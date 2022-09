Corona Capital 2022: Charli XCX se sumó al festival y Two Door Cinema Club salió

A sólo dos meses de que se lleve a cabo el Corona Capital, se anunciaron nuevos cambios en su cartel (Foto: @CoronaCapital)

Este martes Corona Capital anunció que hubo cambios en su line up, pues varios artistas se integran, como Charli XCX, pero algunos también se quedaron fuera, como Two Door Cinema Club.

A dos meses de que se lleve a cabo uno de los festivales de música más importante del país, el Corona Capital, Ocesa dio a conocer en las redes sociales del evento que su line up sufrió cambios en los tres días, 18, 19 y 20 de noviembre, lo que causó molestia entre algunos de las personas que planean asistir, aunque otros festejaron que algunos grandes artistas se integraron.

Los cantantes que se suman al line up son: Charli XCX (viernes 18), Paolo Nutini (domingo 20), Kim Gordon (domingo 20), The Linda Lindas (domingo 20), Marc Rebillet (viernes 18), Madison McFerrin (domingo 20) y Model Man (domingo 20).

Mientras que Two Door Cinema Club, que estaban contemplados para el 18 de noviembre, y Brian Wilson, que estaría el domingo 20, quedaron fuera del festival.

Estos cambios causaron diferentes reacciones entre los internautas, tanto de aprobación como de rechazo.

“¿Mejor? Se bajó Two Door Cinema Club... Bueno, al fin y al cabo no voy a ir”, “Esto es una burla y los boletos en la reventa”, “No pues vendo mi boleto para el viernes... perras mama...”, “Pura flopera. Nada de novedoso. Más ganitas para la próxima”, “Estoy enloqueciendo este es el mejor año de mi vida”, fueron algunos de las respuestas de los internautas.

El cartel de este año para el festival causó revuelo, pues algunos de los headers e invitados de honor son artistas de gran importancia internacional, tal es el caso de Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X, Artic Monkeys, Yeah yeah yeahs, Jamie XX, Liam Gallagher, Miley Cyrus, The Kooks, The 1975, Marina, Foals, entre otros.

Las críticas a los cambios del line up fueron diversas, pero entre las que más destacaron están las de la reventa que hizo Miroslava Valdovinos (Foto: Cuartoscuro)

Actualmente, ya no hay abonos ni boletos individuales para el Corona Capital, pues desde que inició la venta general hubo casi sold out.

El hecho de que ya no haya boletos para el eventos también causó críticas, pues algunos usuarios aprovecharon para recordar que la influencer Miroslava Valdovinos (@cirgarrosdemiel en Twitter) revendió 108 boletos, según afirmó ella en sus redes sociales, pese a que en México la reventa es un delito.

“De a flojerita. Qué bueno que le dieron los boletos a los ‘influencers’, ojalá se les queden”, “Me confirman Two Door Cinema Club y Brian Wilson que cancelaron por culpa de Miroslava Valdovinos”, “Donde está la Miroslava? Para que nos venda boletos, Buenas tardes @cigarrosdemiel aún tienes boletos pal viernes ? Urge”, reaccionaron los cibernautas.

Qué sucedió con Miroslava Valdovinos

Miroslava Valdovinos llevaba varios días promocionando su reventa de boletos, asegurando que lo hacía porque era embajadora del festival (Foto: Twitter)

El pasado agosto Miroslava Valdovinos presumió en sus redes sociales que había revendido 108 boletos para el Corona Capital, luego de que fuera oficial que ya no hay entradas en la plataforma oficial del festival, Ticketmaster.

Esto causó la furia de cientos de usuarios, quienes comenzaron a cuestionar cómo era posible que una influencer tuviera en sus manos esa cantidad de boletos para poder revenderlos.

Esto causó que Valdovinos se excusara asegurando que a ella Corona Capital le había proporcionado las entradas directamente para que los vendiera, por lo que no podría considerarse reventa.

Ticketmaster y Corona Capital negaron que esto fuera posible, pues no cuentan con algún programa de insiders o embajadores de venta.

Días después, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer que Ticketmaster México demandó a Valdovinos.

