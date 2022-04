El detalle que unió a Coldplay y Frida Kahlo

Coldplay ha encontrado inspiración en la pintora mexicana Frida Kahlo (Fotos: Coldplay: Reuters / Frida Kahlo: Archivo)

Coldplay está de visita en México, en los últimos días la agrupación británica ha llevado su Music Of The Spheres World Tour a distintas ciudades del país, cautivando al público mexicano con su energía, talento y un gran espectáculo que, además de estar lleno de color y efectos especiales, es inclusivo y apoya la preservación del medio ambiente.

Si bien las letras y melodías de Coldplay han logrado entrar al corazón de sus fanáticos mexicanos, también el país se ha convertido en uno de los destinos favoritos de la banda británica para realizar sus conciertos, pero también para encontrar un poco de inspiración entre toda la basta cultura que caracteriza a México.

En marzo del 2007 Coldplay se presentó en el Auditorio Nacional, recinto en donde dieron fin a una de sus giras más importantes: el X&Y Tour. Esta fue su segunda visita al país, por lo que además de ofrecer los conciertos de su tour, Chris Martin, vocalista de la banda, celebró su cumpleaños número 30 y visitó la famosa Casa Azul de Coyoacán, lugar en donde la pintora mexicano Frida Kahlo pasó gran parte de su vida y que sirvió de gran inspiración para uno de los éxitos más grandes de la agrupación británica.

La pintura “Naturaleza Muerta: Viva la Vida” de Frida Kahlo sirvió de inspiración para la agrupación británica (Foto: Cortesía google Arts)

Durante una conferencia de prensa para medios locales, Chris Martin compartió que la visita a la Casa Azul de Coyoacán fue sumamente inspiradora para la agrupación puesto que el azul penetrante de los muros y la composición artística de los cuadros de Frida Kahlo guiaron a la agrupación a cambiar su estilo a un trabajo más colorido, contrario al que manejaron durante sus primeros álbumes de estudio.

“Los conciertos del grupo en México en sí son todo un homenaje, por eso decidimos terminar nuestra gira aquí, como un tributo a Frida Kahlo y a esa fantástica audiencia, sin duda, la mejor del mundo. En cada país al que vamos y nos entrevistan siempre hablamos de Kahlo y de cuanto nos ha inspirado”, relató el vocalista de Coldplay en conferencia con prensa local durante su vista a México en 2010.

"Viva la Vida or Death and All His Friends" es el cuarto álbum de estudio de Coldplay y fue lanzado en 2008 (Fotos: Coldplay: Reuters / Frida Kahlo: Archivo)

Después de su segunda visita a México, Coldplay lanzó su cuarto álbum de estudio Viva la Vida or Death and All His Friends, el cual no solo mostró una innovadora faceta de la banda británica sino que también se convirtió en uno de los álbumes más venidos de 2008 superando los 6.6 millones de copias y, ya para 2010 contaba con ventas que superaban los 8 millones.

Aunque en distintas ocasiones la banda negó estar trabajando en un nuevo álbum, a finales de 2007 compartieron con sus fanáticos que su nuevo trabajo discográfico ya se encontraba terminado y que contenía grandes referencias hispanas. No obstante, el arte de Kahlo se percibe no solo en el título del disco sino también en la canción Viva la vida, la cual se ha convertido en uno de los sencillos más icónicos de banda británica.

Coldplay hizo un homenaje a Juan Gabriel en el Foro Sol de la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

El cariño que Coldplay le tiene a México y a sus fanáticos es innegable, y así lo demostró la agrupación británica en uno de los conciertos que ofrecieron a su público en el Foro Sol en donde, además de reconocer que la Ciudad de México es uno de sus sitios favoritos para presentarse, también rindieron un homenaje a la música mexicana interpretando en español una de las canciones del icónico Divo de Juárez.

“En el mundo disfrutamos lugares bellos, nos sentimos afortunados por menos, pero estar en este escenario es un regalo de Dios. Sus mariachis, sus músicas (...) la casa de Frida Kahlo, un cantante puede estar feliz siempre, en la Ciudad de México. CDMX por ti siento, CDMX por ti siento” Y entonces vino el momento sublime: “La ra la lara la la la ra”, entonó a ritmo de Amor Eterno, y rematar su canción con “Quiero siempre tocar en la Ciudad de México, por favor”, pronunció Chris Martin en una de sus presentaciones en la capital mexicana.

SEGUIR LEYENDO: