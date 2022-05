El regreso de My Chemical Romance: reacciones, memes y todo lo que debes saber

Fotos: Foto: Twitter @Spotify

Después de anunciar su separación y permanecer ocho años sin lanzar canciones, dar conciertos o reunirse, este 12 de mayo la banda My Chemical Romance dio a conocer su tema The Foundations of Decay.

Los seis minutos del video permanecieron en un oscuro casi total con explosiones en tonos grises, pero bastaron para emocionar a sus seguidores, quienes llevaban desde 2014 lamentando y anhelando el regreso de la agrupación.

El importante lanzamiento para la música rock y “emo” causó todo tipo de reacciones, pues algunas personas anunciaron el “regreso” de esta tribu urbana caracterizada por fleco largo mientras que otras ni siquiera podían creer que My Chemical Romance hubiera vuelto.

Rápidamente, los internautas comenzaron a generar frases, revivieron imágenes de los atuendos emo e intentaron que la mayor cantidad de fans de MCR se enteraran del lanzamiento de The Foundations of Decay.

“¿Quieres escuchar la nueva canción de My Chemical Romance mientras nos agarramos de la manita y sentimos que estamos en 2006 otra vez?

*Enviar”, escribió una usuaria.

Los intérpretes de I’m not okay ya habían dado señales de reunión desde finales de 2021, incluso un internauta preguntó a Frank Iero que si estaban preparando algún tema, pero el músico estadounidense se limitó a colocar un emoji de cara mostrando los dientes.

En la siguiente imagen, un internauta hizo una referencia a la película Ratouille de Disney/Pixar, pues dio a entender que al escuchar el nuevo tema se sintió como cuando estaba en la pubertad y se estrenó The Black Parade.

Entre los memes, hubo quienes incluso recordaron el supuesto plagio de José Pepe Madero en muchas canciones de PXNDX, ya que tenían letras, ritmos y tonadas muy similares.

La banda, originaria de Newark, Nueva Jersey, está conformada por el vocalista Gerard Way, su hermano y bajista, Mikey Way, los guitarristas Frank Iero y Ray Toro y el tecladista James Dewees. Previamente Bob Bryar fue su baterista.

My Chem, como también es conocida, nació en 2001, después de que el vocalista fue testigo de los ataques de septiembre a las Torres Gemelas y vio al segundo edificio caer. Es por eso que su sonido emo-punk, sus letras catastróficas combinadas con el dramatismo de las vocales y el look neo-gótico los convirtió en una de las bandas más importantes en su género.

La banda lanzó cuatro álbumes de estudio “I Brought You Bullets, You Brought Me Your Love”, “Three Cheers For Sweet Revenge”, “The Black Parade” y “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”; además de dos discos en vivo, uno de los cuales fue grabado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Fue en marzo de 2013 que el grupo anunció su separación por medio de su página oficial y el vocalista compartió una carta con los sentimientos que esto le causó.

“Estar en esta banda por los últimos 12 años ha sido una verdadera bendición. Hemos llegado a lugares que no sabíamos que podríamos alcanzar. Hemos sido capaces de ver y experimentar cosas que nunca imaginamos posibles. Hemos compartido el escenario con gente que admiramos, gente que ha sido nuestro ejemplo y lo mejor de todo, nuestros amigos. Y ahora, como todas las grandes cosas, ha llegado el tiempo de que termine. Gracias por todo su apoyo, y por ser parte de la aventura”, narró el comunicado oficial en su momento.

