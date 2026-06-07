México

Carlos Rivera: la historia del rechazo que cambió su vida y cómo su hijo le mostró “la cara de Dios”

De una audición fallida bajo el sol a 700 funciones en teatro musical, su trayectoria suma fe, terquedad y trabajo constante antes del reconocimiento masivo

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(Captura YouTube: Carlos Rivera)
Dos décadas después, llenó el Auditorio Nacional, lloró en escena con uno de sus ídolos y describió a su hijo recién nacido como la imagen más cercana que ha tenido de Dios. (Captura YouTube: Carlos Rivera)

Carlos Rivera tenía 17 años, cantaba bajo el sol de Veracruz y su hoja acababa de ir al montón de los rechazados.

Dos décadas después, llenó el Auditorio Nacional, lloró en escena con uno de sus ídolos y describió a su hijo recién nacido como la imagen más cercana que ha tenido de Dios.

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La historia completa la contó en una conversación con la cantante Isabel Lascurain en el podcast “Abre la caja de”.

La doble fila que lo cambió todo

Rivera llegó al Teatro de la Reforma en Veracruz para audicionar en La Academia. Cantó “Como yo te amé”, de Armando Manzanero, y su hoja fue directo al montón de los descartados. Su padre lo esperaba afuera con una pregunta: ¿nos regresamos a Huamantla? La respuesta fue inmediata.

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“Lo último que yo hice fue llegar a la final. Si me vuelven a botar, tiene que ser en la final”, recordó. Convenció a su padre, dio la vuelta y se formó de nuevo durante horas, entre las diez mil personas que hacían fila bajo ese calor.

En el segundo intento cantó “Usted se me llevó la vida” y, al terminar, no entendió que había pasado. Corrió a la mesa a rogar que le dejaran cantar otra vez. Fue la chica de al lado quien lo sacó de la confusión: “Que te está diciendo que ya pasaste, que te ves después”.

Esa noche, el productor Giorgio Aressu lo encontró rezando con una colección de santos. Rivera enumeró: San Juditas, el Espíritu Santo, el Buen Pastor, la Virgen de Guadalupe. “Eran como doce”, dijo. Años después, esa escena apareció en su canción “Si te vas”: “Mas tus santos son tantos que sabes que no fallarán”.

En Huamantla, el día de la final, cambiaron el horario de la misa para que la gente pudiera llegar a casa a ver el programa. Rivera ganó. Su abuela lo vio por televisión. “Ver su cara de alegría... todo eso fue precioso”.

Siete años de silencio y El Rey León como trampolín

Grupo de celebridades sonrientes en un evento festivo con iluminación roja. Carlos Rivera ríe en primer plano, rodeado de invitados en vestimenta elegante y candelabros al fondo
Consiguió el papel protagónico de El Rey León en España. Trabajó de martes a domingo, con doble función los viernes y sábados, durante dos años y setecientas funciones. Plácido Domingo estuvo en el público. (Carlos Rivera Cumpleaños / Instagram)

Lo que vino después no fue inmediato. Rivera lo describió con una sola imagen: “Yo estaba en la carroza de la Cenicienta y de repente se hizo calabaza”. La música grabada no fue su camino durante años. El teatro se convirtió en su refugio.

Consiguió el papel protagónico de El Rey León en España. Trabajó de martes a domingo, con doble función los viernes y sábados, durante dos años y setecientas funciones. Plácido Domingo estuvo en el público. También Cristiano Ronaldo e Iker Casillas. Cuando le ofrecieron quedarse más tiempo, rechazó la oferta. “Ya hice dos años, ya hice setecientas funciones, ya me vieron un millón de personas. ¿Quedarme diez años haciendo exactamente lo mismo?”

Regresó a México y empezó desde abajo en los conciertos. Hubo noches con butacas vacías. “Mi mamá se asomaba en Querétaro y yo veía vacío y decía: ‘Bien, mijo, se está llenando’”. Fue escalando, teatro por teatro, hasta llenar el Auditorio Nacional. “Lo que hoy puedo vivir en un concierto lleno... me lo trabajé. Nadie me lo regaló”.

El llanto con Alexandre Pires: veinte años y un sueño cerrado

Carlos Rivera reaccionó con emoción en redes a la develación de la figura en su honor en el Museo de Cera de la CDMX. (TikTok/ @_carlosrivera)
Carlos Rivera reaccionó con emoción en redes a la develación de la figura en su honor en el Museo de Cera de la CDMX. (TikTok/ @_carlosrivera)

El 4 de julio de 2024, exactamente dos décadas después de ganar La Academia, Rivera ofreció el concierto de su carrera. El invitado era el cantante brasileño Alexandre Pires, con quien grabó una versión de “Usted se me llevó la vida”, la misma canción que usó como amuleto en cada audición desde los 15 años.

Conseguirlo no fue sencillo. Pires prácticamente había dejado de salir de Brasil. Rivera le pidió el favor a su mánager Jorge Juárez, quien semanas después le confirmó: “Está hecho”. Lo trajeron a México y Rivera le mostró las grabaciones en casete de su propia voz cantando esa canción a los 15, 16, 17 y 18 años.

El día del concierto, Rivera no pudo cantar. “No podía ni presentarlo”. Cuando Pires salió al escenario, las emociones lo bloquearon. Tuvo que pedir permiso al público para volver a empezar. “Fue de los momentos más especiales de mi vida, porque era ese artista que a mí me significó tanto”.

León, el hijo que le mostró “la cara de Dios”

Carlos Rivera and Cynthia Deyanira Rodriguez Ruiz attend the Latin Recording Academy's Person of the Year ceremony in Las Vegas, Nevada, U.S., November 12, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Carlos Rivera and Cynthia Deyanira Rodriguez Ruiz attend the Latin Recording Academy's Person of the Year ceremony in Las Vegas, Nevada, U.S., November 12, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Rivera voló desde Barcelona el 3 de agosto. La noche anterior había cantado en la Costa Brava. A tres horas de aterrizar, Cynthia Rodríguez le escribió que el bebé nacería ese día. Él respondió que no lo esperaran si era necesario. Llegó al hospital a tiempo.

Le escribió dos canciones a su hijo León: “La mejor canción” y “Qué significa el amor”. Esta última, contó, la empezó creyendo que era para Dios. “Al final sí es una canción que habla de Dios, pero porque yo vi a Dios a través de mi hijo. Literal. Cuando vi sus ojos, a través de esos ojos yo podía ver la cara de Dios".

La paternidad, dijo, lo reordenó por completo. “Antes tal vez no te importaban tanto algunas cosas. Hoy ya no buscas quedar bien con todo el mundo. Solo quieres que él vea en ti lo mejor que puedas ser”.

La versión de Taylor Swift y el debate sobre la IA

El cantante llevará su gira ¡Vida México! Tour al emblemático recinto capitalino, acompañado de una impresionante alfombra artesanal que celebra el arte y la tradición de Huamantla, Tlaxcala, en una noche que promete ser inolvidable (Plaza de Toros México/Redes sociales)
El cantante llevará su gira ¡Vida México! Tour al emblemático recinto capitalino, acompañado de una impresionante alfombra artesanal que celebra el arte y la tradición de Huamantla, Tlaxcala, en una noche que promete ser inolvidable (Plaza de Toros México/Redes sociales)

Como añadidura a su momento actual, Rivera aclaró un malentendido que circula en redes: la versión de “The Faithfully” de Taylor Swift adaptada al estilo mariachi con su voz no la hizo él. “Es una versión que se hizo en inteligencia artificial”. Los fans de Swift comenzaron a etiquetarlo y Rivera terminó montándola con su mariachi en un camerino, por diversión, antes de interpretarla en un show en Guadalajara.

Sobre grabarla oficialmente, explicó que una adaptación requiere autorización de los autores originales. Y sobre los derechos de la versión de IA, fue directo: “La inteligencia artificial no tiene derecho de autor. ¿Cómo le vas a dar el derecho de autor a una computadora?”

Carlos Rivera revela su nuevo álbum ¡Vida México! como homenaje a la cultura mexicana, disponible en plataformas digitales desde el 5 de marzo. - (Instagram/@carlosrivera)
Carlos Rivera revela su nuevo álbum ¡Vida México! como homenaje a la cultura mexicana, disponible en plataformas digitales desde el 5 de marzo. - (Instagram/@carlosrivera)

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