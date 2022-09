La línea 2 del cablebús de la CDMX protagonizó un video de Britney Spears y Elton John

Hold me closer retrató diversos lugares icónicos de la arquitectura mexicana además de este transporte (Foto: Reuters)

Los cantantes Britney Spears y Elton John eligieron el cablebús de la Ciudad de México para protagonizar Hold Me Closer, el video musical colaborativo que tendrá su premiere el próximo martes 27 de septiembre. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en uno de sus tuits:

“¡Vamos a salir en el video de @eltonofficial y @britneyspears! Hold Me Closer en #LaCiudadQueLoTieneTodo”, escribió este 23 de septiembre. En el video publicado por los artistas se pudieron ver algunas tomas aéreas de este transporte público así como la presencia de algunos bailarines con trajes coloridos.

En otras tomas del pequeño adelanto de 13 segundos se pudieron apreciar las casas que fueron pintadas de colores en Ecatepec, Estado de México y otros lugares icónicos de la arquitectura mexicana, uno de ellos es la Casa de Luis Barragán y el otro es el Nido de Quetzalcóatl, el parque ecológico que recientemente visitaron las cantantes Rosalía y Dua Lipa durante sus respectivas giras.

Otras locaciones que se pudieron apreciar en el adelanto son Los Clubes en Atizapán de Zaragoza y el Taller de Arquitectura Agustín Hernández, ubicado en la colonia Bosques de las Lomas.

En el segundo en el que se alcanza a apreciar la estructura rosada frente a un lago, se pudo ver una silueta de mujer, entre los comentarios del Tweet un internauta identificó a Britney Spears.

El jardín diseñado por Javier Senosiain también será protagonista del video Foto: Fb/El Nido de Quetzalcóatl

Desde su cuenta de Twitter, Elton John publicó los horarios para el estreno de este video en distintos países, siguiendo la lógica de las horas, el video se podría ver en México a las 12:00 horas del 27 de septiembre:

27 de septiembre

-Londres 18:00 horas

-Nueva York 13:00 horas

-Los Ángeles 10:00 horas

-París, Francia a las 19:00 horas

La Casa Luis Barragán también sale en el video

28 de septiembre

-Tokio, Japón a las 2:00 horas

-Sydney, Australia a las 3:00 horas

-Jakarta a las 12:00 horas

-Sao Paulo, Brasil a las 14:00 horas

Entre los comentarios de los y las habitantes de la CDMX se pudieron leer estas reacciones ante la elección de locaciones para el video “Gracias por grabar en la Ciudad de México”, “Que bueno que saldrá Britney” y “Es neta que el vídeo de Hold Me Closer está grabado en México? OMG!!! ¡Que fantasía!”

Cabe recordar que la canción Hold me closer se había estrenado el pasado 26 de agosto y se trata del primer tema de la Princesa del pop en seis años.

El tema cuyo video fue grabado en México tiene influencia del género ‘dance’ en la que no faltan referencias a otros trabajos de ambos cantantes a lo largo de sus casi tres minutos y medio de duración.

Y es que, aunque Hold Me Closer está profundamente marcado por “Tiny Dancer”, el tema también hace guiños a otras composiciones como The One y Don’t Go Breaking My Heart, hit que Elton John lanzó junto a Kiki Dee en 1976.

La canción es la primera de Britney en seis años (Getty Images)

La opción de guardar previamente este sencillo se habilitó a principios de agosto y recientemente incluso existían rumores de que se había filtrado. Después de esto, circularon por las redes sociales toda clase de teorías acerca de cómo los fans habían podido acceder a la canción, la temática y el estilo de la misma.

Además, la portada de este trabajo conjunto se publicó el pasado 8 de agosto, y el 19 de este mismo mes, los aficionados ya conocían su título oficial.

SEGUIR LEYENDO: