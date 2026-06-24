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Hallan dos cuerpos más en banqueta de fraccionamiento de Ixtlahuacán, Jalisco: suman 33 cuerpos localizados en ese lugar

Entre diciembre de 2018 y abril de 2025, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas procesó 242 sitios de inhumación clandestina en el estado

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Miembros del colectivo Corazones Unidos de Guadalajara realizan labores de búsqueda en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. El video muestra a varias personas, algunas vistiendo camisetas blancas con un logo, examinando terrenos baldíos y estructuras abandonadas con escombros. Un camarógrafo registra las actividades del grupo en diferentes localizaciones. Este contenido es una cobertura de evento sobre la búsqueda de restos.

En Ixtlahuacán de los Membrillos, un colectivo de búsqueda localizó dos cuerpos dentro de una vivienda en la comunidad de Lomas de la Capilla, y con ese hallazgo la cifra de restos encontrados en la zona subió a 33 desde el pasado 8 de marzo, cuando comenzaron las jornadas de búsqueda en ese punto del estado de Jalisco.

El nuevo hallazgo se sumó a una secuencia de localizaciones en un municipio que ya aparecía entre los focos de atención por inhumaciones clandestinas. Entre diciembre de 2018 y abril de 2025, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas procesó 242 sitios de inhumación clandestina en Jalisco.

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De ese total, 19 puntos se ubicaron en Ixtlahuacán de los Membrillos. El recuento oficial también señaló que Guadalajara concentró 96 y Zapopan 45.

Integrantes de Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros mantuvieron recorridos constantes en Lomas de la Capilla con el objetivo de encontrar indicios que ayudaran a localizar a personas reportadas como desaparecidas y dar respuesta a sus familias. Los restos fueron encontrados al interior de una de las viviendas de esa comunidad, que ya era considerada un sitio de interés para las labores de localización en la región.

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En una jorbada que lleva varias semanas colectivos de madres y padres buscadores encontraron dos cuerpos sumando 33 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco Foto: Facebook Corazones Unidos GDL
En una jorbada que lleva varias semanas colectivos de madres y padres buscadores encontraron dos cuerpos sumando 33 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco Foto: Facebook Corazones Unidos GDL

Después del descubrimiento, las autoridades fueron notificadas para activar los protocolos previstos para este tipo de casos. Personal especializado acudió al lugar para realizar las diligencias y el levantamiento de los restos.

El municipio acumuló hallazgos en viviendas y patios durante 2026

Antes de este caso, otro colectivo localizó dos personas sin vida enterradas en el patio de una vivienda del fraccionamiento Olivos 2, también en Ixtlahuacán de los Membrillos, el 27 de mayo de 2026. En esa intervención participaron integrantes de Desaparecidos sin Justicia.

Los primeros reportes indicaron que la finca aparentemente estaba abandonada. Los buscadores hicieron excavaciones con palas y picos en busca de indicios relacionados con personas desaparecidas.

Durante esas labores encontraron primero dos cráneos humanos y varias prendas de vestir enterradas en la tierra del inmueble. Después solicitaron la presencia de las autoridades para el procesamiento oficial de la escena y la continuación de las investigaciones.

Personal del colectivo Corazones Unidos realiza excavaciones en Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. Se observa la exhumación de dos cuerpos en estado de osamenta, cubiertos con tierra y restos de vestimenta. Uno de los cuerpos presenta prendas como una truza roja con rayas negras y un cinturón beige tejido. La operación de búsqueda y localización ocurrió el 21 de junio en un fraccionamiento.

Ese hallazgo mostró el patrón de búsqueda que han sostenido los colectivos en el municipio: ingreso a fincas o terrenos señalados, excavaciones directas y aviso posterior a las autoridades cuando aparecieron restos o indicios. La expectativa en cada caso fue obtener elementos para identificar a las víctimas y acercar respuestas a sus familiares.

En el caso más reciente, el área quedó bajo resguardo mientras continuaban las labores de búsqueda y el procesamiento de otros posibles indicios. Las investigaciones y los análisis periciales quedaron a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, dependencia responsable de determinar la identidad de las víctimas.

El proceso de identificación y restitución dependió del IJCF

La localización de restos abrió una segunda etapa que no terminó con el hallazgo en campo. El trabajo forense quedó en manos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que debía realizar los estudios periciales para avanzar en la identificación.

Para los familiares que buscaran reclamar un cuerpo en el Semefo, la ruta indicada por la estrategia Jalisco Estamos Buscando comenzaba en la plataforma oficial, en el apartado de Personas Fallecidas Identificadas y No Reclamadas. Ahí aparecían fotografías, nombres y en algunos casos la CURP de personas cuyos restos ya habían sido inhumados.

Si alguna familia reconocía a la persona, debía acudir al área de atención a familiares de Personas Fallecidas sin Identificar para iniciar el proceso de restitución. En el instituto se pedían las actas de nacimiento de la persona fallecida y de quien identificaba los restos.

También se solicitaba una descripción de la ropa, señas particulares y algunos documentos personales. Ese procedimiento formó parte de la ruta institucional para vincular los hallazgos en campo con una posible identificación formal.

La concentración de hallazgos en Lomas de la Capilla y en otros puntos del municipio colocó de nuevo a Ixtlahuacán de los Membrillos dentro del mapa estatal de búsquedas. En esa zona, los colectivos sostuvieron recorridos continuos desde marzo y acumularon 33 cuerpos localizados en un mismo punto de interés.

  • En Lomas de la Capilla fueron localizados dos cuerpos dentro de una vivienda y el total en la zona subió a 33 desde el 8 de marzo.
  • En Jalisco se habían procesado 242 sitios de inhumación clandestina entre diciembre de 2018 y abril de 2025; 19 estaban en Ixtlahuacán de los Membrillos.
  • El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedó a cargo de los análisis periciales y de la identificación de las víctimas.

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