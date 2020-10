“Les voy a mandar a poner hamacas”: López Obrador pidió a dirigentes de FRENAAA pernoctar en el plantón del Zócalo con su gente

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó nuevamente a los dirigentes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), en los que incluyó al comunicador Pedro Ferriz, al dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco, así como al empresario Claudio X. González (hijo); a que se queden a dormir en el campamento que tienen instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, y dijo, que hasta mandará a ponerles unas hamacas.

"Entonces, los de FRENAAA tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22. Nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas a Ferriz y al señor Junco, una hamaca grande, el del Reforma, porque son los que están, entre otros, impulsando mi destitución.

Claudio X. González, aclaro, el joven, el hijo, porque el grande no se mete y además ahora está como yo, está padeciendo, porque ‘cepillaron’ a los Cardenales de San Luis.

Foto: Tw/Webcams de México

Pero a los otros los voy a mandar a instalar bien con una hamaca como las que usaba el libertador Bolívar, que se vengan aquí", expresó el mandatario mexicano.

López Obrador presumió durante su conferencia de prensa la encuesta del periódico El Financiero, la cual indica que su gobierno tiene un 62% de aprobación; y sugirió a los del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) “echarle ganas, porque todavía les falta”.

“Tenemos que ayudar a los de FRENAAA, a que le echen ganas porque todavía les falta”, dijo irónico.

Aseguró que la “oposición es también consustancial a la democracia, si no sería un régimen autoritario”.

FRENAAA reza (Foto: EFE)

“El Reforma ya se convirtió en el boletín de FRENAAA, ayer sus ocho columnas… A ver si no tienes ahí el periódico de ayer con la fotografía truqueada, porque da la imagen, o sea, proyectan la imagen de que está el Zócalo a reventar y no, para llenar el Zócalo todavía les falta, pero en la foto aparece. Y yo digo que no se llenó el Zócalo ayer, yo creo que si acaso la mitad o menos”, explicó.

El presidente mexicano aseguró que no llenaron ni la mitad del Zócalo capitalino y los animó a " echarle ganas", porque se tiene que llenar varias veces, aseveró, de lo contrario, tendrán que esperar al referéndum.

"Entonces, échenle ganas para ver si lo llenan, y tiene que ser varias veces y, además de eso, quedarse hasta el 22, que va a ser el referéndum y de manera legal, sin violencia, se le va a preguntar a la gente en el primer trimestre del 22: ‘¿Quieres que continúe o que renuncie el presidente?’ Porque, repito, el pueblo pone y el pueblo quita.

Entonces, ya hay esa oportunidad, porque se hizo esa reforma a la Constitución y es cosa que sigan adelante para, si el pueblo dice que yo me vaya, pues adiós, a Palenque, Chiapas", señaló el presidente López Obrador.

López Obrador recupera terreno: la aprobación del presidente subió en septiembre

Al mes de septiembre, la aprobación del trabajo hecho en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de 62%, lo que significa un aumento de tres puntos porcentuales en comparación con el mes de agosto (59%), de acuerdo con la encuesta realizada por el periódico El Financiero.

Cabe señalar que la aprobación de López Obrador se mantuvo por debajo del 60% de junio a agosto. Lo más alto que ha registrado en el año fue en enero, con 71 por ciento.

Si se compara la aprobación de septiembre del 2019 (68%), la diferencia es de seis puntos porcentuales menos. El rango de aprobación en su primer año fue en promedio mensual fue de 71.1%, mientras que para el presente año es de 61.8 por ciento.

Mientras que el 36% de las personas que respondieron el sondeo que se aplica en todo el país desaprueba el trabajo hecho por López Obrador y el 2% tuvo como respuesta que no sabe.

Entre los temas que calificaron de forma positiva los encuestadas está la emergencia sanitaria por coronavirus. Situación que en México, hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, acumula un total de 761,665 casos de COVID-19, 550,053 personas se han recuperado y 79,088 perdieron la vida.

El 44% de las personas evaluaron como muy bien/bien el manejo del problema del coronavirus, mientras que para el 28% es desfavorable.

