Rumbo a la inauguración en el Azteca: cuál fue el primer gol de Sudáfrica en los Mundiales

El primer tanto del conjunto sudafricano en Copas del Mundo llegó hace casi treinta años en un histórico encuentro frente a Dinamarca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de Sudáfrica en las Copas del Mundo es recordar historias que cruzan las fronteras del resultado deportivo. El camino de los Bafana Bafana ha estado marcado por símbolos, goles que cambiaron el ánimo de una nación y momentos que siguen presentes cada vez que se acerca la justa.

Antes de cada debut, la memoria colectiva revive los instantes en que el futbol sudafricano gritó por primera vez en la máxima cita.

La anotación de 1998 marca un histórico punto de partida para la incondicional afición sudafricana. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Por eso, rumbo al Mundial 2026, resurge la inevitable pregunta: ¿cuándo fue el primer gol sudafricano en el torneo? Esa respuesta enlaza a una generación que vivió su debut internacional y a un país que encontró en esa hazaña un motivo de identidad.

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El primer gol de Sudáfrica en Mundiales: Francia 1998

El inicio de Sudáfrica en la Copa del Mundo no fue sencillo, pero en Francia 1998 el equipo marcó un hito que aún resuena en su historia.

La primera anotación sudafricana en una Copa Mundial ocurrió el 18 de junio de 1998 , en el empate 1-1 ante Dinamarca en el Stade de Toulouse.

Benni McCarthy convirtió al minuto 52 y entró en la memoria como el primer goleador de los Bafana Bafana en el torneo.

El equipo compartió grupo con Francia y Arabia Saudita ; sumó una derrota y otro empate, lo que marcó su despedida en fase de grupos .

La anotación representó más que un simple gol: fue el punto de partida para una selección que apenas había sido readmitida por la FIFA tras el apartheid.

Benni McCarthy le anotó a a Dinamarca durante el Mundial de Francia 1998, convirtiéndose en el primer goleador de los Bafana Bafana en Mundiales. (X/ @BafanaBafana)

De esta manera, aquel gol de McCarthy no sólo significó el debut en el marcador, sino el inicio de una trayectoria internacional para el futbol sudafricano.

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El gol de Tshabalala en 2010: símbolo de conexión nacional

Mientras en 1998 el festejo fue discreto, en 2010 la celebración se vivió a nivel global. El gol de Siphiwe Tshabalala en el partido inaugural sigue siendo referencia obligada.

El zurdazo de Tshabalala abrió el marcador ante México el 11 de junio , en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

Fue el primer gol del Mundial 2010 y el primero de Sudáfrica como anfitrión, celebrado con una coreografía grupal y el estruendo de las vuvuzelas .

La anotación también fue nominada al Premio Puskás.

El gol de Tshabalala fue el primero del Mundial 2010 y el primero de un país africano como anfitrión, en un festejo con coreografía grupal. EFE/JORGE ZAPATA

Así, a pesar de no avanzar a octavos, el gol de Tshabalala se convirtió en todo un símbolo nacional y en una postal de la conexión entre la afición y su selección.

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Rumbo a 2026: entre la memoria y la expectativa

La historia reciente coloca a Sudáfrica frente a un nuevo reto, con viejos recuerdos como motivante para volver a sorprender.

En la edición 2026, Sudáfrica compartirá el Grupo A con México, Corea del Sur y República Checa .

El recuerdo de McCarthy en 1998 y de Tshabalala en 2010 acompaña la expectativa de romper la racha sin victorias recientes en partidos de preparación.

Figuras como Lyle Foster y Ronwen Williams concentran la atención mientras el equipo busca dejar huella en su regreso al escenario global.

Sudáfrica integra el Grupo A del Mundial 2026 con México, Corea del Sur y República Checa, con Lyle Foster y Ronwen Williams como sus principales referentes. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Ahora, cada vez que los Bafana Bafana saltan a la cancha, el eco de aquellos primeros goles acompaña las nuevas aspiraciones del futbol sudafricano.