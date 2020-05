Con ansiedad y estrés por el COVID-19, así es el Día del Psicólogo en México

La UNAM estrenó en 1950 la carrera de psicología, luego de casi 20 años en que se añadió al plan de estudios de la ENP (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

En el marco de la celebración del Día del Psicólogo, Infobae México trae una breve descripción de cómo son las principales problemáticas que atienden los especialistas en la salud mental en la actualidad.

El día del psicólogo apareció en 1895 cuando Ezequiel A. Chávez, uno de los primeros profesores en intentar que la psicología fuera aprobada como una asignatura para ser integrada en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. En ese momento se adaptó para ser una de las materias que enfilaría hasta 1950 a tener su propia licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Una de las principales confusiones que hay se da entre la psicología con la psiquiatría, esto debido a que ambas se relacionan con el desarrollo relacionado con aspectos cognitivos y sensoriales de los pacientes. La principal diferencia es que la psicología se dedica a analizar la experiencia humana y la asimilación de la conducta y los procesos mentales relacionados con dichas experiencias. Por su parte, la psiquiatría se enfoca en el aspecto clínico y patológico que dichas experiencias tienen en el cerebro y en cuestiones de aparición de patógenos que afecten la percepción de la realidad.

Los trabajadores del fabricante estadounidense de autopartes Aptiv Plc llegan a la planta durante el de coronavirus (COVID-19) en Ciudad Juárez, (Foto REUTERS / Jose Luis Gonzalez)

Los campos de aplicación de la psicología son muy variados ya que, además de las cuestiones clínicas, se enfoca en analizar cuestiones forenses, sociales, infantiles, del deporte, educativa, industriales y organizacionales.

En estos tiempos de cuarentena causada como medida contra la pandemia de coronavirus, los psicólogos se encuentran ante una de las grandes problemáticas de los últimos tiempos: la población en general no ha asimilado bien la experiencia de mantenerse aislada durante tanto tiempo. La convivencia excesiva con la familia y la falta de desahogo ante el estrés, sumado al miedo y a la ansiedad que causa el exceso de información que se propaga en redes sociales y en los medios de comunicación, es lo que ha puesto a los psicólogos ante un panorama creciente de condiciones adversas.

A pesar de que ha habido un avance teórico muy importante en el campo de la salud mental, los recursos y la atención para atender estos problemas en México siguen dejando mucho que desear. Uno de los aspectos que cubre el servicio de asistencia en los números de emergencia, principalmente en el 911, se debe a la pandemia de COVID-19, para brindar atención psicológica con el fin de atender dudas y brindar apoyo ante los casos de estrés que sufren los ciudadanos.

La ansiedad y el encierro causado por la cuarentena ante el COVID-19 ha hecho que la población sufra crisis mentales (Shutterstock)

La falta de atención a los problemas de salud mental vienen derivados principalmente de dos corrientes: Una causada por la poca cantidad de especialistas y de centros de atención y otra por la falta de reconocimiento por parte de la población, quienes, por temor a una estigmatización social o por negación, no atienden o no solicitan atención médica o inclusive no asimilan que es posible padecer problemas mentales.

Autoridades sanitarias saben de las problemáticas para satisfacer las necesidades de la población. México cuenta hasta el momento con más de 120 millones de habitantes, ante los cuales apenas hay 46 hospitales dedicados a atender problemas de salud mental, de estos, la Secretaría de Salud informó que se atienden a un promedio de 47 de cada 100 mil habitantes en cuestiones de salud.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Angustia y actitudes compulsivas: cómo afecta la información del coronavirus a las personas con ansiedad

Qué es la infodemia y cómo influye para promover la discriminación en medio de la pandemia de coronavirus

De Žižek a Judith Butler: cómo es el libro gratuito que reúne las reflexiones de los intelectuales sobre la pandemia del coronavirus

Estrés, ansiedad y depresión aumentarán a causa del coronavirus