Cuánto cobra Niurka Marcos por show privado

Niurka Marcos cobra aproximadamente 10 mil pesos por show privado (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

El programa de espectáculos Chisme No Like, informó que tuvieron acceso a unas conversaciones en las que se reveló cuánto gana la vedette Niurka Marcos por presentación privada.

De acuerdo con estos mensajes, la cubana cobraría unos 10 mil dólares por dos horas, lo que en pesos mexicanos es aproximadamente 199 mil 585.

Aunado a ello, Niurka pide que se le compren dos vuelos de primera clase, dos habitaciones en un hotel 5 estrellas, más los traslados locales que necesite en una camioneta.

Esta información fue revelada a Chisme No Like porque una fundación de salud que ayuda a personas con problemas de adicción y que está a favor de la comunidad LGBTIQ+ quiso contratarla.

Niurka arremetió contra Javier Ceriani según declaraciones de una mujer, quien también recibió insultos de la vedette (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Debido al costo, la institución decidió no contratar su show privado, lo que supuestamente provocó que Niurka Marcos se enojara y amenazara a dicha fundación.

Luego de que se compartiera la exclusiva en el sitio Chisme No Like, la persona que se comunicó directamente con la actriz, expresó que recibió una serie de insultos por “decir” esas cosas al medio.

“No puedes romper anonimatos y grosera me dijo ‘pend***, pin** vieja, hija de tu p*** madr* y vete a la ver***’. Yo le dije, cómo te consta que soy yo, controle su vocabulario, no estamos en tu rancho”, contó la persona.

A esto Niurka le respondió “Me vale mad***, yo no le tengo miedo a nadie, tú vas a ver y te voy a hacer mil cosas y al Ceriani también, pend***”, fueron las palabras de la mujer que la denunció en el programa.

Cabe señalar que Javier Ceriani es uno de los conductores del programa Chisme No Like y presunamente, las amenazas también fueron para él.

Asimismo, Javier comentó que la persona ya denunció las amenazas a la policía, puesto que sigue recibiendo llamadas por parte de gente cercana a la artista.

Ante el escándalo, el medio también respondió a Niurka y dijo que tienen “bien protegido a su güero consentido”, es decir, Javier Ceriani.

“Por si fuera poco también arremetió en contra de nuestro güero consentido #JavierCeriani, pues no soporta que haya alguien que se le ponga al tú por tú sin temor a su boca, su violencia y su santería. ¡Estamos bien protegidos!”, escribieron a través de la cuenta oficial de Instagram de Chisme No Like.

Emilio Osorio habría sido el principal motivo de la separación entre Niurka Marcos y Bobby Larios (Fotos: Instagram/@emilio.marcos/@televisaespectaculos)

Recientemente también surgió una polémica sobre Niurka Marcos, Bobby Larios y Emilio Osorio y es que este último, reveló ciertos detalles sobre las relaciones de su madre, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Para el programa, El minuto que cambió mi destino, Emilio Osorio expresó que Niurka Marcos dejó a su padre Juan Osorio al poco tiempo de tenerlo.

“Entonces, quizás, es lo que yo me imagino, cuando habían cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mi mamá y le decía, ‘Oye, esto no me gusta, porque está pasando así, así y así’, entonces chance y en ese momento fue cuando mi mamá reaccionó. Si hubiera tenido más conciencia, te contaría más pero la neta no me acuerdo bien cuál fue el rollo”, relató el joven actor.

Asimismo, también agregó que su relación con Bobby Larios no está muy clara, pues el era pequeño, sin embargo, si se acuerda de su hijo.

“Ahí te va: de Bobby no tengo muchos recuerdos, tengo más recuerdos de su hijo que compartíamos a veces habitación, pero pareja (de mi mamá) que yo recuerde y que me cayó muy bien es Yanixan. Yo recuerdo que me llevaba muy bien con él, pero la neta te soy sincero, yo siempre fui un morro bastante callado y de morrillo siempre me decían: ‘es que eres un señorcito”, comentó Emilio.

