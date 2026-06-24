Emprenden acciones legales para defender playa en Punta de Mita, Nayarit: buscan revocar concesión a empresa que impide libre acceso

Emprenden acciones legales para defender playa en Punta de Mita, Nayarit (Jesús Avilés / Infobae México)

La comunidad de Punta de Mita en Nayarit inició una ofensiva legal para frenar el avance de la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. y exigir la revocación de la concesión federal que permite obras que bloquean el libre acceso a la playa Las Cocinas, la última playa libre —sin intervención humana— de la zona.

Los habitantes presentaron amparos, denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para revertir autorizaciones que afectan de manera irreversible el entorno natural y la biodiversidad costera.

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Desde una conferencia de prensa en el Senado de la República, realizada el 23 de junio y organizada por la diputada federal de Morena, Andrea Navarro —quien ha apoyado al movimiento desde un inicio—, la organización Batalla por la Playa, conformada por habitantes de Punta de Mita defensores de la playa, compartieron las cuatro acciones legales que emprenderán como parte de su lucha.

Cuatro acciones legales para defender la playa

La defensa jurídica de Punta de Mita se estructura en cuatro acciones principales. La primera es una denuncia popular presentada ante la Profepa por la ejecución de obras y actividades que han dañado la zona costera sin la debida autorización ambiental ni permisos de construcción otorgados por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat.

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En la denuncia se señala que la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. no respetó las condiciones impuestas en su concesión y que las autoridades federales consintieron irregularidades al permitir la realización de estas obras.

La segunda vía corresponde a una demanda de amparo interpuesta en los juzgados de distrito de Nayarit. El recurso reclama la violación de los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la participación en las decisiones ambientales, así como la autorización de obras emergentes en la zona federal marítima sin justificación ni sustento legal por parte de la representación de la Semarnat y la delegación de Profepa.

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La tercera acción es un recurso de revisión dirigido a la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial de la Semarnat. El objetivo es revocar el oficio mediante el cual se autorizaron obras en la zona federal sin cumplir con el proceso legal ni contar con estudios de impacto ambiental vigentes.

Como cuarta medida, la comunidad entregó un escrito formal al Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat para solicitar la revocación del título de concesión DGZF-336/04 y sus modificaciones. Argumentan que la empresa incumplió el fin de protección y las condiciones impuestas en el otorgamiento de la concesión, lo que justificaría la cancelación del permiso.

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Defensores de playa Las Cocinas acudieron al Senado de la República para dar una conferencia de prensa sobre las acciones que están tomando. Los acompañó el ambientalista Erik Saracho. (Captura de pantalla)

Semarnat detecta irregularidades en construcción

Recientemente la Semarnat reconoció, mediante un comunicado oficial, que en Playa Las Cocinas la desarrolladora Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, invadió los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) correspondientes a la playa. La dependencia federal, encabezada por Alicia Bárcena, detalló que tras realizar inspecciones técnicas junto con la Profepa , se identificaron irregularidades en las obras de enrocamiento y contención ejecutadas en la zona concesionada.

La dependencia informó que, tras la inspección, corroboró que “las obras desarrolladas exceden las condiciones autorizadas en la concesión federal otorgada para uso de protección, cuya naturaleza únicamente permite mantener la superficie en estado natural y no contempla construcciones ni infraestructura permanente”.

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A raíz de estos hallazgos, la dependencia inició procedimientos jurídicos y administrativos para revisar la concesión, exigir el retiro de las construcciones y promover acciones de restauración ambiental. “La protección de los ecosistemas costeros y el acceso público a las playas son principios fundamentales de esta administración”, afirmó la dependencia.

La Oficina de Representación de la Semarnat en Nayarit mantiene procedimientos relacionados con el aviso de emergencia emitido en noviembre de 2025, debido a los incumplimientos de la empresa, problema que los habitantes denunciaron desde ese año. Como parte del seguimiento catalogado como prioritario, la dependencia anunció que el 25 de junio personal especializado de Semarnat, Profepa y otras instancias federales realizará una visita técnica conjunta a Playa Las Cocinas para verificar el retiro de obras y definir los pasos para la recuperación ambiental del área afectada.

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