México alberga el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026 con pases a Lima 2027 en juego

(REUTERS/Tingshu Wang)

El estado de Tlaxcala y la Ciudad de México serán sede del Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026, competencia que se realizará del 24 al 28 de junio y que otorgará plazas rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El evento reúne a representantes de todo el continente en una justa que forma parte del proceso de clasificación internacional hacia el ciclo olímpico.

La competencia se desarrollará en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Apizaco y en el Centro Histórico de Tlaxcala, donde este martes se llevaron a cabo las prácticas oficiales previo al inicio de las pruebas.

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Más de 180 arqueros buscan clasificación continental en Tlaxcala

(World Archery)

El certamen contará con la participación de más de 180 arqueras y arqueros provenientes de 19 países, quienes buscarán asegurar su lugar en la siguiente edición de los Juegos Panamericanos.

Las actividades oficiales arrancan este miércoles, en una sede que combinará escenarios urbanos e instalaciones deportivas de alto rendimiento, con la presencia de delegaciones del continente americano.

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El campeonato forma parte de los eventos clasificatorios reconocidos dentro del circuito de World Archery, con impacto directo en el ranking y en la ruta hacia competencias internacionales de mayor nivel.

México defenderá su localía con una generación consolidada

(Instagram / @a.mayabec)

El equipo mexicano llegará al torneo con una de sus generaciones más competitivas de los últimos años, encabezada por figuras como Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz, Maya Becerra, Dafne Quintero, Matías Grande y Sebastián García, quienes buscarán mantener el protagonismo del país en la disciplina.

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La competencia en casa representa una oportunidad clave para México no solo en lo deportivo, sino también en la obtención de plazas para Lima 2027, dentro de un evento que reúne a los mejores exponentes del continente.

El campeonato es organizado gracias al trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno de Tlaxcala y World Archery México.

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