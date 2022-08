Niurka reaccionó a la filtración del audio donde llamó ‘parásitos’ a sus hijos: “No logró su cometido”

Romina participó en un reality de parejas. (Foto Instagram: @niurka.oficial)

Desde que Niurka Marcos participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos ha estado envuelta en la polémica por sus fuertes declaraciones dentro del reality, sus encontronazos con Ivonne Montero y Laura Bozzo, así como su reciente romance con Juan Vidal. Cuando parecía que solamente estaba enfocada en disfrutar su nueva relación, la vedette desató opiniones encontradas por llamar parásitos a sus hijos.

Fue hace unos días cuando el programa Chisme no like dio a conocer unos audios donde supuestamente la cubana se quejaba de Romina y Emilio: “Dejé de consentir y podría decir, egoístamente, de comprar porque uno no se da cuenta, pero con tal de que todo el mundo esté feliz es ‘toma y vete de comprar’”.

La mujer del audio lamentó que tuvo problemas con sus hijos porque no querían cooperar para los gastos del hogar: “Ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres: ‘Ya hay que aportar a la casa, ya están trabajando’. Emilio, que es el más chiquito, es el que más gana de los tres... ‘qué vas a pagar de la casa’... ‘Bueno hago super y pago el gas’. ‘Romina, tú pagas el (inaudible) y Kiko, tú qué vas a pagar’, nunca me lo dijo”, comentinuó.

Esto fue lo que pasó este año. La metamorfosis de liberarme de toda esta carga que tenía que mantener literalmente, aunque duela huevon*s parásitos.

Tras el escándalo que se desató, Niurka Marcos sostuvo un encuentro con los medios recuperado por Venga la Alegría donde dejó entrever que los audios son verdaderos y se defendió asegurando que si en determinado momento habló así con sus hijos fue porque lo consideró necesario.

“Hay gente muy mala y mal intencionada. Si en algún momento yo le he tenido que decir, por ejemplo, a mis hijos: ‘Ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas’, se los he dicho en el momento que se ha tenido que decir, se los he dicho correctamente”, dijo.

También comentó que posiblemente los audios fueron filtrados por algún miembro de su familia quien, con supuestas malas intenciones, habría dado a conocer esa parte de su vida privada.

Yo me imagino que la persona que filtró eso audios definitivamente es familia y que pena, qué lástima porque no logró su cometido.

Niurka Marcos se defendió ante críticas de Cynthia Klitbo

La cubana arremetió contra la ex pareja de su novio porque durante un live de Instagram comentó que se defendía como leona.

“Yo no necesito un en vivo, Cynthia, no necesito que me restriegues esas banalidades de que eres una primera actriz... tú eres una primera actriz, yo he ganado también toda mi carrera con mi histrionismo. No pasa nada con lo que tú eres o con lo que yo soy, no me ofenden esas tonterías. La diferencia es que tú te metes en las redes sociales y haces un en vivo abierto, yo puedo estar cuatro horas aquí con la prensa y siguen conmigo porque tengo la nota”, comentó.

Cabe recordar que la actriz mexicana estuvo envuelta en el escándalo porque le reclamó públicamente a Juan Vidal por un préstamo monetario que le debía. Debido a que el intérprete inició un romance con Niurka, ella comenzó opinar al respecto y en más de una ocasión defendió a su novio.

“Soy una persona que no le tiene miedo a la arrogancia, no le tiene miedo a la prepotencia, no le tengo miedo a la gente manipuladora”, concluyó su mensaje.

