Ataque a elementos de la Guardia Nacional deja 6 agresores abatidos en Uruapan, Michoacán

Los elementos fueron atacados a balazos por un grupo de hombres. Foto: Sedena / Imagen ilustrativa

Seis civiles armados fueron abatidos durante un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Uruapan, Michoacán, la madrugada de este miércoles 24 de junio.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 de la mañana, en inmediaciones de la localidad de Jucutacato, cuando los elementos circulaban por la zona como parte de sus recorridos de vigilancia y fueron interceptados por al menos tres camionetas donde se trasladaban sujetos armados, quienes comenzaron a dispararles.

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Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que en el sitio fueron abatidos seis civiles, además de que se realizó el aseguramiento de dos vehículos y armas de fuego.

Luego del enfrentamiento se desplegó un operativo por parte de fuerzas federales, elementos del Ejército Mexicano y de seguridad estatal para reforzar la seguridad.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que, derivado de la agresión, brindaron apoyo en las acciones operativas interinstitucionales en la zona, entre ellas el levantamiento de los cuerpos de los agresores.

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Uruapan: del asesinato de su alcalde al asedio criminal

Se trata de la segunda reunión de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, con los titulares de la Defensa y la SSPC. Foto: Gobierno de Michoacán

En el municipio de Uruapan han sido identificadas las operaciones de diversos grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un mapa criminal realizado por el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Víctor Sánchez Valdés, refiere que en el municipio se también existe la presencia de Los Viagras, la Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos.

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Esta región se ha visto enmarcada por la violencia desde el año pasado, luego de que su exalcalde, Carlos Manzo Rodríguez, denunció en varias ocasiones la presencia de células del crimen organizado que se movilizaban en las zonas cerriles, así como de sus constantes demandas de apoyo para combatirlos.

Tras la realización de diversos operativos, entre los que destacó la captura de René Belmontes, alias “El Rino”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, Manzo Rodríguez fue atacado a balazos durante la celebración del Día de Muertos del 1 de noviembre de 2025.

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La detención de René "B" fue informada por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien solicitó apoyo de las Fuerzas Armadas y de elementos de seguridad federal.

La agresión se registró a dos meses de distancia de la captura del sujeto. Manzo Rodríguez falleció cuando se encontraba en un hospital para ser atendido por las lesiones provocadas a causa de las balas.

Luego de su muerte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevó a cabo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para fortalecer tanto la seguridad como para realizar actividades sociales que promuevan el desarrollo de la entidad.

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Uno de los puntos estableció el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional como parte del Plan de Operaciones Paricutín, así como de mil 781 de la Secretaría de Marina (Semar) para realizar acciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, además de 277 de seguridad federal.

Elementos del Ejército Mexicano en su arribo a Michoacán. Foto: Defensa

Michoacán enfrenta la operación de 17 grupos criminales en sus 113 municipios, de acuerdo con la radiografía elaborada por el investigador Sánchez Valdés, y publicada por Animal Político, la cual ubica al menos una organización delictiva en cada municipio del estado.

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Ese mapa ubica al CJNG como la organización con mayor penetración territorial, con presencia en 110 municipios. En segundo lugar aparece Cárteles Unidos, con operación en 81 municipios, una diferencia de 29 demarcaciones frente al grupo que era encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La distribución municipal muestra 30 municipios con una sola organización criminal, otros 31 con dos grupos y 30 más con tres. En menor número hay municipios con cuatro, cinco y hasta ocho cárteles, como ocurre en Apatzingán.

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Foto: Cortesía / Víctor Sánchez Valdés

El mapa también refiere que Los Viagras mantienen presencia propia en 44 municipios, sobre todo en Tierra Caliente y la zona centro del estado. Esa doble condición, como parte de una alianza y como grupo independiente, ilustra la fragmentación criminal que describe el estudio.

Entre las demás organizaciones con presencia en la entidad, el Cártel de Tepalcatepec opera en 26 municipios y la Nueva Familia Michoacana en 29. Los Blancos de Troya aparecen en 12, el Cártel de los Reyes en 11, los Caballeros Templarios en 10, el Cártel Santa Rosa de Lima en dos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa en uno.

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