“Que yo tenía unos ventiladores gigantes”: López Obrador se burló de FRENAAA y sus casas de campaña arrastradas por el viento

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este miércoles a sus opositores y a los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), a que no hagan apología de la violencia, porque he escuchado una o dos veces a los dirigentes y es un discurso no solo incendiario sino muy destructivo".

Además, López Obrador ironizó sobre lo que ocurrió la tarde del martes en la plancha del Zócalo, cuando diversas casas de campaña que pertenecen al campamento de FRENAAA, que se encontraban vacías, volaron por los aires debido a las rachas de viento que azotaron a la capital mexicana el día de ayer.

“Ayer que hubo viento volaban las casillas de las casas de campaña, me estaban echando la culpa a mí de que desde aquí tenía yo unos ventiladores gigantes”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador consideró que ha sido uno de los presidentes más atacado, y aseguró que le pueden “decir de todo”, pero lo que se debe de evitar la violencia, y reiteró el llamado a la “calma”.

"No solo por lo que le deseen al prójimo sino por lo que ellos podrían hacerse de daño con tal de transcender o de afectar en este caso nuestro movimiento. Yo los llamo a la calma, a la cordura, podemos tener diferencias, pero como decía Juárez: somos mexicanos, o sea, los reaccionarios son también mexicanos y somos seres humano.

Lo que debemos de evitar es la violencia, lo demás es libre. Yo nací en un estado en donde somos deslenguados, malhablados, ahora es me tengo que autolimitar, pero eso no debe de alarmarnos, lo otro sí, esto que dicen: ‘A ver, donde vean un funcionario, quémenlo’, eso sí está muy mal, bueno, eso va a en contra de derechos humanos y de todas las creencias religiosas, eso va en contra del respeto que debemos de tenernos. Eso no", recalcó.

Foto: Presidencia de México.

El mandatario mexicano aprovechó para decirle a quienes simpatizan con su proyecto, que no es necesario que se manifiesten, que por la pandemia ahora no se pueden hacer concentraciones grandes de personas, y " que por ahora no es necesario" que se muestre el apoyo; dijo, que cuando pase la emergencia sanitaria regresarán al Zócalo, cada mes, e incluso, se llegaría a un acuerdo para que los de FRENAAA se quiten una tarde, y luego pueden regresar a su campamento.

"También aquí aprovecho para decir, porque acabo de leer que están convocando a una manifestación para apoyarnos, yo diría: No se manifiesten en apoyo de nuestro gobierno, porque estamos enfrentando la pandemia y tenemos que seguir guardando la sana distancia y seguir cuidándonos.

Y no hace falta, no es necesario, ya cuando pase la pandemia entonces vamos a regresar al Zócalo y ahí sí ya cada mes en el Zócalo, si nos dejan, como dice la canción, los de Frenaa; pero hasta podemos llegar a un acuerdo con ellos, decir: Ya llevan ustedes bastante tiempo ahí, nada más vamos a querer una tardecita, cambien sus casas de campaña a la Plaza de Santo Domingo y luego regresan, pero nos van a dar una tarde, una tarde nada más, una tarde cada mes, porque también hay que compartir, tiene que haber equidad, el Zócalo es de todos, ya voy a empezar a hacer conciencia de eso", señaló López Obrador.

