con la que el video oficial del tema Kids de la banda estadounidense One Republic presenta el que fue el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio llamado Oh My My. Fue en el año 2014 que la icónica agrupación de rock pop visitó el país azteca para ofrecer un inolvidable concierto en el Palacio de los Deportes pero además de eso, aprovecharon su visita para conocer y adentrarse más en la cultura mexicana, de la cual el vocalista, Ryan Tedder, se ha declarado admirador un par de veces.

De este modo, diversos puntos emblemáticos de la capital mexicana como el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución se convirtieron en el escenario ideal para que One Republic grabara uno de los videos más relevantes de su trayectoria artística, no obstante, fue la Privada Roja en la colonia San Rafael la locación que más atrajo la atención de su público ya que en aquel entonces dicho recinto no era tan popular como lo es hasta la fecha.

Empire of the Sun y el Desierto de Icamole

Uno de los videos de artistas internacionales que retoma gran parte de la cultura mexicana es sin duda alguna el de We Are The People del dúo australiano Empire of the Sun. Dicho tema forma parte de su álbum de estudio Walking On A Dream y la grabación se llevó a cabo en el año 2008 en diversos puntos de la República Mexicana tales como el Desierto del Icamole ubicado en el pueblo de García en Nuevo León y en el Jardín Surrealista de Edward James en Xilitla, San Luis Potosí.

Empire of the Sun regresó a México en 2015 y, entre múltiples cuestionamientos sobre los conciertos que tenían agendados en el país azteca en ese año, el vocalista Luke Steele confesó estar muy contento de regreso en México pues siempre encontraba inspiración en cada detalle de su visita, además de que le gustaba pensar en México como una “Australia psicodélica”.

“Siempre pienso en México como una Australia psicodélica, me recuerda a mi casa, pero tiene muchas cosas más”, declaró el vocalista de Empire The Sun.

El público mexicano como protagonista

Aunque existen muchos otros artistas internacionales que han quedado maravillados con la cultura y los impresionantes paisajes de México para realizar sus videos musicales, el público mexicano ha ganado relevancia entre múltiples solistas y agrupaciones que quedan sorprendidos con la energía y calidez de sus fanáticos.

Por ello, algunas de sus presentaciones ya sea en solitario o en algún festival se han convertido en los videos oficiales de temas que acaban de estrenar o de proyectos más grandes, tal y como sucedió con Billie Eilish en 2019 quien cantó por primera vez el sencillo Everything I Wanted durante el festival Corona Capital.

Pese a que la joven intérprete acababa de estrenar dicho tema, sus fanáticos mexicanos ya conocían a la perfección la letra por lo que la corearon a unísono sorprendiendo a la también compositora, quien optó por considerar el video de ese momento como el video oficial de su canción.

Una situación similar ocurrió en 2007 con la banda estadounidense My Chemical Romance, quienes ofrecieron un concierto en el Palacio de los Deportes para presentar su tercer álbum de estudio The Black Parade.

Fue la energía del público la que terminó por cautivar a Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro, quienes consideraron dicha presentación lo suficientemente inolvidable como para inmortalizarla en su segundo videoálbum al cual titularon The Black Parade Is Dead!. Cabe mencionar que tras más de una década de ausencia, la agrupación estadounidense volverá a México en noviembre de este 2022 encabezando el cartel oficial del festival Corona Capital.

SEGUIR LEYENDO: