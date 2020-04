—Compilé los que venías debatiendo entre sí escenarios de coyuntura por el COVID-19 y actualmente son referentes en el campo del pensamiento contemporáneo: Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Franco “Bifo” Berardi, o Byung-Chul Han. Hay otros textos que aparecieron porque, además, me interesan sus trayectorias militantes: Raúl Zibechi, María Galindo, Davis Harvey. Y hay otros autores y autoras que leía por primera vez y me cautivaron como Markus Gabriel, Gustavo Yáñez González y Patricia Manrique, pensadores muy jóvenes. Por último Judith Butler, Alain Badiou y Paul B. Preciado son intelectuales que siempre se me filtran por lo sensible, por el cuerpo, por lo afectivo. Son operaciones diferentes con cada grupo. Pero lo que me resultaba interesante era la mezcla, la sopa que se forma al meter en una misma olla todos estos ingredientes, hacerlos dialogar, disentir, co-existir. Claro que quedaron muchos afuera, allí también radica el trabajo de edición. Seguramente en las ediciones que se están cocinando en estos días, se sumarán otres.