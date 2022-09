Los Estrambóticos a solas con Infobae: la legendaria banda mexicana que inundó con su esencia el ska

La agrupación lanzó dos nuevos temas con motivo de su aniversario: "Reír o llorar" y "Todo algún día termina". (Foto Instagram: @losestramboticos)

Los Estrambóticos están de fiesta, este 2022 cumplieron tres décadas de trayectoria en la industria musical y planean celebrarlo a lo grande con A pesar de todo nunca nos hemos rendido, un espectáculo que ofrecerán el próximo domingo 02 de octubre en el Pepsi Center. Considerada como una de las bandas de ska y rock alternativo más importantes del país, continúan luchando por dejar una huella imborrable en sus fans sin perder su esencia.

Adrián Vallarta y Arturo Ruelas hablaron sobre su 30 aniversario en exclusiva para Infobae México. Para comenzar, reconocieron que permanecer vigentes en la industria musical después de tantos años ha sido todo un reto y declararon que sienten afortunados de formar parte de todos los grupos mexicanos que, sin importar que nacieron en el siglo pasado, continúan conquistando con sus canciones.

“El reto más fuerte de cumplir 30 años es cumplirlos, sobrevivir la pandemia. Esa es la celebración porque sí está difícil para todos, ahorita ya es como otra categoría, hay muchos que lo están logrando y tenemos la fortuna de ser de estos cuantos”, comentó Arturo Ruelas.

Respecto a si piensan que son un referente, Adrián Vallarta mencionó: “Afortunadamente sí, pero porque la banda nos hace ser parte de su vida, los seguidores, la misma familia estrambótica. Nosotros pertenecemos desde hace 30 años a este género, a esta oleada que se dio iniciando con la Santísima trinidad, Los de abajo, La nana pancha, todos ellos; somos parte de este gran movimiento y el público es el que nos da el título y lo agarramos con todo corazón con la responsabilidad que es ser parte de esto”.

Después de tantos años tocando el mismo ritmo y con el surgimiento de nuevos conceptos musicales resulta complicado mantener la esencia de cada proyecto. Esto no ocurrió con Los Estrambóticos, pues lograron conservar su sello característico evitando caer en algunas propuestas.

“Eso es algo de lo que nos preocupamos mucho, de que la esencia, a pesar de los cambios, del tiempo y obviamente de todo lo que te vas puliendo como músico intentando mejorar, no perderla. A veces como músico pierdes la esencia, la inocencia, porque el conocimiento te quita eso y experimentas cosas más complicadas no para ti, para quedar bien con un círculo y nosotros hemos intentado no hacer eso”, dijo el vocalista.

Adrián Vallarta confesó que, aunque tres décadas es muchísimo tiempo, no siente que la convivencia dentro del grupo se haya visto afectada, pues cada uno realiza sus proyectos y procuran llegar a un acuerdo respecto a cada tema que lanzan.

“No se me ha hecho ni tan difícil ni tan pesado esta historia de Estrambóticos porque vamos caminando juntos haciendo cosas que nos gustan y que queremos compartir con la gente. Estamos muy felices y muy orgullosos de todo lo que hemos logrado, seguramente no falta tocar en la luna, pero esperemos a que llegue solito”, comentó el músico.

Finalmente, ambos reconocieron que durante los dos años que estuvieron restringidos por la pandemia de COVID-19 aprendieron a trabajar a distancia y fruto de ese esfuerzo es el próximo concierto que ofrecerán en la Ciudad de México. Asimismo, el vocalista de la agrupación compartió parte de su aprendizaje con un consejo para todos aquellos que quieren incursionar en la industria musical.

Crean en sus sueños, si se puede con perseverancia, dando paso por paso, estando siempre en el presente siempre se puede lograr lo que quieran.

