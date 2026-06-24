¿Chequia o República Checa? La historia detrás del nombre de la selección que se enfrentará este miércoles a México

El cuadro europeo se juega el boleto a la siguiente ronda, donde todavía aspira a terminar como segundo o tercer lugar de grupo. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La Selección Mexicana se enfrentará este miércoles 24 de junio a la República Checa en su último encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026, donde ya el tricolor cuenta con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, alrededor de este partido ha surgido la siguiente pregunta entre los aficionados: ¿Se le dice Chequia o República Checa?.

La confusión se debe a que, aunque ambos términos son correctos, en los últimos años las autoridades del país han promovido el uso de “Chequia” como una alternativa más breve y sencilla para referirse al país en contextos deportivos y culturales.

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Origen del nombre

(Reuters/Brett Davis)

Durante mucho tiempo, la población y la comunidad internacional se acostumbraron a utilizar el término “República Checa” para referirse a este país. Sin embargo, esa denominación ha perdido fuerza, ya que desde 2016 las autoridades impulsaron el uso de la forma breve “Chequia”.

Más allá de un simple ajuste administrativo, la modificación también trajo consecuencias en la manera en que la sociedad y el entorno cultural identifican al país.

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La separación de Checoslovaquia, ocurrida el 1 de enero de 1993, marcó el inicio de una etapa de redefinición nacional para los checos. En aquel momento, se eligió el nombre “República Checa” como una manera formal de presentarse en el ámbito internacional.

No obstante, con el paso de los años, surgió la necesidad de contar con una denominación más corta, fácil de pronunciar y reconocible en distintos escenarios globales.

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Fue en 2016, bajo el gobierno de Bohuslav Sobotka, cuando se promovió de manera oficial el uso de “Chequia” como alternativa para identificar al país de forma breve.

Esta decisión buscó dejar atrás los vestigios de Checoslovaquia y facilitar la identificación de la nación, especialmente en espacios como eventos deportivos.

Cabe señalar que no se trata de una sustitución formal del nombre oficial. Tanto “República Checa” como “Chequia” son válidos, pero la segunda se recomienda para contextos informales o internacionales como el Mundial 2026.

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Qué países integraban la antigua Checoslovaquia

Eslovaquia y República Checa integraban la antigua Checoslovaquia. (Reuters/Brett Davis)

Checoslovaquia fue un país ubicado en Europa Central que existió desde 1918 hasta 1992. Su territorio estaba conformado por dos principales regiones históricas y étnicas: Bohemia y Moravia, que hoy forman parte de la República Checa, y Eslovaquia.

El origen de Checoslovaquia se remonta al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918 cuando el Imperio Austrohúngaro se desintegró y surgieron nuevos Estados en el continente europeo, uniendo a las dos regiones en un solo país.

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Durante varias décadas, la región afrontó distintos periodos políticos, incluyendo la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de un régimen comunista tras la guerra, bajo la influencia de la Unión Soviética.

A lo largo del tiempo, las diferencias culturales, lingüísticas y políticas entre checos y eslovacos se hicieron evidentes. Aunque compartían instituciones y gobierno, cada región mantenía su propia identidad. Tras la caída del comunismo en 1989 y el inicio de la llamada Revolución de Terciopelo, crecieron las demandas de autonomía y la discusión sobre la viabilidad de la federación.

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Finalmente, el 1 de enero de 1993, Checoslovaquia se disolvió de manera pacífica, dando origen a dos naciones independientes: la República Checa y Eslovaquia.

Desde entonces, ambos países han mantenido relaciones diplomáticas cercanas y colaboran en diversos ámbitos, pero cada uno sigue su propio camino en la política y la economía europea.

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