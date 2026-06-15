¿Dolor de garganta? Así puedes preparar un enjuague casero con agua tibia y sal

Aliviar el dolor de garganta es posible con un enjuague de agua tibia y sal, recomendado por expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de garganta es una molestia común que afecta a personas de todas las edades, especialmente en épocas de cambios de temperatura o ante infecciones respiratorias.

Una de las soluciones más sencillas y accesibles para aliviar esta incomodidad es el enjuague casero de agua tibia y sal, un remedio recomendado tanto por especialistas médicos como por plataformas de salud reconocidas.

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Diversos expertos y portales de referencia, como Healthline y la Mayo Clinic, coinciden en que este método puede ofrecer un alivio notable para el ardor y la irritación en la garganta.

La sensación de malestar suele intensificarse por la mañana, debido a la sequedad que se produce durante la noche.

Según la doctora Valerie Riddle, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, mantener la garganta hidratada es fundamental para la recuperación. Los enjuagues con agua salada ayudan a reducir la inflamación, alivian el ardor y pueden contribuir a tratar infecciones leves en la zona, según lo publicado por Healthline.

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El dolor de garganta puede originarse por infecciones virales, como el resfriado común o la gripe, pero también por bacterias. En casos leves, los remedios caseros proporcionan alivio mientras el cuerpo combate la infección.

Cuando los síntomas incluyen fiebre alta, dificultad para tragar o inflamación persistente de los ganglios, es recomendable acudir a un médico, ya que podría tratarse de una infección bacteriana como la faringitis estreptocócica, la cual requiere tratamiento antibiótico.

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La preparación de un enjuague casero de agua tibia y sal no solo es económica, sino que además puede realizarse en pocos minutos con ingredientes habituales en cualquier hogar.

Este método no sustituye la consulta médica en caso de síntomas graves, pero es un recurso útil para molestias leves o como complemento al tratamiento profesional.

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El dolor de garganta puede aparecer por cambios de clima o infecciones, causando ardor e incomodidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo actúa el enjuague de agua tibia y sal en la garganta?

Los especialistas señalan que el agua tibia con sal actúa como un agente natural para disminuir la inflamación y eliminar bacterias presentes en la garganta y las amígdalas. La sal ayuda a extraer el exceso de líquido de los tejidos inflamados, lo que reduce la hinchazón y la sensación de molestia.

Además, el enjuague facilita la limpieza de la zona, arrastrando microorganismos y restos que pueden estar contribuyendo al dolor.

Esta solución salina no solo está recomendada para adultos. Los niños mayores de seis años también pueden beneficiarse del enjuague, siempre bajo la vigilancia de un adulto para evitar la ingestión accidental.

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Para los más pequeños, plataformas como Healthline proponen alternativas seguras, como aerosoles o ingestión de líquidos fríos que alivien la irritación.

Beneficios y limitaciones del remedio casero

El enjuague de agua tibia con sal resulta eficaz en el alivio temporal del dolor y la irritación de garganta causados por infecciones virales o irritaciones leves.

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Healthline resalta su aporte en la reducción de la inflamación y en la limpieza de la zona afectada. Este remedio también puede ser útil en casos de amigdalitis leve, siempre que no existan síntomas severos.

Es importante recordar que, si el dolor de garganta tiene origen bacteriano confirmado, como ocurre con la faringitis estreptocócica, los antibióticos serán necesarios para eliminar la infección.

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El agua tibia con sal actúa como un agente natural para disminuir la inflamación y eliminar bacterias presentes en la garganta y las amígdalas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enjuagues caseros ayudan a mitigar los síntomas, pero no reemplazan la medicación prescrita por un profesional de la salud.

En situaciones en las que la garganta se siente seca o irritada, los especialistas también sugieren el uso de humidificadores y la ingesta frecuente de líquidos para mantener la hidratación de las mucosas.

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El consumo de bebidas tibias, como té con miel, o el uso de pastillas para la garganta pueden complementar el alivio.

Paso a paso: cómo preparar un enjuague casero con agua tibia y sal

Preparar este remedio en casa es sencillo y rápido. A continuación, el procedimiento recomendado por Healthline y la Mayo Clinic:

1. Vierte aproximadamente media cucharada de sal de mesa en 120 mililitros de agua tibia.

2. Remueve la mezcla hasta que la sal se disuelva completamente.

3. Toma un sorbo de la solución, haz gárgaras durante varios segundos, procurando que el líquido llegue hasta el fondo de la garganta.

4. Escupe la solución después de cada enjuague. No la tragues.

5. Repite el proceso varias veces, hasta terminar la cantidad preparada.

6. Si lo deseas, puedes enjuagarte la boca con agua normal para eliminar el sabor salado al finalizar.

Este procedimiento puede realizarse varias veces al día, pero se recomienda no exceder el uso para evitar irritación adicional de la mucosa.

La infografía explica detalladamente cómo preparar y usar un enjuague de agua tibia con sal para la garganta, incluyendo precauciones y cuándo buscar atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar al médico y recomendaciones adicionales

Si el dolor de garganta se acompaña de fiebre alta, dificultad para respirar, dolor intenso al tragar, inflamación visible de las amígdalas o los ganglios, o si los síntomas persisten por más de una semana, es fundamental buscar atención médica.

Las plataformas consultadas advierten que la automedicación o el uso excesivo de remedios caseros puede retrasar el diagnóstico de infecciones bacterianas que requieren tratamiento específico.

Para quienes buscan un alivio complementario, las bebidas tibias, los alimentos fríos como helados o paletas, y el descanso adecuado favorecen la recuperación.

Es aconsejable evitar el consumo de bebidas alcohólicas, cafeína y productos que puedan irritar la garganta, como el humo del cigarrillo.

Mantener una buena higiene de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas y utilizar humidificadores en ambientes secos son medidas preventivas recomendadas por todos los especialistas consultados.

El enjuague de agua tibia y sal es una herramienta práctica y segura para el alivio del dolor de garganta leve.

Su uso, respaldado tanto por Healthline como por la Mayo Clinic, permite mejorar el bienestar mientras se espera la recuperación natural o se sigue el tratamiento médico adecuado.