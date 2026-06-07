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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 7de junio: se lleva a cabo evento deportivo en Av. Paseo de la Reforma

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Sigue en vivo las manifestaciones y bloqueos en CDMX (X@OVIALCDMX)
Sigue en vivo las manifestaciones y bloqueos en CDMX (X@OVIALCDMX)

La agenda de movilizaciones sociales de este 7 de junio de 2026 en la Ciudad de México incluye marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos culturales, deportivos y religiosos. Destacan manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que exige la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y mejoras en condiciones laborales, además de marchas en defensa de los derechos animales y ambientales, como la protesta contra la planta de amoníaco en Sinaloa. También se reportan actividades por derechos cannábicos, rodadas por el orgullo LGBTI+ y acciones antimundialistas en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026. En el rubro cultural y deportivo, se realizan carreras, rodadas, partidos de beisbol, eventos artísticos en recintos como el Zócalo y el Palacio de Bellas Artes, y celebraciones religiosas como peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Se prevé la participación de miles de personas y posibles afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

13:39 hsHoy

El tramo comprendido entre la Fuente de Petróleos y la Glorieta de La Diana Cazadora presenta un corte de circulación debido a la realización de un evento deportivo sobre Avenida Paseo de la Reforma.

12:52 hsHoy

Considera marcha a las 08:00 horas desde la Glorieta de La Diana Cazadora hacia el Monumento a la Revolución.

12:52 hsHoy

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