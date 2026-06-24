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Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

El cantante compartió cómo vive la familia esta nueva etapa y sorprendió al revelar que la ex pareja sigue compartiendo momentos juntos

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La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo sorprende a seguidores pese a la relación cordial que mantienen tras el divorcio. (RS)
La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo sorprende a seguidores pese a la relación cordial que mantienen tras el divorcio. (RS)

La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, especialmente porque ambos han mostrado una relación cordial tras poner fin a su matrimonio. Ahora, fue Ernesto D’Alessio quien habló públicamente sobre la situación y dejó ver cómo observa esta nueva dinámica familiar.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el cantante aseguró que se alegra de ver bien tanto a su hermano como a su ex cuñada. Aunque reconoció que algunas situaciones le resultan inusuales, destacó que lo más importante es que ambos atraviesen esta etapa en buenos términos.

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Sus declaraciones llamaron la atención al describir la convivencia que mantienen Jorge y Marichelo, una relación que, pese al divorcio, continúa marcada por la cercanía y el respeto mutuo.

Ernesto D’Alessio admite que la situación le parece inusual

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Ernesto D’Alessio habla públicamente y dice que se alegra de ver bien a su hermano y a su ex cuñada Marichelo. (Instagram/@jorgedalessio)

Al ser cuestionado sobre el presente de la ex pareja, Ernesto explicó que percibe tranquilidad en ambos y que incluso siguen coincidiendo en actividades cotidianas.

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“Yo lo veo feliz, ¿no? Y a mi cuñis, porque sí le digo, también la veo bien”, comentó el intérprete al referirse a Jorge D’Alessio y Marichelo.

El cantante también reveló que ha compartido momentos con ellos después de la separación. “Hemos visto el fútbol juntos. Pues ustedes ya vieron que se juntan hasta ver el fútbol. Me invitaron a mí, bueno, pues está medio raro, pero ahí voy”, dijo entre risas, dejando claro que la convivencia familiar continúa.

El contexto de la separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
El cantante señala que la dinámica familiar le resulta inusual, pero prioriza que ambos atraviesen esta etapa en buenos términos. (Instagram/@jorgedalessio)

La noticia del divorcio de Jorge D’Alessio y Marichelo generó sorpresa debido a la imagen de estabilidad que ambos proyectaban públicamente. Sin embargo, la ruptura se ha desarrollado de manera amistosa, sin enfrentamientos públicos ni declaraciones polémicas entre las partes.

De acuerdo con lo expresado por Ernesto D’Alessio, la relación actual entre ambos mantiene una dinámica cordial que les permite coincidir y compartir espacios, una situación poco común tras una separación matrimonial.

Esa cercanía ha llamado la atención incluso dentro de la propia familia. Lejos de tomar partido por alguno de los dos, Ernesto aseguró que mantiene una relación cercana con ambos y que su prioridad es verlos bien en esta nueva etapa de sus vidas.

“¿Y ahora con quién voy?”: Ernesto habla de su papel entre ambos

Ernesto D’Alessio asegura que no elige entre su hermano y su excuñada y que mantiene una relación cercana con ambos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
Ernesto D’Alessio asegura que no elige entre su hermano y su excuñada y que mantiene una relación cercana con ambos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El intérprete reconoció que, en ocasiones, quienes rodean a una pareja divorciada pueden sentirse en una posición complicada. Sin embargo, en este caso aseguró que no ha tenido que elegir entre su hermano y su excuñada.

“Cuando una situación así pasa, luego uno se queda ahí en medio como: ‘¿Y ahora con quién voy, verdad?’. Y pues yo voy con los dos”, expresó entre risas.

Finalmente, Ernesto D’Alessio dejó claro que el aspecto más importante para él es que tanto Jorge D’Alessio como Marichelo se encuentren bien. “Y me da gusto que estén bien. Eso es lo más importante, que ellos estén bien y ya. Es todo”, concluyó.

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