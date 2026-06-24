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Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

El actor fue cuestionado sobre las versiones que rodean al cantante y dejó clara su postura al informarse del tema frente a las cámaras

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Diego Boneta Luis Miguel
Diego Boneta afirma que desconoce los rumores sobre el estado de salud de Luis Miguel y una presunta hospitalización. (Foto: Instagram)

Los rumores sobre el estado de salud de Luis Miguel continúan generando reacciones entre personas cercanas a su historia. Esta vez fue Diego Boneta quien se pronunció sobre las versiones que apuntan a una presunta hospitalización del intérprete, asegurando que desconocía por completo la información que circula desde hace varios días.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el actor se mostró sorprendido cuando fue cuestionado sobre el tema. Su reacción fue inmediata y dejó claro que no estaba enterado de los señalamientos relacionados con el llamado “Sol de México”.

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Aunque evitó especular sobre la situación, Boneta aprovechó para enviarle buenos deseos al cantante y destacó que la salud debe ser siempre la prioridad ante cualquier circunstancia.

Diego Boneta asegura que desconocía los rumores

El actor responde a la prensa que no tiene información para confirmar o desmentir lo que se dice del “Sol de México”. (Instagram)
El actor responde a la prensa que no tiene información para confirmar o desmentir lo que se dice del “Sol de México”. (Instagram)

La sorpresa del actor fue evidente al escuchar la pregunta de la prensa. Lejos de confirmar o desmentir versiones, reconoció que no tenía información sobre lo que supuestamente estaría ocurriendo con Luis Miguel.

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“No tenía idea”, respondió inicialmente. Posteriormente reiteró su desconocimiento sobre el tema. “Oigan, sí, no tenía la más remota idea”.

Tras conocer la información, Diego Boneta expresó su deseo de que todo se encuentre bien. “Obviamente le deseo todo lo mejor, que se recupere. La verdad es que no tenía idea de esto. La salud es lo más importante y realmente espero que se pueda recuperar pronto”, declaró.

El actor que llevó la vida de Luis Miguel a la pantalla

Luis Miguel
Boneta expresa buenos deseos para Luis Miguel y sostiene que la salud debe ser la prioridad ante cualquier circunstancia. - Temporada 3. Cr. Camila Jurado/Netflix © 2021

Las declaraciones de Boneta llamaron la atención debido al vínculo profesional que construyó con la figura de Luis Miguel durante varios años. El actor fue el encargado de interpretar al cantante en la exitosa bioserie que retrató distintas etapas de su vida y carrera.

Gracias a ese proyecto, Diego Boneta se convirtió en uno de los rostros más asociados a la historia del intérprete, ganando reconocimiento internacional por su trabajo en la producción.

Precisamente por esa cercanía con el personaje que encarnó en la pantalla, la prensa buscó conocer su reacción ante los rumores recientes. Sin embargo, el actor dejó claro que desconocía por completo la situación y prefirió limitarse a expresar buenos deseos.

Issabela Camil también se deslindó de las versiones

Luis Miguel e Issabela Camil se conocieron a una edad temprana, estableciendo una amistad que evolucionaría en un amor apasionado
Issabela Camil niega un conflicto con Luis Miguel y afirma: “No tengo nada que reconciliar”, mientras le desea lo mejor.

Días antes, la actriz Issabela Camil fue cuestionada sobre los mismos rumores relacionados con una presunta operación al corazón de Luis Miguel en Nueva York. Su respuesta fue similar al asegurar que no contaba con información sobre el tema.

La actriz afirmó que era la primera vez que escuchaba esa versión y evitó profundizar en cualquier especulación relacionada con la salud del cantante. Además, descartó que exista algún conflicto pendiente entre ambos.

“No tengo nada que reconciliar”, señaló al ser interrogada sobre su relación con Luis Miguel. Camil también explicó que nunca hubo un pleito entre ellos, aseguró no guardar resentimientos y expresó sus mejores deseos para el cantante, manteniéndose al margen de la polémica que ha generado el tema.

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