“Nunca tuvimos una afluencia”: Gilberto Lozano aclaró que FRENAAA se irá del Zócalo ante probables arrestos

El líder de FRENAAA dijo que irse del Zócalo fue como perder una batalla, pero simbólica, pues reconoció que no mantuvieron en esa plaza a miles de personas (Foto: Cuartoscuro)

Luego de 52 días, el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) desactivó provisionalmente el plantón que mantenía en el Zócalo, debido a que esta semana serían supuestamente acusados de diversos delitos para desprestigiar al movimiento, según su información de inteligencia.

Con el único objetivo de lograr la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la organización montó casas de campaña en la Plaza de la Constitución desde el pasado 23 de septiembre de 2020.

Su líder visible, Gilberto Lozano, primero se fijó como plazo para lograr la renuncia del presidente el próximo 30 de noviembre. Ya instalados en el Zócalo, Lozano comentó para Infobae México que AMLO tenía sus días contados y se iría del cargo en diciembre.

Sin embargo, FRENAAA anunció que dejarían la plaza principal del país, pues fueron hostigados constantemente mediante diversas estrategias y por “grupos de choque”. Incluso, el mismo Lozano refirió en un video que tenían información de inteligencia, cuyos datos arrojaban que serían acusados de delitos para descalificar a los integrantes del movimiento.

Los opositores al presidente refirieron que volverían al Zócalo para celebrar la renuncia de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

“La información de Inteligencia que tenemos es que lo que seguía, era la captura de un grupo importante de FRENAAA, tanto en el campamento como fuera de él, para acusarnos de una serie de cosas que se convirtieran en la noticia de ocho columnas de la prensa nacional para descreditar por completo a FRENAAA el próximo martes o miércoles, eso nos obligaba a actuar de inmediato, a comunicar algo que nos dolía, que nos daba tristeza, pero a veces se tiene que sacrificar”, refirió en una publicación desde su cuenta de Facebook, al comparar su estrategia con un juego de ajedrez, donde a su decir, a veces se entregan ciertas piezas para hacer jaque al Rey.

Lozano consideró que las presuntas detenciones ocurrirían dentro de horas o días de esta semana. Explicó que esto tenía como fin disuadir a los integrantes de FRENAAA y opositores al mandatario, frente a la marcha del próximo 21 de noviembre, cuando pretende que el Paseo de la Reforma sea desbordado.

“Un compañero de FRENA fue acusado, falsamente y a cambio de dinero, de cometer un delito que, por su puesto, nunca cometió. A razón de ello, fue privado de su libertad por dos días y luego salió absuelto, declarado inocente como correspondía, pero esa fue otra maniobra del gobierno, que no escatima esfuerzos ni repara en lo ético, para tratar de reducir la presión”, manifestaron los opositores a AMLO en un comunicado.

El pasado 12 de noviembre fue detenido Arturo Escobedo Mayer, integrante de FRENAAA, acusado de realizar tocamientos a una mujer en el campamento montado en el Zócalo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó que abrió una carpeta de investigación contra el sujeto, por su probable responsabilidad en en la comisión del delito de abuso sexual.

El líder de FRENAAA, Gilberto Lozano, dijo que el próximo 21 de noviembre el Paseo de la Reforma será desbordado por manifestaciones anti AMLO (Foto: Captura de pantalla)

Tras ser víctima de acoso el pasado jueves, la mujer solicitó el apoyo de elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes respondieron y aseguraron al presunto agresor. La noche de este 14 de noviembre, Gilberto Lozano y el FRENAAA refirieron que su compañero fue dejado en libertad, aunque la Fiscalía no ha actualizado sobre el caso. Esta acción fue calificada de perversa por Lozano, pues habría sido orquestada por el gobierno.

“Él fue acusado de un delito que no cometió. Tuvo que vivir el proceso de dos días en la cárcel y a través de nuestros abogados que hicieron un papel fundamental, fue liberado, porque los delitos claramente eran sembrados, eran pagados”, apuntó el líder de FRENAAA.

Gilberto Lozano consideró que irse del Zócalo era difícil, pues podría interpretarse que se vendió, fue amenazado o traicionó a la causa. Sin embargo, dijo que no la organización no abdicará ni un milímetro para lograr la renuncia de López Obrador. Pero era necesario retirarse para no dar pie cualquier acto violento, connatos o futuros arrestos.

En el comunicado a prensa, FRENAAA refirió que los “reventadores pagados por el gobierno” para amedrentar, obligaron a solicitar observadores internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, sin especificar que acudieran, aunque refirieron que la violencia no incrementó.

La manifestación de FRENAAA del 3 de octubre habría reunido a un cuarto de millón, según datos de la misma organización, más que los 100 mil que había pedido AMLO para irse (Foto: Twitter@OficialFrenaaa)

Será el 21 de noviembre en el monumento a la Revolución cuando Lozano pretende que habrá “millones” en manifestación. El líder de FRENAAA refirió que el dinero de los fondos fue comprometido a quienes esperarán la marcha del próximo sábado, así como aquellos que están por llegar, para apoyarlos con hospedaje y alimento.

Advirtió que habrían de exhibir con nombre, apellidos y rostro, aquellos que calificaran de cobarde al movimiento, pues sería manchar la reputación de FRENAAA. Agregó que el grupo volverá a la Plaza de la Constitución para celebrar la renuncia de AMLO. Por último, consideró que irse del Zócalo fue como perder una batalla, pero simbólica, pues reconoció que no mantuvieron a miles de personas en esa plaza.

“Te consta que nunca tuvimos una afluencia, que pudiéramos decir que ahí se mantuvo un bastión de miles de personas. Los millones los vas a ver el próximo sábado, 21 de noviembre”, dijo a sus simpatizantes el empresario, ex director de FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.).

Presunto agresor sexual en campamento de FRENAAA fue arrestado el 12 de noviembre, cuando habría realizado tocamientos a una mujer, según la Fiscalía capitalina (Foto: Cortesía / @FiscaliaCDMX)

FRENAAA es un movimiento que empezó a manifestarse contra AMLO desde mediados de año, cada fin de semana en diversas ciudades del país. Finalmente llegaron al Zócalo tras un plantón en Avenida Juárez de la Ciudad de México. El presidente ha desestimado su capacidad operativa y ha reiterado que se irá en la revocación de mandato, en 2022, si así lo decide la población.

