México

Karla de la Cuesta se suma a la difusión de fotos actuales de Sergio Andrade: “Se busca”

La activista fue víctima del exproductor musical

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Karla de la Cuesta y Sergio Andrade -México- 24 junio
(Instagram)

Karla de la Cuesta intensificó el llamado a la acción en redes sociales al sumarse a la difusión de las imágenes actuales de Sergio Andrade, buscando que las autoridades y la opinión pública colaboren en su localización.

La activista se unió a otras sobrevivientes que han denunciado públicamente los abusos cometidos por el productor musical.

Karla de la Cuesta compartió el mensaje de “se busca”

A través de sus historias de Instagram, Karla de la Cuesta compartió la publicación de Aline Hernández donde aparecen las fotos recientes de Sergio Andrade, acompañando el contenido con la frase: “se busca”.

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Además, Karla difundió testimonios de otras víctimas y agregó un mensaje contundente:

“Escucha a las sobrevivientes, no seas omiso, deja de voltear al otro lado”. Su publicación reforzó la exigencia de atención por parte del público y las autoridades ante los señalamientos de abuso.

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karla de la cuesta sergio andrade -México- 24 junio
(Instagram)

Aline Hernández pidió difundir las imágenes de Sergio Andrade

La publicación original que Karla de la Cuesta replicó fue realizada por Aline Hernández, también sobreviviente y exesposa de Sergio Andrade.

En su perfil, Aline compartió las fotos actuales del productor y escribió: “Así luce hoy nuestro abusador Sergio Andrade. Ayúdanos a encontrar a este p*d. Difunde, comparte #verdadyjusticia”.

Además, exhortó a sus seguidores a no guardar silencio y a compartir el contenido para facilitar la localización de Andrade.

aline hernandez sergio andrade
(Instagram)

Antonia Andrade, denuncias y la movilización social

En días recientes, Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, filtró imágenes actuales del productor y confirmó su autenticidad.

Antonia realizó un llamado a la Fiscalía mexicana y al Consulado para que las autoridades procedieran por vía penal y advirtió sobre el riesgo de que el caso se convirtiera en espectáculo mediático.

antonia andrade -México- 24 junio
(Instagram)

También insistió en la importancia de que la denuncia fuera atendida directamente en México y pidió protección tanto para ella como para otras víctimas.

La difusión de las imágenes y el llamado colectivo de Karla, Aline y Antonia buscó que la opinión pública y las autoridades mexicanas no permanecieran indiferentes ante las denuncias.

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