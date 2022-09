Jamie Lee Curtis vendrá a México para promocionar “Halloween Ends” REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

La exitosa saga de Halloween, es una de las historias de terror más populares dentro de la pantalla grande que nos adentra en el mítico personaje del asesino, Michael Myers y de su más famosa víctima Laurie Strode encarnada por la icónica Jamie Lee Curtis, y que por más de cuatro décadas, se ha convertido en el rostro de la conocida franquicia.

Ahora, a poco menos de un mes de que se estrene la última cinta que dará fin a una de las sagas de terror más exitosas de la historia en el séptimo arte, la intérprete de Un viernes de locos, vendrá a México para promocionar el final de la franquicia creada por John Carpenter.

Fue por medio de un video de Universal Picture México donde la icónica histrionisa hizo oficial su presencia en tierras aztecas: “Cómo sabrán la franquicia de terror más grande de todos los tiempos llega a su fin después de 45 años. Por fin es hora de darle el fin a Halloween que merece. Y por eso, me complace anunciar que iré a México para presenciar el enfrentamiento final con ustedes”, mencionó.

Jamie Lee Curtis regresa por última vez como Laurie Strode, tras más de cuatro décadas de encarnar a la primera “chica final” del terror y el papel que catapultó la carrera de Curtis.

Cuando la franquicia se relanzó en 2018, Halloween destrozó los récords de taquilla, convirtiéndose en el capítulo más taquillero de la franquicia y estableciendo un nuevo récord de fin de semana de estreno para una película de terror protagonizada por una mujer.

Su sinopsis detalla que cuatro años después de los sucesos de Halloween Kills del año pasado, Laurie vive con su nieta Allyson y está terminando de escribir sus memorias, en las que señala que no ha vuelto a ver a Michael Myers. Sin embargo, Laurie, después de permitir que el espectro de Michael determine y conduzca su realidad durante décadas, ha decidido por fin eximirse del miedo y la rabia y abrazar la vida. No obstante, “cuando un joven, Corey Cunningham es acusado de matar a un niño que estaba cuidando, se desencadena una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas”.

Fotograma de ayer 13 de octubre cedido por Universal Studios donde aparece la actriz Jamie Lee Curtis como Laurie Strode durante una escena de la película de terror "Halloween Kills" que se presenta este viernes en cines y la plataforma Peacock. EFE/ Ryan Green Universal Studios

Además de la presencia de Lee Curtis en Halloween Ends que está por estrenarse el próximo 13 de octubre en cines, la cinta cuenta con el regreso de Will Patton como el oficial Frank Hawkins, Kyle Richards como Lindsey Wallace y James Jude Courtney como The Shape.

Para una reciente entrevista para Indiewire, la protagonista de esta saga, platico una anécdota que vivió el octubre pasado de 2021, en donde el director David Gordon Green le dio uno de lo primeros borradores de la última película para que lo leyera y ella no pudo conciliar el sueño por todos los sentimientos encontrados tras el fin de una era.

“David (Gordon Green) me llamó antes de mandarme el último guion (con las correcciones de Carpenter) para decirme cómo sería el final y me puse triste”, recordó la también prodcutora de 63 años para Indiewire.

Cast member and executive producer Jamie Lee Curtis poses at premiere for the film Halloween Kills at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, in Los Angeles, California, U.S., October, 12, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Para la intérprete que llevo en sus hombros el éxito de 45 años de franquicia remarcó en esa ocasión que fue la mejor decisión darle un fin a la saga de Hallowen: “Pero fue la mejor decisión. Me puse así porque quería regresar con mi familia y hacer otra película”, sumó Lee Curtis.

