De marchas en coche a un plantón fantasma: FRENAAA, el movimiento anti-AMLO que no fue

FRENAAA contra pro AMLO

Este sábado, mediante un comunicado difundido en redes sociales, Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), anunció que abandonarían el zócalo de la Ciudad de México en el cual han permanecido en campamento, a manera de protesta contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el 23 de septiembre.

El plantón del FRENAAA comenzó el 19 de septiembre en Avenida Juárez, ese día Lozano denunció que autoridades capitalinas habían impedido su ingreso a la plancha del zócalo violando así su derecho a libre tránsito. Luego de cinco días y mediante amparos concedidos por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, los integrantes del FRENAAA lograron llegar al zócalo para permanecer con sus casas de campaña, hasta hoy, 53 días.

Ese mismo día, 23 de septiembre, Gilberto Lozano declaró ante medios de comunicación que el campamento cubriría la mitad del zócalo, para después albergar a otros contingentes hasta llegar a ser unas 10.000 personas las que se quedarían ahí, protestando hasta que el presidente mexicano renunciara, y fijó como plazo hasta para el próximo 30 de noviembre.

“Las casas de campaña son un lugar de refugio, aquí van a estar 10,000 personas permanentemente y, si quieres quedarte a dormir, te puedes quedar a dormir. Yo creo que para el viernes (25 de septiembre) ya va a estar llena la plancha del Zócalo”, dijo en aquella ocasión el dirigente del FRENAAA.

En el comunicado que ayer difundió el movimiento opositor al gobierno de López Obrador, el dirigente del FRENAAA dijo que la “inesperada decisión” se debía “a la creciente violencia de los reventadores pagados por el gobierno... al punto que nos vimos obligados a solicitar hace más de tres semanas a la ONU, la OEA, que enviaran observadores internacionales".

A que tenían conocimiento de la planeación de futuras acciones en contra del movimiento “a través de la compra de lealtades, la extorsión, las amenazas y otras deplorables métodos de esta dictadura chavista en ciernes”.

Pero también, el líder del FRENAAA reconoció que nunca tuvieron “afluencia” en el campamento.

“Te consta que nunca tuvimos una afluencia, que pudiéramos decir que ahí se mantuvo un bastión de miles de personas. Los millones los vas a ver el próximo sábado, 21 de noviembre”, explicó en un video que grabó con un mensaje a sus simpatizantes anunciando que se irían “provisionalmente” del zócalo.

La polémica siempre existió alrededor del plantón del FRENAAA

Antes de convertirse en un campamento, desde junio, sus integrantes comenzaron a manifestarse cada fin de semana exigiendo la renuncia de López Obrador, las críticas surgieron porque lo hacían desde sus vehículos. Esta manera protestar se replicó en algunas ciudades del país, sin embargo, nunca fueron tan concurridas, y si polémicas.

En una de esas protesta del FRENAAA, a mediados de julio, un simpatizante del movimiento colocó una cartulina con la siguiente frase: “Quiero un lugar donde mis sirvientas no sean mi autoridad”.

Rápidamente la imagen circuló en redes sociales criticando clasismo en la consigna. El presidente López Obrador en su conferencia de prensa calificó el como lamentable y “de pena ajena”.

"En algunas protestas están saliendo cartulinas clasistas, racistas, de pena ajena. Es muy lamentable que exista tanto atraso, afortunadamente es una minoría, porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta, respetuosa.

Salió ahora una cartulina que decía: ‘Quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta’, algo así, de lo más clasista que puede haber. Afortunadamente la mayoría son hombres y mujeres libres, muy conscientes, que no ven bien esos desplantes de prepotencia; no les ayudan al que se lanza de esa manera, que insulta, falta al respeto, amenaza, se les revierte. Esa forma de protestar no les ayuda”.

Un mes después, frente a Palacio Nacional se vivió un tenso momento entre médicos que protestaban e integrantes del FRENAAA.

Los médicos exigían la liberación de su compañero Gerardo Vicente Grajales, quien se encontraba en arresto domiciliario acusado de abuso de autoridad, y también estaban los simpatizantes del FRENAAA.

En un video difundido en redes sociales, se observa como una mujer se acerca al contingente conformado por médicos, pero uno de ellos le solicita que no se infiltre.

“Se pierde la esencia de la marcha. Esta es de médicos, ustedes van del otro lado”, menciona uno de los manifestantes. La mujer justificó que se acercó al contingente de doctores para que se unan, lo del movimiento AntiAmlo se encontraban en la plancha del Zócalo.

Los médicos le insisten a la mujer que regrese con el contingente de FRENAAA. “Váyase, señora. Esta es una marcha de médicos. Fuera, FRENAAA. Fuera, infiltrados”, comenzaron a gritar y la persona optó por alejarse.

El 23 de septiembre Gilberto Lozano acompañado de una centena de simpatizantes de su movimiento, marcharon de Avenida Juárez hacia la plancha del zócalo para colocar su campamento, mismo que ya había sido criticado debido a un video que se hizo viral, donde exhibía las casas de campaña vacías

La usuaria de Twitter Camila Martínez se volvió viral por un video donde aparece en medio del plantón del FRENAAA levantando con una sola mano varias casa de campaña.

“Ya estamos aquí en el nuevo plantón que busca tirar a López Obrador diciendo que es un dictador, pero fíjense bien como no hay nada (...) dejaron sus casitas de campaña y se fueron a dormir a sus casas”.

Después de la polémica que surgió por el video que circuló en redes sociales en donde se mostraba que el campamento del FRENAAA en Avenida Juaréz estaba vacío, el líder de este movimiento, Gilberto Lozano, mostró su enojo, pues dijo que nadie puede pasar un día entero en una casa de campaña.

“No sean estúpidos, nadie aguanta 24 horas adentro de una tienda de campaña. Tienes que salir a mear, tienes que salir al baño, tienes que atender tus necesidades. Eso de que ‘ay, está sola la tienda de campaña’. A ver, mete a tu mamá, cabrón, 24 horas. Es gente estúpida, el nivel de IQ es muy bajo”, comentó una vez que su movimiento logró llegar a la plancha del Zócalo.

Un día después de que el FRENAAA se instaló el zócalo, López Obrador retó a Gilberto Lozano a acampar en el zócalo y no irse a dormir a un hotel de cinco estrellas, además de llamar a sus simpatizantes a n caer en provocaciones de los opositores.

“Si son simpatizantes nuestros: que no vayan, y que se le garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad, ya quedamos que lo único que me gustaría saber es que, pero tampoco es un mandato , lo único que pido es que se queden a dormir, que no se quede ahí nada más la gente, y también los que están detrás, que se queden ahí a dormir”, indicó el mandatario mexicano.

Aprovechó para invitar a Carlos Loret de Mola, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, si apoyan al FRENAAA, a que pongan su casa de campaña junto con la gente, y dijo, se va a asomar “a ver si llegan”, algunos de los personajes que apoyan el movimiento, como el periodista Pedro Ferriz, “al fin que vivo aquí”, expresó irónicamente.

Luego, en Octubre López Obrador presumió la encuesta del periódico El Financiero, la cual indica que su gobierno tiene un 62% de aprobación; y sugirió a los FRENAAA “echarle ganas, porque todavía les falta”.

"Miren cuánto estamos 62, o sea de 59 del mes pasado pasamos a 62, o sea subimos tres (puntos porcentuales) y los que no están de acuerdo bajaron 4...

Entonces los de FRENAAA tienen que echarle ganas, porque a este paso van a estar aquí hasta el 22 (2022), nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están ahí las carpas".

Después, el 29 de septiembre, el mandatario dijo en su conferencia de prensa que si perdía el apoyo de la gente y se manifestaban 100.000 en su contra dejaba la presidencia y se “iba a Palenque”.

El fin de semana siguiente Gilberto Lozano le tomó la palabra y convocó a una marcha, buscando se manifestaran las 100.000 personas que pedía López Obrador para renunciar.

Al grito de ¡Fuera López! un numeroso contingente salió de las inmediaciones del Monumento a la Revolución y avanzó sobre Avenida Juárez, para llegar a la plancha del Zócalo capitalino, en donde se unieron al plantón que ya sostenían otros miembros del Frente.

Según los organizadores a la manifestación acudieron 153 mil personas, incluso dijeron que lo registraron ante un notario público. No obstante, de acuerdo con los datos del gobierno de la Ciudad de México la cifra varió entre los 5.000 y 8.000 personas y se instalaron 665 casas de acampar.

Días después, otro incidente exhibió la poca afluencia en el campamento de Lozano.

La tarde del 6 de octubre, través de redes sociales se viralizó un video donde se observa cómo varias de las casas de campaña salieron volando, debido a que se encontraban vacías.

De acuerdo con testigos, todo ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando transeúntes se sorprendieron al ver por los cielos las tiendas como si fueran papalotes.

Entre gritos de júbilo y burlas, algunos presentes decidieron grabar el atrayente momento, mientras los manifestantes intentaban alcanzar a sujetar sus casa y otros objetos.

“¡Ridículos!”, “¿¡En serio!? Esto está increíble… están volando las casas de campaña ... ese es el problema (de) que no están bien puestas”, “¡Alcen su basura!”, “Lero, lero”, se escucha en el video de poco más de un minuto de duración.

López Obrador ironizó sobre lo que ocurrió: “Ayer que hubo viento volaban las casillas de las casas de campaña, me estaban echando la culpa a mí de que desde aquí tenía yo unos ventiladores gigantes”, dijo.

“Se entiende que ahora estén molestos, pero hay que tranquilizarse, serenarse todos. Los señores del FRENAAA pueden permanecer ahí, nada más que vengan a descansar al Zócalo porque no llegan los dirigentes, ya le ofrecí ponerles una enramada y colgarles unas hamacas grandes a Junco, el de Reforma, y a otro señor; ni siquiera así llegan, no llegan los dirigentes”, agregó.

Gilberto Lozano semanas después difundió un video en sus redes sociales, diciendo que López Obrador “mandó cerrar y clausurar y prohibió que hubiera cámaras web” en el Zócalo de la ciudad, con ello el dirigente de FRENAAA refirió que el campamento tendrá seguridad y posiblemente “vallas electrificadas”.

En el video mencionó que “van a crear un grupo de autodefensas simplemente para defender la integridad de la gente en el campamento”.

“La dictadura ya está en México. Esto sólo ocurría en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia”.

El líder del FRENAAA anunció ayer que se levantaban el campamento del zócalo, pero aseguró que “solo para fortalecer el Gran Desetar de México”, y convocó a una manifestación para el próximo 21 de noviembre en el monumento de la Revolución.

“Por amor a México estamos dispuestos a resistir esto y todo cuanto sea necesario. Hoy levantamos temporalmente el campamento, solo para fortalecer el Gran Despertar de México el próximo sábado 21 de noviembre y para encarar con renovado brío las nuevas medidas de presión hasta lograr que López renuncie a la Presidencia”, expresó en su carta.

