Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Una pareja con numerosos tatuajes posa con confianza en un entorno urbano vibrante, destacando su estilo distintivo bajo las luces de la noche. (Gero y Mona/ Instagram)

Mona y Geros llevan al bebé a urgencias en plena madrugada y ya planean su bautizo para junio

Los creadores de contenido Marisol Rodríguez Salazar y Gerónimo Aguilar, conocidos en redes sociales como Mona y Geros, vivieron una noche de pánico durante las primeras semanas de vida de su hijo recién nacido. La pareja, originaria de León, Guanajuato, compartió la experiencia con su comunidad a través de una transmisión en vivo en TikTok.

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Fue cerca de las 4:00 de la madrugada cuando el estado del bebé los alarmó: manos frías, coloración morada en las extremidades y ruidos extraños al respirar. Mona y Geros salieron corriendo de su domicilio, abordaron su camioneta y se dirigieron a toda velocidad al hospital más cercano, con lágrimas durante el trayecto.

Médicos descartan riesgo y dan el alta

Un hombre con tatuajes en la cara y brazos, vestido con ropa quirúrgica y gorro azul, sonríe ampliamente mientras sostiene tiernamente a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca. (Gero y Mona/ Instagram)

Tras ingresar al área de urgencias, el médico de guardia revisó al menor y confirmó que su estado de salud era óptimo. El especialista explicó a los padres primerizos que tanto los patrones de sueño como la respiración del bebé se encontraban dentro de los parámetros normales para un recién nacido, y descartó cualquier signo de cianosis en sus extremidades.

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La situación terminó siendo, según se informó, un susto propio de quienes enfrentan por primera vez la crianza de un recién nacido.

De regreso en casa y con bautizo en puerta

@mona_rodriguez13 Iré ala CITA❤️‍🩹más IMPORTANTE de mi vida🤰🏻🩵 #viral #milagrodedios #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gracias a Dios por mi milagrito🙏🏻🐣.aunque no estás conmigo en brazos pero quisiera meterte en una cajita de cristal🥺para que nada malo le pasara,🫶🏻🧸pero voy con toda la actitud 🤰🏻🦕🩵 ♬ sonido original - MONA RODRÍGUEZ

Ya en su hogar, la pareja reapareció en redes sociales con una fotografía de los pequeños pies del bebé junto a los tatuajes de Gero, señal de que permanecen juntos al cuidado del menor en todo momento. Mona también adelantó los próximos planes familiares: “Ya andamos en la organización de su bautizo, pues será en este mismo mes”, según publicó en sus cuentas. Los detalles de la ceremonia y la celebración aún no se han dado a conocer.

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Un bebé muy esperado tras un embarazo con complicaciones

El nacimiento, ocurrido a finales de mayo de 2026, estuvo precedido por semanas de tensión médica. A las 40 semanas de gestación, la doctora de Mona detectó cambios en el líquido amniótico —descritos por la influencer como “muchos puntitos”— y recomendó programar el parto esa misma semana para evitar complicaciones. De no iniciarse el trabajo de parto de forma natural, la joven sería inducida.

El bebé llegó muy esperado por ambos, en palabras de Milenio, “tras una reconciliación” de la pareja. Al conocer al recién nacido, familiares de ambos se reunieron en el hospital y Mona publicó un video de Gero cargando al niño rodeado de la familia, acompañado del texto: “Mis papás están mega contentos”.

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El embarazo que preocupó a sus seguidores semanas antes

Un padre sonriente y una madre con una cánula de oxígeno miran con ternura a su bebé recién nacido en la sala de partos. (Gero y Mona/ Instagram)

Días antes del parto, Mona ya había generado inquietud entre su audiencia al revelar, también en transmisión en vivo, que llevaba más de 40 semanas de gestación sin que el trabajo de parto iniciara de forma natural. La doctora le advirtió que el bebé “ya está a término y que inclusive se está queriendo empezar a pasar”, según relató la propia influencer.

En esa misma revisión, el médico registró que el menor había aumentado cerca de 100 gramos desde el control anterior. La pareja informó que, de no producirse el nacimiento de manera espontánea, la inducción estaba programada para el sábado siguiente.

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Quiénes son Mona y Geros

Marisol, nacida el 22 de mayo de 1999 en León, Guanajuato, y Gerónimo Aguilar construyeron juntos una de las comunidades digitales más activas de México. Su cuenta de TikTok supera el millón 300 mil seguidores y acumula más de un billón de vistas, cifra que los posiciona entre los creadores de contenido más vistos del país.

La pareja nunca modificó su estilo de vida ni su entorno a pesar del alcance de su popularidad: siguen viviendo en el mismo barrio de León donde crecieron. A su comunidad la llaman “Lxs hijxs de la pelona”, y son precisamente sus seguidores quienes impulsan cada transmisión en vivo con miles de comentarios e interacciones. El anuncio del embarazo, realizado el 20 de diciembre de 2025, generó una ola de reacciones en sus redes, donde comparten desde rutinas cotidianas hasta momentos personales como este.

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