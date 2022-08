Por qué Cynthia Klitbo y Niurka Marcos son rivales y qué relación tuvo Juan Vidal

Niurka y Klitbo tienen algo en común, su relación con Juan Vidal Fotos: Getty Images

Cynthia Klitbo es una actriz cuya popularidad comenzó con la telenovela Vivir un poco (1985) mientras que Niurka es una bailarina y vedette originaria de Cuba, en los meses más recientes, las famosas se han enemistado y lanzado todo tipo de indirectas por su relación con Juan Vidal.

A finales de julio, Cynthia Klitbo descartó pelear con Niurka porque no quería “ponerse a mercadear”: “Yo no puedo hablar de la señora porque como ella dice, sólo somos compañeras y yo soy una primera actriz. Yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja”, explicó.

Las fricciones entre la actriz y la bailarina iniciaron cuando Niurka Marcos decidió ponerse del lado de su actual pareja, Juan Vidal, pese a que Klitbo le intentó advertir que podría abusar de su confianza, además, hizo público el problema que tuvieron cuando le prestó dinero y no se lo quiso devolver, argumentando que aparentemente, era “como quitarle el pan de la boca a su pequeña hija”.

La pareja no terminó de la mejor forma (Foto: Instagram/@laklitbocynthia)

Juan Vidal y Klitbo comenzaron un romance hacia septiembre de 2021, en su momento el actor contó que se enamoraron durante el rodaje de Junta de Vecinos, pero ya llevaban más de 20 años de amistad; esta relación amorosa se dio a conocer tras la ruptura que tuvo la actriz con Rey Grupero.

Sin embargo, las cosas no terminaron bien para la pareja, aunque tenían planes de formar una vida juntos, el noviazgo de Klitbo y Vidal finalizó 6 meses después. Al principio anunciaron que quedarían como amigos, pero en julio del presente 2022, la actriz lo denunció por una deuda de más de 60 mil pesos. Además, lo señaló porque aparentemente tenía conductas violentas en contra de las mujeres.

“Ahorita justamente voy a que me bajen todos los chats de la Fiscalía porque evidentemente tú sabes que pasé tres meses terribles, tuve que ir a una terapia porque yo no entendía como alguien que había sido mi amigo por tantos años, cómo pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión pensando: ‘me ama’ cuando evidentemente pues no le interesaba nada más que vivir de gorra”, declaró en su momento.

Mientras Klitbo vivía el desamor y el reclamo por el préstamo de dinero no resuelto, Juan Vidal ingresó al reality La Casa de los Famosos 2, en él se encontró con Niurka y lo que comenzó como un beso al interior de la casa, terminó como una relación estable que incluso tiene miras hacia una boda.

Sin embargo, Klitbo intentó advertirle a Niurka que Juan Vidal no era quien realmente pensaba: “Ya le baja las cremas, ya le pide la comida... comadrita, cuídate”, mencionó.

Los acercamientos entre la cubana y Vidal se hacían cada vez más recurrentes en La casa de los famosos 2 (Foto: Captura de pantalla)

“Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, dijo para las cámaras del periodista de espectáculos, Eden Dorantes.

A su salida de La Casa de los Famosos 2, Niurka lanzó varias declaraciones en contra de Klitbo donde la culpabilizó por el abuso de confianza que sufrió, incluso la llamó “ardida”.

Así fue el reencuentro de Juan Vidal y Niurka (Foto: captura de pantalla Instagram/@Niurka.oficial)

“Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierd* de la gente porque te ves fea, te ves ardida, te ves como que no salieron las cosas como tú querías”, comenzó a decir.

Asimismo, la vedette ahondó en que Klitbo fue quien se equivocó en todo caso al darle recursos económicos a su ex y externó:

“¿Pa’ qué le dio dinero? Tan boba. Es que dejen de darle dinero a los hombres, denles na’ más cul*”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: