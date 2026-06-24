México

Detienen a “El Rojo”, presunto líder de narcomenudistas de La Unión Tepito en la CDMX

Brian Ríos Ríovalle, alias “El Rojo”, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en calles de la alcaldía Cuauhtémoc; le aseguraron droga y un arma de fuego

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Hombre barbudo con banda negra en los ojos, camiseta blanca, pantalón negro, calcetines blancos y zapatillas negras de pie frente a una pared gris.
Brian Ríos Ríovalle, alias “El Rojo”, fue detenido por agentes de la PDI en la alcaldía Cuauhtémoc. (X @siete_letras)

Las autoridades capitalinas asestaron un nuevo golpe a la estructura de La Unión Tepito con la detención de Brian Ríos Ríovalle, alias “El Rojo”, señalado como presunto cabecilla de narcomenudistas que operan en el Barrio Bravo de Tepito.

De acuerdo con información difundida por el periodista Antonio Nieto, “El Rojo” fue detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en el cruce de las calles Matamoros y Parcialidad, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Según el reporte, al momento de su aseguramiento, el presunto operador criminal se encontraba en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de droga, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

La captura de “El Rojo” se produce en medio de una serie de acciones emprendidas por las autoridades capitalinas contra integrantes de La Unión Tepito, organización criminal que durante años ha sido señalada por actividades de narcomenudeo, extorsión, homicidios y otros delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

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Otra captura que golpea a La Unión Tepito

La detención de Brian Ríos Ríovalle ocurre después de que un juez vinculara a proceso a Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto integrante de una célula de La Unión Tepito.

La captura se produce días después de la vinculación a proceso de “El Gregory”, otro presunto integrante de la organización. (Crédito: X)
La captura se produce días después de la vinculación a proceso de “El Gregory”, otro presunto integrante de la organización. (Crédito: X)

“El Gregory” fue detenido el pasado 15 de junio durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con las indagatorias, Gregory “N” estaría relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsiones y venta de drogas.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba y el juez de control determinó vincularlo a proceso, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

La Unión Tepito, bajo presión de las autoridades

Las labores de inteligencia realizadas por las autoridades han identificado a distintos operadores de La Unión Tepito en varias zonas de la capital del país.

En el caso de “El Gregory”, la investigación permitió ubicarlo en un domicilio al sur de la Ciudad de México, donde además fueron asegurados dos vehículos de alta gama y otros indicios que actualmente son sometidos a análisis pericial.

“El Gregory” fue detenido el pasado 15 de junio durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Coyoacán.
“El Gregory” fue detenido el pasado 15 de junio durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Coyoacán.

Ahora, la captura de “El Rojo” representa un nuevo golpe contra la estructura de la organización criminal, particularmente en el Barrio Bravo de Tepito, considerado históricamente uno de los principales centros de operación de la agrupación delictiva.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado si Brian Ríos Ríovalle cuenta con órdenes de investigación adicionales o si será relacionado con otros hechos delictivos en la Ciudad de México.

No obstante, su detención se suma a la reciente ofensiva emprendida por la Fiscalía capitalina y la Policía de Investigación contra presuntos integrantes de La Unión Tepito, en un intento por debilitar las estructuras de mando y operación de uno de los grupos criminales con mayor presencia en la capital del país.

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