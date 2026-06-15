Lavar los tenis de manera regular conserva su apariencia, prolonga su vida útil y mejora la higiene personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar los tenis de manera regular es una práctica esencial para conservar su apariencia, prolongar su vida útil y mantener una buena higiene personal.

El uso diario y la exposición constante al polvo, el sudor y la suciedad favorecen la acumulación de bacterias y malos olores en el calzado.

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Además, el mantenimiento adecuado ayuda a evitar el desgaste prematuro de los materiales y previene problemas de salud en los pies causados por la humedad o los hongos. Mantener los tenis limpios no solo es cuestión de estética, sino también de bienestar.

El uso diario y la exposición al polvo, sudor y suciedad favorecen bacterias y malos olores en los tenis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cada cuánto se deben lavar los tenis?

Según especialistas y marcas como Nike y Puma, la frecuencia ideal para lavar los tenis depende del uso y las condiciones a las que se expongan.

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Se recomienda limpiarlos al menos cada dos semanas o cuando comiencen a lucir sucios, especialmente si los usas de manera frecuente o en exteriores.

Por su parte, para quienes los usan a diario para caminar o hacer deporte, un lavado cada tres o cuatro semanas suele ser suficiente.

En caso de uso ocasional, basta con una limpieza superficial y un lavado más a fondo cada dos o tres meses.

Es importante evitar el uso de productos agresivos y dejar que los tenis se sequen al aire, sin exponerlos directamente al sol ni a fuentes de calor para no dañarlos.

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Se recomienda limpiar los tenis al menos cada dos semanas o cuando comiencen a lucir sucios, sobre todo si se usan en exteriores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el método correcto paso a paso para lavar tus tenis y los mejores productos

El método correcto para lavar tus tenis, recomendado por especialistas y marcas deportivas, es el siguiente:

Paso a paso para lavar tenis

Retira las agujetas y plantillas: Quita las agujetas y las plantillas (si son removibles). Esto facilita una limpieza más profunda y evita que se dañen. Sacude y cepilla el exceso de suciedad: Usa un cepillo de cerdas suaves (puede ser un cepillo de dientes viejo) para remover tierra o polvo seco de la superficie, la suela y las ranuras. Prepara una solución de limpieza suave: Mezcla agua tibia con unas gotas de jabón líquido suave para ropa, jabón para manos o jabón neutro. Evita productos agresivos como cloro o blanqueador. Lava la parte exterior: Sumerge el cepillo en la solución jabonosa y limpia con movimientos suaves la superficie de los tenis, poniendo especial atención en manchas o zonas sucias. Limpia las agujetas y plantilla: Lava las agujetas a mano con la misma solución. Si las plantillas son removibles, frótalas suavemente y enjuaga con cuidado. Déjalas secar por separado. Enjuaga con un paño húmedo: Usa un paño limpio y húmedo para retirar el exceso de jabón y suciedad de los tenis. Seca tus tenis correctamente: Seca al aire en un lugar ventilado y a la sombra, nunca directamente bajo el sol ni con fuentes de calor como secadoras. Puedes rellenar los tenis con papel absorbente para mantener su forma y acelerar el secado.

Mejores productos recomendados

Jabón neutro o líquido para ropa No daña los materiales y es seguro para lavar tenis de tela, malla o sintético.

Cepillo de cerdas suaves Ayuda a retirar la suciedad sin dañar la superficie.

Paño de microfibra Ideal para enjuagar y secar la superficie sin rayar.

Productos específicos para tenis Existen espumas o líquidos limpiadores especiales para calzado deportivo que tienen los componentes ideales para lavar limpiar los tenis sin dañarlos.

Evita meter los tenis a la lavadora: esta práctica puede deformarlos o dañar los materiales y las costuras.

Recuerda no secar los tenis directo al sol para evitar que se dañen las telas o se decoloren. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos son los problemas de salud que puede causar la falta de higiene en los tenis

Pie de atleta: Infección por hongos que causa enrojecimiento, descamación, picazón y grietas en la piel.

Onicomicosis: Hongos en las uñas que provocan engrosamiento, cambio de color y fragilidad.

Dermatitis: Inflamación y enrojecimiento de la piel por contacto con bacterias y residuos acumulados.

Celulitis bacteriana: Infección profunda de la piel caracterizada por dolor, hinchazón y calor local.

Mal olor (bromhidrosis): Resultado de la descomposición bacteriana del sudor y residuos orgánicos.

Ampollas e irritaciones: Lesiones provocadas por fricción con materiales sucios o endurecidos.

Mayor riesgo de infecciones: Entrada de microorganismos a través de pequeñas heridas o grietas.

Complicaciones en personas con diabetes o inmunosupresión: Mayor probabilidad de infecciones graves en pies con higiene deficiente.