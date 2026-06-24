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Tabasco registra 21 sentencias por homicidio y el desmantelamiento de seis bandas delictivas en 2026

Los resultados reportados hasta mayo incluyen capturas, procesos judiciales y el esclarecimiento de casos de violencia en municipios como Macuspana, Jonuta, Teapa y Jalpa de Méndez

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La fiscalía estatal informó que entre enero y mayo de 2026 inició 234 carpetas de investigación por homicidio doloso. (Crédito: imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
La fiscalía estatal informó que entre enero y mayo de 2026 inició 234 carpetas de investigación por homicidio doloso. (Crédito: imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que entre enero y mayo de 2026 inició 234 carpetas de investigación por homicidio doloso, en un periodo en el que además logró 21 sentencias relacionadas con este delito y avanzó en diversas investigaciones que derivaron en capturas y procesos judiciales.

De acuerdo con los datos presentados por la dependencia, durante esos cinco meses se obtuvieron 106 órdenes de aprehensión por homicidio doloso y se cumplimentaron 61. Asimismo, fueron logradas 62 vinculaciones a proceso contra personas investigadas por estos hechos.

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Las sentencias obtenidas por homicidio contemplan penas que van de los 20 a los 50 años de prisión, según la información oficial.

En los casos de homicidio en grado de tentativa, las autoridades reportaron la emisión de 12 órdenes de aprehensión y el cumplimiento de ocho de ellas. También señalaron que se obtuvieron ocho vinculaciones a proceso y 11 sentencias relacionadas con este delito.

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Desarticulación de seis grupos delictivos

Uno de los resultados destacados por la Fiscalía fue la desarticulación de seis grupos delictivos presuntamente vinculados con distintos hechos de violencia registrados en la entidad.

Las investigaciones permitieron obtener 44 órdenes de aprehensión y concretar la detención de 47 personas. De acuerdo con la información oficial, estas acciones contribuyeron al esclarecimiento de 18 casos de homicidio.

Los operativos y detenciones se desarrollaron en distintos puntos del estado, incluyendo los municipios de Jalpa de Méndez, Teapa, Macuspana y Jonuta, donde las autoridades identificaron y capturaron a presuntos responsables de diversos hechos delictivos.

(Crédito: Fiscalía de Tabasco)
(Crédito: Fiscalía de Tabasco)

Extorsión al sector cárnico

En materia de extorsión, la Fiscalía informó avances en una investigación relacionada con amenazas dirigidas a una empresa del sector cárnico ubicada en el municipio de Centro.

Las indagatorias permitieron identificar que las comunicaciones utilizadas para cometer el delito provenían de un número telefónico extranjero obtenido mediante una aplicación digital. A partir de ello, las autoridades desarticularon un grupo presuntamente involucrado en los hechos.

Como parte de este caso, fueron solicitadas nueve órdenes de aprehensión y se realizaron detenciones de personas consideradas presuntas responsables. Las acciones se desarrollaron con apoyo de instancias federales dentro de los trabajos de coordinación en materia de seguridad.

La Fiscalía señaló que los detenidos mantienen la presunción de inocencia y que su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.

Entre una ‘baja de homicidios’ y operativos contra grupos criminales en 2026

El balance presentado sobre homicidios y extorsiones se da en un contexto en el que Tabasco continúa siendo uno de los estados donde la seguridad pública concentra buena parte de la atención gubernamental.

Durante los primeros meses de 2026, las autoridades estatales han reportado una disminución en los homicidios dolosos respecto al año anterior, aunque los operativos contra grupos criminales y generadores de violencia se han mantenido de forma constante en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, entre enero y mayo se contabilizaron 264 víctimas de homicidio doloso, frente a las 382 registradas en el mismo periodo de 2025, una reducción cercana al 31 por ciento. Además, el promedio diario pasó de 2.66 asesinatos al inicio de la actual administración estatal a 1.75 durante 2026.

Pese a esa tendencia, las corporaciones de seguridad han continuado desplegando operativos en municipios como Centro, Huimanguillo, Centla, Macuspana y Jalpa de Méndez, donde se han realizado detenciones, aseguramientos de armas, droga y vehículos, así como acciones dirigidas contra presuntas células criminales.

En junio, por ejemplo, autoridades reportaron la captura de cinco personas y el aseguramiento de armamento y sustancias ilícitas durante operativos coordinados en distintas zonas del estado.

El panorama también se desarrolla en medio de investigaciones de alto perfil relacionadas con presuntas redes criminales que operaron en la entidad durante años. Uno de los casos más relevantes es el proceso judicial que enfrenta Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado por diversos delitos y presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora.

En este escenario, las cifras de homicidio, las detenciones de presuntos integrantes de organizaciones criminales y los avances en investigaciones de extorsión continúan siendo algunos de los principales indicadores utilizados para medir la evolución de la seguridad en el estado durante 2026.

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