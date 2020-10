“Me da hasta ternura”: López Obrador aseguró que Claudio X González y Gustavo de Hoyos crearon un “nuevo FRENAAA”

Gobierno de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó este jueves en su conferencia de prensa para hablar sobre lo que llamó un "FRENAAA 2″, refiriéndose a un nuevo movimiento opositor a su gobierno encabezado por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Aprovecho para informarles porque ya se hizo público, viene un FRENAAA 2 encabezado por este señor Caludio X. González, o sea que todo se está cumpliendo, y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que “no es la BOA”, el Bloque Opositor Amplio que en junio dio a conocer también en su conferencia de prensa; e ironizó con la famosa canción de la Sonora Santanera de nombre “La boa”.

“No es el BOA,`es la boa´ (cantó el mandatario). No es el BOA, se llama el ´Sí´, se llama por Sí, Si México, algo así; porque dicen que nosotros somos no, no no. Aquí es como el finado Héctor Suárez: `no hay no hay´, es que vienen por el billullo, y aquí es no hay no hay”, expresó López Obrador.

El mandatario mexicano explicó que, de acuerdo al documento que da fe de la existencia del nuevo movimiento, la diferencia con el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) que solo confronta, según dicen, es que serán una oposición “moderna y propositiva”, dijo.

“Entonces que ellos están por el si si si, pero que a diferencia del FRENAA, que nada más confronta, ellos son propositivos, eso dicen en su documento, no sé si ya lo hicieron oficial, me lo mandaron ayer, parece que ya está en las redes y creo que ya están convocando para una manifestación”, señaló.

El presidente mexicano leyó el documento con el que el nuevo movimiento opositor se presenta, y dijo: “Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueven. Son tan sinceros”, manifestó con tono sarcástico.

"Es ese el texto: `no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la víctimas, no a la salud, no a la educación, no a los tapabocas, no a ti, no a tu futuro.

Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueven, son tan sinceros", dijo irónico el presidente.

Información en desarrollo...