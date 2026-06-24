Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

El exfuncionario fue sentenciado a 27 años de prisión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Oscar Valdez Ramírez, alias “El Sultán”, ex titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR), fue sentenciado a 27 años de prisión por su participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la propia institución.

El exfuncionario, quien durante 2019 encabezó una de las áreas encargadas de investigar delitos fiscales y financieros en el país, fue declarado culpable por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, desempeñando funciones de dirección, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de transporte dentro del territorio nacional.

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La resolución judicial también alcanzó a uno de sus presuntos colaboradores, identificado únicamente como José “N”, quien recibió una sentencia de 10 años de prisión por el delito de delincuencia organizada relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De investigador de delitos financieros a sentenciado por lavado de dinero

La caída de “El Sultán” resulta particularmente relevante debido al cargo que ocupó dentro de la FGR. Como titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, tenía entre sus responsabilidades investigar esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero y operaciones ilícitas que afectaran las finanzas públicas y favorecieran a grupos delictivos.

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Sin embargo, las investigaciones de la propia Fiscalía establecieron que, en su calidad de servidor público, José Oscar Valdez Ramírez ofreció a una persona gestionar el no ejercicio de la acción penal en una investigación federal a cambio de una suma de dinero.

José Oscar Valdez Ramírez, alias “El Sultán”, encabezó la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR antes de ser investigado y condenado. (X @FGRMexico)

La conducta atribuida al exfuncionario derivó en una indagatoria en su contra por su presunta participación en actividades vinculadas con la delincuencia organizada y el lavado de activos.

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Investigación derivó en capturas y condenas

La FGR informó que, como resultado de las investigaciones, en diciembre de 2020 elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de “El Sultán”.

Posteriormente, las indagatorias permitieron identificar la participación de uno de sus presuntos cómplices, José “N”, quien también fue detenido y presentado ante la autoridad judicial.

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La FGR detalló que la orden de aprehensión en contra de José Óscar fue cumplimentada en diciembre de 2020 por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en la Ciudad de México.

En tanto, su presunto cómplice, identificado como José “N”, fue detenido en mayo de 2023, también en la capital del país, como resultado de las investigaciones emprendidas por la FEMDO.

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Durante el proceso penal, el Ministerio Público Federal aportó diversas pruebas que acreditaron la responsabilidad de los acusados en los delitos imputados. Con ello, el órgano jurisdiccional emitió las sentencias condenatorias correspondientes.

José N era cómplice de El Sultán. (X @FGRMexico)

La Fiscalía agregó que tanto José Oscar Valdez Ramírez como José “N” quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, considerado uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país.

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El caso de “El Sultán” pone nuevamente bajo la lupa los riesgos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia financiera y evidencia cómo un funcionario que tenía la encomienda de perseguir operaciones ilícitas terminó condenado por participar en actividades relacionadas con el lavado de dinero y la delincuencia organizada.