Emilio Osorio habría sido el principal motivo de la separación entre Niurka Marcos y Bobby Larios (Fotos: Instagram/@emilio.marcos/@televisaespectaculos)

Emilio Osorio se ha convertido en uno de los máximos representantes de hijos de famosos que ahora dominan las grandes producciones de series, telenovelas y películas, pues a su corta edad ya ha participado en grandes producciones como Mi Marido Tiene Más Familia, pero también en otras polémicas, como El Último Rey: El hijo del pueblo, que le han conseguido un gran número de detractores.

Aunque esto último es el principal motivo por el que ha estado en el ojo del huracán, en la más reciente entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo para su programa, El Minuto Que Cambió Mi Destino, el actor se sinceró sobre otro tipo de temas, como la ruptura amorosa entre Niurka Marcos y Bobby Larios, relación por la que terminó su familia ya que su padre, Juan Osorio, fue dejado por la vedette cubana al poco tiempo de haberse convertido en madre de él.

“Entonces, quizás, es lo que yo me imagino, cuando habían cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mi mamá y le decía, ‘Oye, esto no me gusta, porque está pasando así, así y así’, entonces chance y en ese momento fue cuando mi mamá reaccionó. Si hubiera tenido más conciencia, te contaría más pero la neta no me acuerdo bien cuál fue el rollo”, expresó Emilio al presentador de Sale El Sol.

Niurka Marcos y Bobby Larios fueron pareja durante varios años (Foto: Instagram/@televisaespectaculos)

Las declaraciones del también cantante se han sumado a la conocida historia de amor entre los actores que tras grabar una telenovela para Televisa, anunciaron que eran pareja, aún cuando Niurka mantenía una relación sentimental con Juan Osorio. Por este motivo, ahora se cree que Emilio Osorio tuvo que ver en la decisión final de la cubana en dejar al también bailarín.

Bajo el mismo panorama, el intérprete de canciones como o Es Por Ti, Juegos De Amor y Labios De Miel señaló que tampoco es muy consciente de qué fue lo que ocurrió pues tiene mayores recuerdos del hijo de Larios que de él mismo:

“Ahí te va: de Bobby no tengo muchos recuerdos, tengo más recuerdos de su hijo que compartíamos a veces habitación, pero pareja (de mi mamá) que yo recuerde y que me cayó muy bien es Yanixan. Yo recuerdo que me llevaba muy bien con él, pero la neta te soy sincero, yo siempre fui un morro bastante callado y de morrillo siempre me decían: ‘es que eres un señorcito’”, agregó.

“No somos amigos”: Emilio y Joaquín Bondoni no llevan relación pese al éxito de “ArisTemo”

Emilio Osorio y Joaquín Bondoni fueron los protagonistas de "Juntos, el corazón nunca se equivoca" (Foto: Instagram/@juntoscorazon)

Durante la misma charla con Gustavo Adolfo Infante, quien interpretó a Aristóteles Córcega en Mi Marido Tiene Más Familia demostró una vez más que la relación solo era laboral y que después del proyecto que le diera fama nacional y que hasta el momento es considerado como el único gran papel en su corta trayectoria, ya no mantuvo algún tipo de contacto Cuauhtémoc Temo López Torres, su pareja LGBT+ dentro de la trama.

“No somos amigos, fuimos muy buenos compañeros de trabajo y cuando trabajamos, trabajamos muy bien. Nunca nos gritamos, nunca nos peleamos nada. Pero yo tengo mi personalidad y él tiene la suya. Le dio mucho valor y esperanza a la gente y a mucha raza de mi edad que estaba pasando por ese proceso, aunque hay una pequeña parte de la comunidad que comenta que hubo un aprovechamiento, que me aproveché de eso para crecer”, externó.

“Yo creo que sí me los he ganado”: Emilio sobre sus protagónicos en Televisa

Emilio aseguró que Juan Osorio no le ha regalado sus protagónicos (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

A pesar de que el joven cantante ha asegurado en más de una ocasión que ya no trabajará con su padre, Juan Osorio, uno de los principales argumentos que tienen sus haters se debe a que la mayor parte de su trabajo en televisión ha sido gracias a el productor de Televisa, siendo la bioserie no autorizada de Vicente Fernández “la cereza del pastel” que ha hecho que se considere su participación como un acto de nepotismo por parte de la famosa familia.

“Yo creo que sí me los he ganado. He trabajado con mi papá alrededor de seis novelas y te voy a decir porque creo que me he ganado los papeles… ha sido principalmente porque soy una persona que cuando llega a los foros y que cuando llega a todos lados, saluda y se despide de todo mundo. Creo que una persona que respeta su entorno de trabajo se gana su trabajo”.

