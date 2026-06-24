Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube” (rs)

La cantante y creadora de contenido Kenia Os desata polémica al deslindarse públicamente de la influencia de Anahí, Dulce María y Maite Perroni, integrantes de RBD, durante una entrevista con el estilista Aldo Rendón.

La declaración genera críticas en redes sociales, donde seguidores del grupo pop la acusan de “inventada” y defienden el legado de las exintegrantes de la telenovela Rebelde.

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Durante la charla, que circula ampliamente en plataformas digitales, Kenia Os responde con franqueza cuando Rendón le pregunta si fue fan de RBD o de alguna de sus integrantes en su infancia. “No, no me tocó”, dice en varias ocasiones entre risas.

La joven añade que su referente cultural fue la generación Disney, con figuras como Miley Cyrus, Demi Lovato, Ariana Grande y Selena Gomez. La conversación se torna aún más viral por la espontaneidad con que Kenia Os rechaza los términos “mami” y “papi” en el habla cotidiana, expresando: “O sea, yo que me digas mami es como: ¡bleg! Ah, no. Y yo decirle a alguien: papi. Ay, no, no me gusta”.

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“No, no me tocó”: Kenia Os sobre RBD

Kenia Os enfrenta críticas en redes sociales tras expresar su deseo de abandonar los recintos pequeños en sus shows musicales. (Instagram: @keniaos)

El segmento donde Kenia Os muestra total desconocimiento sobre la trayectoria de Anahí, Dulce María y Maite Perroni provoca molestia entre los seguidores de RBD, quienes la acusan de restar importancia a una de las agrupaciones más influyentes en la música pop en español. En redes sociales, la polémica se alimenta de comentarios que la tachan de “inventada” y de “desubicada”, mientras otros usuarios defienden su derecho a tener otras referencias culturales.

Kenia Os: de YouTube a los escenarios

Antes de consolidarse como cantante, Kenia Os inicia su carrera en plataformas digitales. Su ascenso ocurre en YouTube, donde comparte contenido de estilo de vida y belleza, conectando con una audiencia joven que la sigue hasta la actualidad. Su personalidad directa y estilo visual la colocan como referente de la llamada “generación Z”, con millones de seguidores en distintas redes.

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A partir de 2018, la sinaloense comienza a lanzar sencillos musicales y, en poco tiempo, logra posicionarse en el circuito del pop urbano latino. Su base de fans crece gracias a colaboraciones con otros creadores digitales y a su presencia constante en plataformas como Instagram y TikTok. Kenia Os representa una nueva generación de artistas que construyen su trayectoria fuera de los canales tradicionales de la industria musical.

En entrevistas previas, Kenia Os reconoce que su desarrollo artístico está más ligado a fenómenos internacionales como Hannah Montana y el universo de Disney Channel, que a proyectos mexicanos de la década anterior. Esta distancia cultural se refleja en la conversación con Aldo Rendón, donde reitera: “Yo fui niña Disney, yo veía a Miley Cyrus, veía a Demi Lovato, Ariana Grande, Selena Gomez”.

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Anahí cumple 43 años: un recorrido íntimo por la vida de la RBD que venció la anorexia, los ataques públicos y más (Foto: Infobae Méxiuco/ Jovani Pérez)

RBD y su huella en la música pop en español

El contraste con las integrantes de RBD es inevitable. Anahí, Dulce María y Maite Perroni forman parte de uno de los proyectos musicales y televisivos más exitosos en la historia reciente de la música pop en español. El grupo surge de la telenovela Rebelde, transmitida a partir de 2004, y de inmediato alcanza cifras récord de ventas, giras internacionales y seguidores en América Latina y España.

A dos décadas de su estreno, la influencia de RBD permanece vigente. Su reciente gira de reencuentro agota boletos en recintos de México, Estados Unidos y Brasil, lo que confirma el arrastre intergeneracional del fenómeno. “O sea, fue gigante, ¿no? La última gira estuvieron en todo”, comenta Aldo Rendón durante la entrevista, subrayando que la agrupación sigue presente en la memoria colectiva.

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Las integrantes de RBD encabezan listas de éxitos, protagonizan campañas publicitarias y mantienen carreras activas en la música y la actuación. A pesar de diferencias personales, el grupo continúa despertando entusiasmo entre antiguos y nuevos fans, quienes defienden su legado contra cualquier intento de minimizarlo.

La reacción en redes sociales tras el comentario de Kenia Os evidencia la vigencia de la conversación sobre referentes culturales. Mientras la “generación Disney” suma nuevos ídolos a la escena, seguidores de RBD reafirman el peso histórico de sus favoritas: “Siguen viviendo de eso”, expresa Rendón, en referencia al impacto duradero de la banda.

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