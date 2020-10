“Nadie debe desear la muerte de nadie ¡Más amor, por favor!”: el mensaje de Beatriz Gutiérrez Müller sobre Martín Moreno

REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

“Nadie debe desear la muerte, la enfermedad, el mal ni la ruina de nadie. Todos deberíamos anhelar la paz para el prójimo y que este Otro se encuentre rodeado de amor de modo que nunca tenga la tentación, ni de broma, de quemar vivo a quien no piensa como él. ¡Más amor, por favor!”.

Lo anterior, lo escribió este domingo Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta de Twitter, en relación con las declaraciones del escritor Martín Moreno soltó en una entrevista el jueves pasado. , sobre “quemar vivos” a los simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente mexicano.

El sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había respondido con un video a los dichos de Moreno, y un poema que es atribuido a Martin Niemöller.

López Obrador sobre las declaraciones del escritor Martín Moreno

“No solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas. Me hace recordar el fragmento de este poema atribuido a Martin Niemöller”, escribió en redes sociales el mandatario mexicano.

El pasado jueves, el escritor Francisco Martín Moreno, en entrevista con el noticiero digital de Pedro Ferriz de Con, denunció al presidente López Obrador de ser un presidente “cruel, que se solaza con el dolor de la gente”. El novelista asegura que, en la extensión de lo que ha investigado, este rasgo es inédito en un mandatario de México.

“Ha habido presidentes traidores, rateros y temerosos, pero yo no recuerdo un presidente que obtenga placer del sufrimiento”, dijo. Luego, durante diez minutos, el autor desató una serie de ataques en contra de varios aspectos de la vida política bajo el gobierno de López Obrador. Cuando cerró su participación, lo hizo con un comentario sobre la militancia de Morena.

El escritor Francisco Martín Moreno convoca al genocidio.

Moreno Biehl dijo que, “si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba, no, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, te lo juro”. También agregó que, en lo que a él respecta, cualquier ciudadano que vote por Morena en las elecciones intermedias de 2021 será un traidor a la patria.

Desde 2017, el escritor presume la insignia de opositor a López Obrador. En febrero de ese año, publicó en el diario El Universal un artículo de opinión al que el entonces candidato respondió con un tuit igualmente belicoso.

En la columna, Francisco Martín Moreno dijo que “no votaría por López Obrador porque intentaría gobernar con recetas extraídas del bote de la basura de la historia de las doctrinas económicas que han demostrado sobradamente su caducidad e ineficiencia”. El entonces candidato de Morena respondió que comprendía: “Es un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad. Gracias”.

En la grabación que publicó del presidente mexicano el sábado, recordó el episodio anterior y contestó a las recientes declaraciones, asegurando que “no se puede propagar el odio”.

"Hace unos pocos días, este escritor Moreno, déjenme que yo recuerde como se llama Daniel? Martín Moreno, que es muy conservdor, hace algunos años para ser precisos en febrero de 2017 , así con su extravagancia autoritaria dijo que no iba a votar por mi, yo le contesté, casi le agradecí.

Ahora se pasó, porque declaró que si se viviera en los tiempos de la santa inquisición él quemaría a uno por uno a los morenistas, es decir, nos quemaría a todos, porque yo soy morenita con mucho orgullo, nada más que tengo licencia porque estoy a cargo de atender a todos , sin distinción de partidos, pero se me hace un exceso esa declaración siembra oído y voy a hacer un comentario con un poco de profundidad sobre este tema, desde luego que hay que hacer a un lado la ley de talión, porque nos querríamos tuertos y chimuelos todos.

Yo sé que están muy molestos los conservadores porque estamos transformando a méxico, porque repito no hay impunidad se está acabando con la corrupción , se va a desterrar la corrupción del país y ellos se caracterizan por ser muy corruptos.

También no les gusta que haya justicia, que haya igualdad, no sé cómo van a los templos y olvidan los mandamientos, olvidan el principio esencial del humanismo, el amor al projimo, asi hay que contestar , no de manera violenta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal se debe de enfrentar haciendo el bien.

No se pierdan lo que le voy a decir a este señor y a otros que se han quedado callados ante este tipo de declaraciones, supuestamente son antifascistas; y por qué callan ante una situación así, por qué no pintan su raya y se deslindan y pueden decir: `no estamos de acuerdo con morenistas, no estamos de acuerdo con el presidente, pero no podemos permitir que se propague el odio, es no, amor y paz", indicó el mandatario mexicano.

López Obrador acompañó el video publicado en sus redes sociales, con un fragmento de un poema atribuido a Martin Niemöller:

Cuando los nazis buscaron a los comunistasme callé porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas me callé porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos no protesté porque yo no era católico. Cuando me buscaron a mí ya no había nadie que pudiera protestar

