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¿Cada cuánto se deben lavar los tenis?

Lavarlos con cierta frecuencia también ayuda a cuidar los materiales, reducir bacterias y prevenir molestias en los pies por humedad, sobre todo si se usan diario para caminar o hacer ejercicio

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Una mano cepilla un tenis blanco cubierto de espuma de jabón dentro de un recipiente negro, con agua jabonosa y un cepillo de madera visible.
Lavar los tenis de manera regular conserva su apariencia, prolonga su vida útil y mejora la higiene personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar los tenis de manera regular es una práctica esencial para conservar su apariencia, prolongar su vida útil y mantener una buena higiene personal.

El uso diario y la exposición constante al polvo, el sudor y la suciedad favorecen la acumulación de bacterias y malos olores en el calzado.

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Además, el mantenimiento adecuado ayuda a evitar el desgaste prematuro de los materiales y previene problemas de salud en los pies causados por la humedad o los hongos. Mantener los tenis limpios no solo es cuestión de estética, sino también de bienestar.

Un par de tenis blancos con detalles azules, un cepillo, un tazón con agua jabonosa, dos paños grises y agujetas blancas enrolladas sobre una mesa de madera.
El uso diario y la exposición al polvo, sudor y suciedad favorecen bacterias y malos olores en los tenis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cada cuánto se deben lavar los tenis?

Según especialistas y marcas como Nike y Puma, la frecuencia ideal para lavar los tenis depende del uso y las condiciones a las que se expongan.

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Se recomienda limpiarlos al menos cada dos semanas o cuando comiencen a lucir sucios, especialmente si los usas de manera frecuente o en exteriores.

Por su parte, para quienes los usan a diario para caminar o hacer deporte, un lavado cada tres o cuatro semanas suele ser suficiente.

En caso de uso ocasional, basta con una limpieza superficial y un lavado más a fondo cada dos o tres meses.

Es importante evitar el uso de productos agresivos y dejar que los tenis se sequen al aire, sin exponerlos directamente al sol ni a fuentes de calor para no dañarlos.

Una mano sostiene un cepillo de madera con cerdas claras, frotando la parte superior de un tenis blanco sucio en un recipiente negro con abundante espuma de jabón.
Se recomienda limpiar los tenis al menos cada dos semanas o cuando comiencen a lucir sucios, sobre todo si se usan en exteriores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el método correcto paso a paso para lavar tus tenis y los mejores productos

El método correcto para lavar tus tenis, recomendado por especialistas y marcas deportivas, es el siguiente:

Paso a paso para lavar tenis

  1. Retira las agujetas y plantillas: Quita las agujetas y las plantillas (si son removibles). Esto facilita una limpieza más profunda y evita que se dañen.
  2. Sacude y cepilla el exceso de suciedad: Usa un cepillo de cerdas suaves (puede ser un cepillo de dientes viejo) para remover tierra o polvo seco de la superficie, la suela y las ranuras.
  3. Prepara una solución de limpieza suave: Mezcla agua tibia con unas gotas de jabón líquido suave para ropa, jabón para manos o jabón neutro. Evita productos agresivos como cloro o blanqueador.
  4. Lava la parte exterior: Sumerge el cepillo en la solución jabonosa y limpia con movimientos suaves la superficie de los tenis, poniendo especial atención en manchas o zonas sucias.
  5. Limpia las agujetas y plantilla: Lava las agujetas a mano con la misma solución. Si las plantillas son removibles, frótalas suavemente y enjuaga con cuidado. Déjalas secar por separado.
  6. Enjuaga con un paño húmedo: Usa un paño limpio y húmedo para retirar el exceso de jabón y suciedad de los tenis.
  7. Seca tus tenis correctamente: Seca al aire en un lugar ventilado y a la sombra, nunca directamente bajo el sol ni con fuentes de calor como secadoras. Puedes rellenar los tenis con papel absorbente para mantener su forma y acelerar el secado.

Mejores productos recomendados

  • Jabón neutro o líquido para ropa No daña los materiales y es seguro para lavar tenis de tela, malla o sintético.
  • Cepillo de cerdas suaves Ayuda a retirar la suciedad sin dañar la superficie.
  • Paño de microfibra Ideal para enjuagar y secar la superficie sin rayar.
  • Productos específicos para tenis Existen espumas o líquidos limpiadores especiales para calzado deportivo que tienen los componentes ideales para lavar limpiar los tenis sin dañarlos.
  • Evita meter los tenis a la lavadora: esta práctica puede deformarlos o dañar los materiales y las costuras.
Detalle de zapatillas deportivas, esenciales para la actividad física y el bienestar. Tu compañía en el camino hacia un estilo de vida saludable. (Imagen ilustrativa Infobae)
Recuerda no secar los tenis directo al sol para evitar que se dañen las telas o se decoloren. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos son los problemas de salud que puede causar la falta de higiene en los tenis

  • Pie de atleta: Infección por hongos que causa enrojecimiento, descamación, picazón y grietas en la piel.
  • Onicomicosis: Hongos en las uñas que provocan engrosamiento, cambio de color y fragilidad.
  • Dermatitis: Inflamación y enrojecimiento de la piel por contacto con bacterias y residuos acumulados.
  • Celulitis bacteriana: Infección profunda de la piel caracterizada por dolor, hinchazón y calor local.
  • Mal olor (bromhidrosis): Resultado de la descomposición bacteriana del sudor y residuos orgánicos.
  • Ampollas e irritaciones: Lesiones provocadas por fricción con materiales sucios o endurecidos.
  • Mayor riesgo de infecciones: Entrada de microorganismos a través de pequeñas heridas o grietas.
  • Complicaciones en personas con diabetes o inmunosupresión: Mayor probabilidad de infecciones graves en pies con higiene deficiente.

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