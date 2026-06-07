México

El SAT lleva trámites sin cita a la UNAM y 18 estados a través de módulos móviles

Un módulo especial en la Facultad de Contaduría y Administración ofrece apoyo a la comunidad estudiantil, dentro del despliegue nacional que también incluye sedes rurales y convenios locales

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La iniciativa buscó reducir las barreras de acceso para contribuyentes que viven lejos de las administraciones desconcentradas del organismo (SAT/Cortesía)
La iniciativa buscó reducir las barreras de acceso para contribuyentes que viven lejos de las administraciones desconcentradas del organismo (SAT/Cortesía)

El SAT desplegó oficinas móviles en 18 estados de México durante la primera semana de junio para acercar trámites fiscales a comunidades rurales y zonas con acceso limitado a sus sedes permanentes.

El operativo, impulsado por el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, proyectó atender a unas 4,500 personas mediante 11,600 tramites entre el 1 y el 5 de junio, sin necesidad de cita previa.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó el despliegue en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La iniciativa buscó reducir las barreras de acceso para contribuyentes que viven lejos de las administraciones desconcentradas del organismo, en particular en municipios rurales y localidades apartadas.

Trámites disponibles en los módulos itinerantes

CURP/SAT
Los módulos ofrecieron los servicios fiscales de mayor demanda entre personas físicas, trabajadores y estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los módulos ofrecieron los servicios fiscales de mayor demanda entre personas físicas, trabajadores y estudiantes. Entre ellos: inscripción y actualización en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de la firma electrónica (e.firma), emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), generación de contraseña SAT, cambio de domicilio fiscal y orientación tributaria presencial.

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La atención sin cita previa fue uno de los aspectos más relevantes del operativo, dado que la agenda en oficinas permanentes del SAT suele representar una de las principales quejas entre los contribuyentes.

Cobertura: de Baja California a Quintana Roo

Una agente del SAT en uniforme azul y blanco revisa documentos sobre un mostrador de madera, frente a un panadero en un local lleno de panadería.
Entre las sedes específicas figuraron Tlatlauquitepec en Puebla, el municipio de Isla en Veracruz, Loreto en Baja California Sur, Dzidzantún en Yucatán, General Francisco R. Murguía en Zacatecas y Benito Juárez en Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los módulos itinerantes operaron en Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Quintana Roo, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Morelos.

Entre las sedes específicas figuraron Tlatlauquitepec en Puebla, el municipio de Isla en Veracruz, Loreto en Baja California Sur, Dzidzantún en Yucatán, General Francisco R. Murguía en Zacatecas y Benito Juárez en Quintana Roo.

En Ciudad de México, el SAT instaló un módulo especial en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con atención dirigida a la comunidad estudiantil. En Torreón, Coahuila, el módulo operó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canacoservytur), donde se requirió prerregistro previo.

Articulación con programas sociales

Ilustración plana de una persona de espaldas sentada frente a una laptop. Alrededor flotan relojes, papeles, billetes y el logo difuso del SAT, que es visible al fondo.
El horario general fue de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas. En Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Morelos, algunas sedes operaron con horarios diferenciados según las actividades comunitarias locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios módulos se integraron a iniciativas locales ya en marcha. En Hidalgo, la atención se vinculó a las Rutas de la Transformación; en Oaxaca, a Campañas de Formalización; en Michoacán, a Ferias de Bienestar, y en Nuevo León, a las Ferias de Paz.

El horario general fue de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas. En Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Morelos, algunas sedes operaron con horarios diferenciados según las actividades comunitarias locales.

Un operativo que se repite y crece

Dos manos sostienen un formulario fiscal blanco del SAT con un sello rojo de "Revisión", acompañado de íconos de alerta, lupa y documentos sobre un fondo claro.
La expansión a 18 entidades en junio forma parte de una estrategia sostenida de descentralización del servicio fiscal, orientada a poblaciones que no cuentan con oficinas permanentes del organismo en su área de residencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue de junio no fue un evento aislado. En mayo, el SAT ya había llevado módulos itinerantes a 15 estados del país con un catálogo de servicios similar.

La expansión a 18 entidades en junio forma parte de una estrategia sostenida de descentralización del servicio fiscal, orientada a poblaciones que no cuentan con oficinas permanentes del organismo en su área de residencia.

Por qué estos trámites son cada vez más urgentes

La Constancia de Situación Fiscal, el RFC y la e.firma dejaron de ser documentos exclusivos del ámbito tributario. Hoy son requisitos habituales en procesos de contratación laboral, inscripción a plataformas digitales, apertura de actividades económicas y validación de datos ante instituciones financieras.

Esa expansión en el uso cotidiano de los documentos fiscales explica la alta demanda que enfrentan las oficinas permanentes del SAT y, con ella, la necesidad de llevar los servicios directamente a las comunidades.

Qué llevar al módulo del SAT

Para aprovechar la atención en los módulos itinerantes, el SAT requiere una identificación oficial vigente —INE o pasaporte—, la Clave Única de Registro de Población (CURP), un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y un correo electrónico activo.

Quienes acudan a tramitar o renovar la e.firma deben sumar a esos documentos un número de teléfono celular y una memoria USB vacía, ya que los archivos de la firma electrónica se entregan en ese dispositivo. Sin la USB, el trámite no puede completarse en el módulo.

En el caso de personas morales o representantes legales, se requiere además el acta constitutiva o el poder notarial correspondiente. La atención es gratuita en todos los casos.

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