Tres casos, una misma exigencia: familiares claman por la aparición de Roxana, Karime y Wenceslao en Veracruz

Familiares de las tres personas desaparecidas denunciaron la falta de resultados y exigieron una investigación efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de una comunicadora, una exfuncionaria estatal y un líder de taxistas mantiene en alerta a familiares y colectivos de búsqueda en Veracruz, donde la exigencia de resultados por parte de las autoridades se ha transformado en desesperación y enojo.

La periodista y empresaria de medios Roxana Guzmán Ramírez, la ex titular de la Oficina de Hacienda del Estado en Poza Rica, Karime Argüelles Aguilar, y el dirigente de taxistas de Acayucan, Wenceslao Cruz Canseco, permanecen desaparecidos en distintos puntos de la entidad.

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Mientras las investigaciones avanzan sin resultados públicos, familiares de las víctimas denunciaron sentirse abandonados por las instituciones encargadas de la procuración de justicia y demandaron una búsqueda real que permita localizarlos.

El caso de la comunicadora: “No queremos chivos expiatorios”

La situación que más indignación ha generado es la de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, propietaria del medio digital Pulso Informativo del Sureste, quien cumplió 22 días desaparecida.

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Su madre, Rubicelia Ramírez, aseguró que la investigación del caso fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), pero afirmó que tampoco han observado avances concretos.

La comunicadora Roxana Guzmán cumplió 22 días desaparecida tras ser privada de la libertad por hombres armados.

“Pareciera que ya nos han dejado solos”, lamentó en entrevista con el medio Latinus.

La mujer pidió que las autoridades no fabriquen culpables ni presenten detenciones sin sustento únicamente para dar por concluida la investigación.

“No queremos que detengan a chivos expiatorios, queremos una investigación real”, expresó.

La madre de la periodista también señaló que, según información que le fue proporcionada, una de las personas que participaron en la privación de la libertad de su hija podría ser un elemento policial, aunque reconoció que hasta el momento esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

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Un comando irrumpió en su vivienda

De acuerdo con los familiares, Roxana Guzmán fue privada de la libertad durante la madrugada del pasado 2 de junio.

La exfuncionaria Karime Argüelles y el líder taxista Wenceslao Cruz permanecen sin ser localizados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor de las 6:00 de la mañana, un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto irrumpió violentamente en su domicilio tras romper la puerta principal de la vivienda.

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La escena habría quedado registrada en un video grabado por familiares de la comunicadora, imágenes que forman parte de las evidencias entregadas a las autoridades.

Desde entonces, familiares, amigos y compañeros han participado en acciones de búsqueda y difusión del caso, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Exfuncionaria y líder taxista también siguen desaparecidos

Otro de los casos que ha causado preocupación es el de Karime Argüelles Aguilar, ex jefa de la Oficina de Hacienda del Estado en Poza Rica, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 12 de junio.

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Ante su ausencia, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localización; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre avances que permitan establecer su ubicación.

Los casos han reavivado las exigencias de justicia y búsqueda inmediata en distintas regiones de Veracruz.

La desaparición de la exfuncionaria se suma a la de Wenceslao Cruz Canseco, líder de la Agrupación de Taxistas de Acayucan, quien fue reportado como desaparecido desde el sábado 13 de junio.

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Familiares y compañeros del dirigente transportista manifestaron su preocupación por su integridad física y exigieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la gobernadora Rocío Nahle para reforzar las labores de búsqueda.

Los tres casos, ocurridos en diferentes regiones de Veracruz y en un lapso de pocas semanas, han generado un creciente reclamo social por la falta de resultados y han vuelto a colocar en el centro del debate la crisis de desapariciones que enfrenta la entidad.

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Mientras las investigaciones continúan, las familias mantienen una sola exigencia: que las autoridades intensifiquen los operativos de búsqueda y localicen con vida a Roxana Guzmán, Karime Argüelles y Wenceslao Cruz.