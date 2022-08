“Sí soy un parásito”: Emilio Osorio reaccionó al audio donde Niurka lo criticó

Emilio Osorio contó qué le compró a su mamá con su primer sueldo (Fotos: Getty Images Ig/@emilio.marcos)

Hace unas semanas se dio a conocer un audio donde se le puede escuchar a Niurka Marcos en una conversación privada en la que se expresa negativamente de sus hijos. En el clip en cuestión se oye que la cubana platica con otra persona, a quien le dice que “ya es tiempo” de que sus hijos aporten a la economía familiar, y los tilda de mantenidos.

La cubana y su hija Romina Marcos ya se pronunciaron al respecto, sin embargo, el audio filtrado sigue dando de qué hablar y ahora Emilio Osorio aceptó ser “un parásito”. El actor y cantante fue abordado por la prensa en una presentación del espectáculo El show de Fede, donde habló del polémico audio donde su mamá se expresa de él y de sus dos hermanos de manera despectiva.

Luego de ser cuestionado sobre qué opinaba, el actor que recientemente dio vida a “Alejandro Fernández” en la bioserie El último rey: El hijo del pueblo afirmó no haber escuchado dicho audio, por lo que no sabe la manera en que su mamá se expresó, sin embargo destacó que él y su familia “son muy fuertes”, pese a los problemas que pueden surgir entre ellos.

En el audio filtrado se le oye a la cubana criticar a sus tres hijos (Foto Instagram: @niurka.oficial)

“Ni los he escuchado, yo muchas veces le he llegado a decir a mi mamá ‘¿Sabes qué? Te odio’ y, al otro día, nos abrazamos. El hecho de que mi mamá y nosotros seamos totalmente sinceros con la familia, creo que es el hecho de que seamos tan fuertes”, explicó el joven de 19 años, quien por ahora se está enfocando en su carrera como cantante, dejando de lado su faceta actoral.

Sin embargo, cuando los reporteros le notificaron que su mamá lo llamó “parásito”, el también hijo del productor de telenovelas Juan Osorio lo tomó con humor y aprovechó para bromear con el tema: “Por si acaso, sí soy un parásito, soy una ladilla”, bromeó.

El hijo menor de la vedette explicó que financieramente siempre está disponible para apoyar a su madre, incluso señaló que con su primer salario pudo darle un regalo costoso, y que actualmente cumple con ciertos gastos de Niurka Marcos.

“Lo primero que yo compré con el dinero que gané fue una planta, bien carita, la neta, bien cariñosa, para mi mamá; y hoy en día yo me ocupo de darle algo siempre que se da la ocasión y no hay mes en el que yo no esté con ella”, agregó.

Emilio se encuentra enfocado en su carrera como cantante (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Niurka Marcos sobre sus hijos?

A principios de agosto de este 2022, se difundió un audio en el programa Chisme no like, donde se le oye a Niurka explicar que empezó a pedirles dinero a sus hijos para los gastos de la casa. De quien primero habló fue de su hijo mayor Kiko: “Dejé de consentir y podría decir egoístamente de comprar, porque uno no se da cuenta, pero con tal de que todo el mundo esté feliz, es ‘toma y vete de compras’”.

Madre e hija llevan una cercana relación. Recientemente Romina se pronunció sobre dicho audio, dejando ver que no existe ninguna rencilla familiar (Foto: Instagram)

Asimismo, la bailarina expresó que la rebeldía de sus hijos comenzó cuando les empezó a pedir que colaboraran con el gasto familiar: “Un día estábamos hablando, este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio que es el más chiquito, que es el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice ‘bueno, hago súper y pago el gas’. ‘Romina tu pagas el Izzi y ¿Kiko tú que vas a pagar?’...Y eso fue lo que pasó este año. La metamorfosis y esa carga que tenía de mantener, literalmente, aunque duela, a huevones, parásitos”.

