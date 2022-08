“Yo creo que sí me los he ganado”: Emilio aseguró que Juan Osorio no le ha regalado sus protagónicos

Emilio aseguró que Juan Osorio no le ha regalado sus protagónicos (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Emilio Osorio se ha convertido en uno de los máximos representantes de hijos de famosos que ahora dominan las grandes producciones de series, telenovelas y películas, pues a su corta edad ya ha participado en grandes producciones como Mi Marido Tiene Más Familia, pero también en otras polémicas, como El Último Rey: El hijo del pueblo, que le han conseguido un gran número de detractores.

A pesar de que el joven cantante ha asegurado en más de una ocasión que ya no trabajará con su padre, Juan Osorio, uno de los principales argumentos que tienen sus haters se debe a que la mayor parte de su trabajo en televisión ha sido gracias a el productor de Televisa, siendo la bioserie no autorizada de Vicente Fernández “la cereza del pastel” que ha hecho que se considere su participación como un acto de nepotismo por parte de la famosa familia.

En la más reciente entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo para su programa, El Minuto Que Cambió Mi Destino, el actor se sinceró sobre el tema y aunque la reacción fue algo “incomoda” no dudó en enfrentar los cuestionamientos asegurando que todos su trabajos se los ha ganado por su respeto al entorno laboral, a pesar de que todas sus telenovelas -6- han sido lado de Osorio, pues no ha trabajado con otro productor.

El proyecto no autorizado por la familia Fernández le trajo muchos detractores (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

“¿Te has ganado los papeles Emilio Osorio o te los ha dado tu jefe?”, expresó el polémico presentador de Sale El Sol, a lo que de inmediato el actor respondió: “Yo creo que sí me los he ganado. He trabajado con mi papá alrededor de seis novelas y te voy a decir porque creo que me he ganado los papeles… ha sido principalmente porque soy una persona que cuando llega a los foros y que cuando llega a todos lados, saluda y se despide de todo mundo. Creo que una persona que respeta su entorno de trabajo se gana su trabajo”.

Aunque los cuestionamientos han aumentado en los últimos meses al grado de que eso ha provocado que el joven intérprete de canciones como Es Por Ti, Juegos De Amor y Labios De Miel ya no quiera trabajar con su reconocido padre, él confía en su segundo gran motivo.

Con la telenovela "Mi Corazón Es Tuyo" se les acusó de algo similar (Fotos: Televisa/Instagram Juan Osorio)

“Sinceramente me gusta mi carrera y si en algún momento no le ha gustado algo de lo que he hecho al público, voy a seguir chambeando pa’ que le guste. Yo no me voy a acomodar en los apellidos y no quiero acomodarme en el ‘hijo de’, no estoy cómodo, voy a salir a más”, agregó.

El presentador no dudó en retomar la gran polémica de acusaciones por nepotismo que Emilio y Juan Osorio recibieron durante las transmisiones de la primera y segunda temporada de El Último Rey: El hijo del pueblo, por lo que las alabanzas no dudaron en ser emitidas por Gustavo Adolfo Infante a pesar de que él ha tenido grandes discusiones mediáticas con el productor y Niurka Marcos.

El actor le dio vida a Alejandro Fernández en la bioserie de Televisa Univision

“Son cosas que yo he explicado y dicho hasta el cansancio en entrevistas, o sea lo hemos dicho tanto que hoy en día lo que creo que me respalda es mi chamba. Bendito sea Dios, o sea, ya es un disco, presentaciones, mi manera de actuar y cantar, como me preparo para los personajes. El Potrillo ha sido, yo creo, el personaje más difícil que he tenido en toda mi carrera no solamente por las críticas sino también por el nivel. A nivel anímico yo estaba en un cambio en mi vida del cual pensé ‘Brother, me gustaría hacer esto’ que es solamente la música, que es sacar mi disco y mis canciones”, externó.

