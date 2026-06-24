Multa por tomar u orinar en la calle durante el Mundial 2026: ¿qué pasa si te detienen y cuánto cuesta la falta?

Durante el Mundial 2026, las multas por consumir o arrojar líquidos en la vía pública en México alcanzan cifras que superan los 3,300 pesos en varias ciudades y pueden derivar en arrestos o trabajo comunitario.

La Ley Seca y las restricciones especiales aplican en zonas de la Ciudad de México durante los partidos, mientras que algunos municipios sede anuncian tolerancia limitada en áreas cercanas a estadios.

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Sanciones por beber alcohol en la calle durante el Mundial

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública es una falta administrativa en la mayoría de las ciudades de México, incluso durante el ambiente festivo del Mundial 2026. Según reglamentos de justicia cívica, esta infracción es considerada tipo C y puede derivar en sanciones económicas, arrestos o trabajo comunitario.

Las multas varían según el estado y municipio, pero en general oscilan entre 10 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, montos aproximados de 1,100 hasta más de 3,300 pesos. En municipios como Ecatepec, Estado de México, la sanción puede superar los 6,000 pesos. En San Luis Potosí, las multas relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública pueden alcanzar más de 27,000 pesos.

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FOTO DE ARCHIVO: Los aficionados celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 contra Corea del Sur, en Ciudad de México, México, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Armando Vega/Foto de archivo

En la Ciudad de México, además de la multa económica, las autoridades pueden imponer arrestos de hasta 36 horas o asignar trabajo comunitario si se reincide o hay alteración del orden público.

Ley Seca y restricciones especiales en la capital

Para el partido entre México y Chequia correspondiente al Mundial 2026, autoridades de la Ciudad de México decretaron Ley Seca en colonias del perímetro A del Centro Histórico. La medida se aplica desde las 15:00 horas del 24 de junio hasta las 07:00 horas del 25 de junio en zonas como Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

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Estas restricciones forman parte de los operativos implementados para evitar altercados y mantener el orden durante la celebración de los partidos, además de sancionar el consumo de alcohol en calles, banquetas y espacios públicos.

Diferencias y criterios en municipios sede

Algunos municipios sede del Mundial 2026 anticipan criterios flexibles para los aficionados extranjeros y nacionales. En Guadalupe, Nuevo León, donde se ubica el Estadio BBVA, el alcalde Héctor García declaró que el reglamento municipal no se modificará, pero se permitirá cierta tolerancia para personas que transiten con bebidas rumbo a eventos oficiales.

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En Monterrey, las autoridades mantienen operativos de vigilancia, puntos de hidratación y monitoreo permanente para evitar disturbios. Aunque se prevé mayor flexibilidad en zonas cercanas a estadios y Fan Fest, el consumo de alcohol fuera de las áreas autorizadas sigue prohibido.

El costo real de beber en estadios y Fan Fest

CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Cientos de personas ven el partido México vs Corea en el FIFA Fest en su cede de la plancha del Zócalo en el Centro Histórico. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, se autorizó la venta de cerveza dentro del inmueble, con horarios y lineamientos específicos. El costo de la cerveza mexicana de 710 mililitros es de 290 pesos, mientras que la cerveza internacional alcanza los 310 pesos. Los aficionados que soliciten vaso michelado deben pagar 140 pesos adicionales. El consumo por bebida puede superar los 450 pesos.

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La venta de alcohol dentro del estadio inicia a las 10:00 horas y concluye 30 minutos antes del final del segundo tiempo. Además de cerveza con alcohol, se ofrecen opciones sin alcohol por 280 pesos, refrescos por 160 y agua embotellada por 80 pesos.

Regulaciones en contraste con Estados Unidos y Canadá

Mientras en México se endurecen restricciones y sanciones, en ciudades como Nueva York la venta de alcohol se amplió hasta las 4:00 horas durante el Mundial, con el objetivo de incentivar la actividad económica y las reuniones de aficionados.

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Las diferencias regulatorias entre México, Estados Unidos y Canadá marcan una de las principales características del Mundial 2026. La regulación del consumo de alcohol dentro y fuera de los estadios varía de acuerdo con la ciudad y el país.

Recomendaciones para turistas y aficionados

Autoridades recomiendan consultar los reglamentos locales antes de consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos. Las sanciones pueden cambiar considerablemente según la ciudad o el país. El desconocimiento de la normativa no exime de las consecuencias legales, que pueden ir desde multas económicas hasta arrestos.

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