Efraín Juárez reaparece en redes tras controversia sobre su salida de los Pumas

Efraín Juárez dejaría a Pumas luego de perder la final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Efraín Juárez, aún director técnico de los Pumas de la UNAM reapareció en sus respectivas redes sociales luego de ser considerado por la Liga MX como el mejor entrenador del Torneo Clausura 2026 pese a no conseguir el título de la Primera División al caer en la gran final contra el Club de Futbol Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

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El exjugador mexicano compartió en sus historias del medio social Instagram una publicación en la que resalta este mérito tras comandar a los Pumas de la UNAM al liderato general y, posteriormente, a la gran final del torneo del Futbol Mexicano.

Sin embargo, llama a la atención que el reconocimiento dado a conocer por la Liga Mx, Efraín Juárez lo posteó entre sus historias y muchos fans Auriazules piensan que va dirigido a los directivos del conjunto universitario derivado de los problemas de negociación para renovar su contrato previo a iniciar el Torneo Apertura 2026.

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Mientras la polémica sigue activa, según varios reportes el futuro de Efraín Juárez estaría fuera de la Liga Mexicana. El técnico probaría oportunidad en el futbol del viejo continente, incluso se dice que podría tomar las riendas de un equipo que buscará la clasificación a la próxima UEFA Champions League.

El técnico de Pumas reapareció tras la final en sus redes sociales (Instagram coach.efrainjuarez)

Se retiro en silencio

Un día después de perder la final contra su similar del Club de Futbol Cruz Azul, Efraín Juárez se retiró de La Cantera sin dar declaraciones directas sobre su situación contractual ni acerca de su futuro con los Pumas de la UNAM, que desde el Guard1anes 2020 no llegaban a una final del balompié mexicano tras perder ante el Club León.

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El lugar de Efraín Juárez, como entrenador de los Pumas UNAM, a causa de la eliminación en la Concacaf Champions Cup y los resultados que no acompañaban a los del Pedregal durante las primeras fechas del Clausura 2026. No obstante, en un abrir y cerrar de ojos los Felinos reaccionaron y terminaron la primera ronda como líderes del campeonato con 36 puntos.

Las victorias, regularidad y espectáculo que regaló Pumas de la UNAM a lo largo del torneo le otorgó a Efraín Juárez ser considerado el mejor DT de la máxima categoría, a la espera de saber si continuará en Ciudad Universitaria o dirá adiós después de rodar una película en esta campaña.

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¿En qué momento surgió los rumores de su salida?

Efraín Juárez cabizbajo tras perder la final contra Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

La polémica inició tras el subcampeonato de Pumas UNAM Aunque Efraín Juárez tiene contrato válido hasta diciembre del 2026, las negociaciones para una renovación no llegarían a un destino por desacuerdos salariales y diferencias en la planeación deportiva.

Reportes indican que el míster quería mayor influencia en las decisiones sobre refuerzos y la estructura del equipo. La directiva de los Pumas UNAM, por su parte, tenía una visión distinta y no cedió ante las exigencias de Efraín.

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La relación entre Juárez y la directiva se tensó al grado de que las diferencias se volvieron irreconciliables, tanto que, supuestamente, habría presentado su renuncia mientras estaba en su período vacacional.

En el entorno del club universitario, se menciona que la directiva ya analiza otras alternativas en caso de ser oficial la salida de Efraín Juárez: el nombre de Guillermo Vázquez suena como uno de los principales candidatos para asumir el cargo de entrenador.

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Efraín Juárez ya antes estuvo en el futbol de Europa. En la Liga de Bélgica trabajó como asistente en el Brujas y Standard de Lieja. No se descarta que pueda considerar opciones en la Major League Soccer (MLS=, aunque su prioridad sería el futbol europeo.

Antes de llegar al banquillo de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez probó suerte en el futbol de Colombia, donde hizo campeón al Atlético Nacional tanto en la Liga como en el torneo de Copa. En 2025 dejó al club bajo circunstancias similares, lo que refuerza su postura de querer mayor control en la planeación deportiva de los equipos que toma el timón.

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Marca de Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026

Efraín Juárez canta el himno de la UNAM en CU. REUTERS/Henry Romero

Durante la fase regular, los Pumas de la UNAM cerraron con un récord de diez triunfos, seis empates y un revés, terminando como la mejor ofensiva gracias a sus 34 anotaciones. Su máximo goleador fue el paraguayo Robert Morales tras romper el marco en ocho ocasiones.

En la Liguilla, los Auriazules concluyeron con un saldo de un triunfo, tres empates y dos derrotas, la más dolorosa en el juego de vuelta de la gran final frente a Cruz Azul en CU. Será en los próximos días cuando se brinde más detalles sobre el tema de Efraín Juárez con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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