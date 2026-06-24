El emotivo video de Luis García a 32 años de su primer gol en un Mundial: “Ese grito sigue intacto”

Luis García anotó gol en el Mundial de 1994 (X@JZiela1)

El emotivo video de Luis García a 32 años de su primer gol en un Mundial circula en redes sociales en plena Copa del Mundo 2026. El ex delantero de la Selección Mexicana revivió la celebración de aquel tanto ante Irlanda en 1994, un recuerdo que, afirma, “sigue intacto”.

Este 24 de junio, el famoso “Doctor” García subió un mensaje alusivo al aniversario de su debut goleador en la máxima cita del futbol. “Hoy se cumplen 32 años de un momento que me sigue enchinando la piel, y lo recuerdo porque justo estamos viviendo una justa del verano. La verdad, nada se compara con meter gol en una Copa, porque representar a tu país es la satisfacción más grande que un futbolista puede tener”, escribió el ex atacante azteca.

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Este 24 de junio, el famoso “Doctor” García subió un mensaje alusivo al aniversario de su debut goleador en la máxima cita del futbol (X@JZiela1)

En el video, el ahora analista retomó imágenes del duelo entre México e Irlanda, disputado en el Citrus Bowl de Orlando, Estados Unidos, en la Fase de Grupos del Mundial 1994. Ahí, García marcó gol al minuto 42 con un remate cruzado y repitió al 65 tras una jugada colectiva, convirtiéndose en la figura del encuentro. El irlandés John Aldridge descontó para los europeos al 84.

Luis García y sus goles en la Copa del Mundo 1994

La actuación de García en ese partido resultó decisiva para las aspiraciones de la Selección Mexicana en el Mundial, que llegó con presión tras la derrota ante Noruega. Los dos tantos del delantero de Pumas y posteriormente del Atlético de Madrid representaron la primera victoria de México en ese Mundial.

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García se convirtió en el segundo máximo anotador mexicano en la historia de los mundiales hasta ese momento. El “Doctor” sumó dos goles en la edición de 1994, quedando solo por debajo de Hugo Sánchez y Luis Hernández, quienes también marcaron en torneos previos y posteriores.

El delantero cerró su participación en ese Mundial con 270 minutos jugados y participación total en la fase de grupos y octavos de final. Cabe recordar que México terminó ese torneo eliminado ante Bulgaria en penales, pero García quedó como uno de los jugadores más recordados por su aporte ofensivo.

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El video documenta un momento histórico del fútbol mexicano. Se muestra a la Selección Mexicana de fútbol posando en un campo el 24 de junio de 1994. Se observa a un jugador de camiseta verde anotando y celebrando un gol en un estadio. El contenido incluye primeros planos de un pin con la inscripción 'Doctor García' y un campo de fútbol. Es una cobertura de evento retrospectiva.

Trayectoria de Luis García y su trabajo como analista

Luis García Postigo debutó profesionalmente con Pumas en la temporada 1986-87. Su desempeño lo llevó al Atlético de Madrid en 1992, donde permaneció dos temporadas. Además, también jugó para Real Sociedad, América, Atlante y Puebla antes de retirarse en 2000. En total, sumó más de 150 goles oficiales a nivel de clubes y selección.

Con la Selección Mexicana, participó en dos Copas del Mundo: Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Registró 29 goles en 78 partidos internacionales.

Doctor García reveló lo que espera del partido entre Cruz Azul y Chivas (Foto: Twitter/ @FarsantesG)

Tras su retiro, García se integró a TV Azteca como analista y comentarista. Ahora, forma parte del equipo de transmisiones junto a Christian Martinoli y Jorge Campos. Su estilo directo y uso de referencias futbolísticas lo convierten en una figura reconocida en la televisión mexicana.

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García es uno de los principales rostros de las coberturas de TV Azteca en mundiales, Juegos Olímpicos y partidos de la Liga MX. Su experiencia en Copa del Mundo y su pasado como goleador le permiten aportar análisis técnico y contexto histórico en cada transmisión.