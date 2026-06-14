De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU (Foto: Telemundo RS)

El padre del actor Pablo Lyle, Jorge Lyle, falleció el pasado sábado 13 de junio en Mazatlán, Sinaloa, a los 77 años.

El deceso se produjo tras varios días en estado delicado, consecuencia de un accidente doméstico que agravó la salud del padre del intérprete mexicano.

Diversos medios y el periodista Raúl Gutiérrez, confirmaron la noticia y detallaron las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Un accidente doméstico precipitó el desenlace

La familia de Jorge Lyle había optado por internarlo en una casa de reposo desde hacía aproximadamente dos años, debido al avance del Alzheimer que padecía. En este centro especializado, recibía atención y cuidados constantes, ya que la enfermedad había deteriorado de forma considerable sus capacidades.

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La situación se complicó en los últimos días, cuando sufrió una fuerte caída dentro de la institución. Este accidente provocó un deterioro marcado en su estado de salud, lo que llevó a un rápido agravamiento de su cuadro clínico. Según la información difundida, la familia estuvo atenta a la evolución de Jorge Lyle, plenamente consciente de que el panorama era grave tras el accidente.

El mediodía del 13 de junio, medios nacionales reportaron su fallecimiento en Mazatlán.

(EFE/José A. Iglesias/Pool)

Pablo Lyle no pudo despedirse de su padre

La muerte de Jorge Lyle ocurrió mientras Pablo Lyle permanece en prisión en Estados Unidos, cumpliendo una sentencia por homicidio involuntario, tras el fallecimiento de Juan Hernández en 2019. El actor, conocido por telenovelas y películas, habría intentado obtener un permiso humanitario para salir de la cárcel y visitar a su padre en México.

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La periodista Inés Moreno reportó que existía la posibilidad de que las leyes de Florida permitieran este tipo de permisos ante situaciones familiares delicadas. Sin embargo, de acuerdo con Raúl Gutiérrez, el permiso fue negado y Pablo Lyle no pudo viajar para despedirse de su padre en sus últimos días.

En la red social X, Gutiérrez escribió: “Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente. Sin embargo, dicho permiso nunca le fue concedido y, lamentablemente, este mediodía se confirmó el fallecimiento del señor Jorge Lyle.”

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Enfermedad y cuidados especiales

El deterioro paulatino de Jorge Lyle se relacionó directamente con el diagnóstico de Alzheimer. Desde hace dos años, la familia había decidido internarlo en un centro de cuidados debido a la evolución de la enfermedad. La caída ocurrida dentro de la institución donde residía agravó su situación, desencadenando complicaciones que resultaron fatales.

Los reportes detallan que, tras el accidente, la familia de Jorge Lyle se mantuvo al tanto de su salud y consciente de la gravedad. La preocupación creció a principios de junio, cuando la periodista Inés Moreno informó que el padre del actor atravesaba una situación médica delicada.

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Archivo - El actor mexicano Pablo Lyle permanece sentado durante una audiencia en el edificio de la corte de Miami Richard E. Gerstein Justice Building, el 8 de diciembre de 2022. Sus abogados defensores presentaron una moción para que se realice un nuevo juicio después de que fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernandez tras un incidente automovilístico en 2019. Una jueza de Miami rechazó el 12 de diciembre ese pedido para un nuevo juicio y fijó la sentencia para el 7 de febrero. (Pedro Portal/Miami Herald via AP, Pool, Archivo)

Un adiós marcado por la distancia y el contexto legal

La muerte de Jorge Lyle se suma a las dificultades personales que enfrenta Pablo Lyle desde su condena en 2023. El actor, sentenciado en Florida, no pudo acceder a un permiso humanitario para salir de prisión y acompañar a su familia en los últimos momentos de su padre. La situación ha generado reacciones en redes sociales y medios de comunicación, poniendo el foco en las restricciones legales que enfrentan personas privadas de la libertad para atender emergencias familiares.

La familia Lyle no ha emitido una declaración pública adicional hasta el momento. Fuentes cercanas insisten en que el actor buscó todas las vías legales posibles para despedirse de su padre, sin éxito.

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