Estos son los cargos que se elegirán en Coahuila durante la elección del 7 de junio: así puedes ubicar tu casilla

Elecciones de Coahuila 2026. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Coahuila renueva hoy su Congreso con 2 millones 499 mil 185 ciudadanos habilitados para votar, en una jornada que suma por primera vez urnas electrónicas del INE a su infraestructura de casillas.

La elección pone en juego el control del Poder Legislativo estatal, donde en la actualidad la mayoría está controlada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo partido que encabeza el Ejecutivo de la entidad. Los 25 escaños del Congreso son el único cargo en disputa este domingo.

PUBLICIDAD

Qué se vota y quiénes compiten

El Congreso de Coahuila se integra con 25 diputaciones locales. De ese total, 16 se definen por mayoría relativa —una por cada distrito electoral del estado— y las nueve restantes se asignan por representación proporcional o vía plurinominal.

Para ocupar esos escaños se registraron 379 candidaturas. Los nueve partidos con registro vigente que participan en la contienda son:

Partido Acción Nacional ( PAN )

Partido Revolucionario Institucional ( PRI )

Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena )

Partido del Trabajo ( PT )

Partido Verde Ecologista de México ( PVEM )

Partido Unidad Democrática de Coahuila ( UDC )

Nuevas Ideas

México Avante

Las actas de escrutinio serán analizadas por el INE FOTO: VENUSTIANO MADERO /CUARTOSCURO.COM

Dos coaliciones formalizaron su alianza ante la autoridad electoral: la del PRI con la UDC, y la de Morena con el PT. Además, el candidato independiente Mario Alberto Córdova Hernández aparece como la única opción sin partido en la boleta.

PUBLICIDAD

La vigilancia ciudadana de las votaciones recae en un cuerpo de 7 mil 122 observadores electorales acreditados, integrado por 3 mil 920 mujeres y 3 mil 202 hombres.

Cómo está organizada la jornada y dónde votar

El Instituto Electoral de Coahuila instalará 4 mil 275 casillas distribuidas en los 16 distritos electorales del estado. Para los ciudadanos que se encuentren fuera de su sección el día de la elección, habrá 15 casillas especiales.

PUBLICIDAD

Esas 15 casillas especiales serán también el escenario de la prueba piloto de voto electrónico del INE. La consejera electoral Carla Humphrey informó desde su cuenta en X que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el área informática del organismo validaron la versión 7.6.0.4 del sistema, y emitieron el visto bueno de seguridad y el informe final de operatividad, lo que confirmó, en sus términos, la “madurez e integridad técnica” del software.

El Instituto Nacional Electoral (INE) muestra las urnas electrónicas listas para ser utilizadas en las elecciones, destacando la modernización del sistema de voto en Coahuila. (INE)

Los municipios donde se instalarán las urnas electrónicas son:

Norte: Acuña y Piedras Negras

Centro y zona desértica: Cuatro Ciénegas, Monclova y Sabinas

Otras zonas: Parras y San Pedro

Sureste y zona metropolitana: Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón

Para localizar la casilla asignada, el Instituto Electoral puso a disposición una página de consulta en línea que muestra la ubicación exacta de cada mesa y la composición de su directiva.

PUBLICIDAD

Votos anticipados y padrón electoral

Bajo los esquemas de votación anticipada habilitados por las autoridades, mil 640 personas en prisión preventiva ya sufragaron dentro de los centros penitenciarios del estado. Otras 181 personas lo hicieron mediante el formato de voto adelantado por motivos de salud u otras causales legales.

El 4 de mayo, el INE también aprobó el voto anticipado por internet para personas con discapacidad o con impedimentos físicos para acudir a una casilla, así como para sus cuidadoras y cuidadores primarios.

PUBLICIDAD

Personal del INE participa en un simulacro de voto electrónico para las elecciones locales 2025-2026 en Coahuila, manejando sobres electorales durante el evento. (INE)

El padrón que respalda toda esta estructura suma 2 millones 499 mil 185 ciudadanos: un millón 269 mil 812 mujeres, un millón 229 mil 371 hombres y dos registros de personas con identidad no binaria. Los cómputos distritales que definirán los resultados oficiales se realizarán entre el 10 y el 14 de junio.