“Que le vaya bien”: López Obrador deseó la pronta recuperación de Donald Trump en medio de su lucha contra COVID-19

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó la pronta recuperación de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dio positivo a Covid-19 en días recientes.

“Abro un paréntesis para desearle que se recupere, que le vaya bien”, dijo el mandatario mexicano desde su gira de trabajo por el estado de Sonora.

López Obrador encabezó este domingo en Hermosillo, Sonora, el Programa de Mejoramiento Urbano, ahí, aprovechó para aclarar la polémica compra del Estadio Héctor Espino, el cual albergará escuelas de béisbol, pues dijo, se debe de impulsar el deporte para disminuir la obesidad en México.

"Para no convertir este espacio (el estadio Héctos Espino) en plaza comercial, no tengo nada en contra de las plazas comerciales, pero es muy necesario impulsar el deporte, tiene que ver con la salud. Ahora con la pandemia del Covid, ha quedado de manifiesto que afecta más el virus a quienes padecemos de enfermedades como la hipertensión , la diabetes, y sobre todo afecta más cuando se tiene obesidad.

Cuando estuve en la Casa blanca, le comentaba al presidente Trump, abro un paréntesis para desearle que se recupere, que le vaya bien, cierro el paréntesis; le comentaba de que, hablando de la pandemia , de que Estados Unidos tenía el primer lugar en el mundo en obesidad, y le dije: `y sabe el segundo lugar en el mundo en obesidad lo tiene México ́, y por dignidad no quise decirle que en obesidad infantil México tiene el primer lugar; entonces cómo nos protegemos, pues cuidando nuestra salud, haciendo deporte, alimentándonos bien, no comiendo productos chatarra, y por eso esta en el plan de salud", expresó el presidente López Obrador.

El presidente estadounidense, Donald Trump, puede recibir el alta de su convalecencia por COVID-19 este lunes, si sus síntomas siguen mejorando y se mantiene activo, con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre, indicó Brian Garibaldi, uno de los miembros del equipo médico del hospital militar en el que se encuentra.

Garibaldi indicó este domingo en rueda de prensa desde el hospital militar de Walter Reed que si Trump mantiene su actividad, movilidad y se mantiene sin problemas respiratorios “podría ser dado de alta mañana”. “Nuestro plan es que esté fuera de la cama todo lo posible para que tenga movilidad y, si sigue sintiéndose bien hoy, nuestro plan es que pueda ser dado de alta mañana y volver a la Casa Blanca, donde continuará su tratamiento”, detalló.

“Está evolucionando muy bien y si continúa así volveremos a la Casa Blanca”, añadió el médico personal del presidente, Sean Conley, quien confirmó que el mandatario fue conectado a oxígeno suplementario el viernes por la mañana al experimentar una caída de los niveles en sangre, una caída que se repitió con menor gravedad el sábado. De hecho, explicó que si bien que el nivel de saturación de oxígeno en la sangre de Trump bajó dos veces desde su diagnóstico, nunca estuvo por debajo del 90%.

Trump ha agradecido este domingo la vigilia protagonizada esta madrugada por decenas de sus seguidores frente al Hospital Walter Reed, en Bethesda (Maryland), donde lleva ingresado desde el pasado viernes por coronavirus. “¡Muchas gracias!”, ha escrito Trump en su cuenta de Twitter sobre un vídeo de la concentración divulgado por el asesor de prensa de la Casa Blanca, Dan Scavino.

En las imágenes difundidas por Scavino se aprecia un grupo de varias decenas de personas que ondean banderas estadounidenses y de la campaña del presidente. Además de agradecer el respaldo, el mandatario retuitió varios artículos de prensa locales sobre sus planes de gobierno.

Tras informes contradictorios sobre su estado de salud, Donald Trump publicó el sábado un video desde el hospital en el que dijo estar “mucho mejor” pero que “la verdadera prueba” será en los próximos días, mientras que su médico anunció que “evoluciona bien” de la covid-19 pero que "aún no está fuera de peligro.

“Llegué aquí, no me sentía bien. Me siento mucho mejor ahora”, dijo Trump, de 74 años, desde el hospital militar Walter Reed, en la periferia de Washington, en el video divulgado en Twitter. “Estamos trabajando duro para que vuelva (...) Creo que volveré pronto y espero terminar la campaña tal como la inicié”, agregó, con semblante relajado, vistiendo una camisa con el cuello abierto y una chaqueta azul.

Poco después, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo en uncomuncado que “el presidente Trump continúa evolucionando bien, habiendo logrado un sustancial progreso desde el diagnóstico”. “Aunque aún no está fuera de peligro, el equipo sigue siendo cautelosamente optimista”, añadió.

Trump reconoció en el video la incertidumbre sobre el curso de su enfermedad. “Estoy empezando a sentirme bien. No lo sabré hasta los próximos días, supongo que esa es la verdadera prueba, así que veremos qué sucede en los próximos días”, dijo el mandatario, quien agregó que su esposa Melania, que también se contagió el coronavirus, tiene síntomas más leves que él. “Melania realmente lo está manejando muy bien. Como probablemente habrás leído, es un poco más joven que yo, solo un poquito”, bromeó sobre la primera dama de 50 años.

El informe en gran parte optimista de Trump se produjo después de que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, difundiera una evaluación mucho más alarmante. “Los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas”, dijo Meadows. “Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”.

“Ayer (viernes) de mañana estábamos realmente preocupados” dijo Meadows a Fox News. “Tenía fiebre y el oxígeno en la sangre había caído rápidamente”. “Sin embargo”, agregó, “nunca se consideró ni hubo riesgo de transición del poder”.