Panadería de la CDMX logra reconocimiento internacional otorgado por prestigiosa guía francesa

(@greenrhino_mx / Instagram)

La panadería Green Rhino, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, obtuvo un reconocimiento internacional otorgado por la guía gastronómica La Liste, con sede en París, en el marco de la celebración de su primer aniversario.

El proyecto, encabezado por el chef Richard Hart, fue incluido en la categoría de Premio Especial a la Innovación en Panadería, luego de que la clasificación ampliara este año su selección para integrar a panaderías artesanales dentro de su evaluación global.

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Green Rhino es reconocida en su primer año de operación

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La panadería cumple su primer año de actividades este 28 de junio, periodo en el que, de acuerdo con su fundador, ha enfrentado retos operativos y de consolidación, pero también una creciente respuesta del público.

“Después de un año de grandes esfuerzos, la panadería Green Rhino celebrará su primer aniversario este 28 de junio. Ha sido un año lleno de retos, pero también enormes gratificaciones”, señaló Richard Hart.

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Como parte de la celebración, el establecimiento anunció la entrega de una hogaza y pan dulce a clientes hasta agotar existencias, en una dinámica de agradecimiento por su primer año de operación en la capital.

La Liste incorpora panaderías artesanales a su clasificación global

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El reconocimiento otorgado a Green Rhino forma parte de la actualización del sistema de evaluación de La Liste, que este año integró por primera vez panaderías artesanales dentro de su ranking internacional de repostería.

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La panadería mexicana fue distinguida dentro de la categoría de innovación, en una selección que considera proyectos de distintas partes del mundo por su propuesta gastronómica y técnica.

Entre los productos destacados del establecimiento se encuentra el pan pepita, inspirado en la formación del propio chef Richard Hart, quien lo relaciona con su etapa de aprendizaje y con su mentora en la panadería Della Fattoria.

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El proyecto también incorpora una selección de tés desarrollados en colaboración con la especialista Henrietta Lovell, fundadora de Rare Tea Company, además de un menú que se actualiza de forma constante con la participación del equipo y los clientes.

La propuesta de Green Rhino combina panadería artesanal, innovación y referencias personales del chef en un entorno gastronómico en evolución dentro de la Ciudad de México.

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