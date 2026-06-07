México

Christian Nodal y Grupo Forajido enfrentan disputa por registro del nombre

El 15 de mayo la agrupación sinaloense ingresó un escrito de oposición basado en similitudes fonéticas y conceptuales, respaldando su demanda con carteles y antecedentes documentados ante el organismo federal encargado de la propiedad industrial.

Guardar
Google icon
Collage: grupo de hombres en sombreros y cartel "Feria Nacional Rincón de Romos 2026" (izquierda); figura con sombrero, bandana, chaleco (derecha).
La solicitud del cantante sonorense, presentada el 22 de abril de 2026 bajo el expediente 3606840, no llegó sola: detrás hay una disputa más profunda por el control de su propia identidad artística. (Instagram/@nodal @grupoforajido.oficial)

Christian Nodal intenta registrar “El Forajido” como nueva marca, pero Grupo Forajido le pone un alto ante el IMPI con una oposición formal respaldada por más de 30 años de trayectoria y un registro vigente hasta 2034.

La solicitud del cantante sonorense, presentada el 22 de abril de 2026 bajo el expediente 3606840, no llegó sola: detrás hay una disputa más profunda por el control de su propia identidad artística.

PUBLICIDAD

Por qué Nodal quiere ser “El Forajido”

Christian Nodal en primer plano con sombrero vaquero, chaleco marrón y collar de cruz, frente a un grupo de personas y un fondo promocional oscuro
Christian Nodal registra el nombre 'Forajido' e inicia una batalla legal contra su padre, Jaime González por la propiedad de su marca, empresa y temas musicales. (Infobae México / Manu Cisneros)

La respuesta está en los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La marca “Christian Nodal” no le pertenece al cantante: fue registrada en 2016, cuando tenía 17 años, por su padre y entonces mánager, Jaime González, a través de la empresa JG Music.

En enero de 2026, González renovó esa titularidad por diez años más, hasta 2036. Eso significa que Nodal no puede usar su propio nombre en conciertos, discos o campañas publicitarias sin autorización familiar.

PUBLICIDAD

El 26 de abril, durante un concierto en Ezequiel Montes, Querétaro, el cantante lo confirmó sin rodeos: “Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”.

Antes de que trascendiera el trámite ante el IMPI, Nodal borró todas sus publicaciones en Instagram y cambió sus perfiles al nombre “El Forajido”, una denominación que ya había usado en su carrera: en 2022 lanzó Forajido EP 1 y en 2023, Forajido EP 2.

La oposición que frena el registro

El problema es que ese nombre ya tiene dueño legal. El 15 de mayo, Grupo Forajido presentó ante el IMPI un escrito de oposición formal para bloquear la solicitud del cantante.

La agrupación sinaloense, con más de tres décadas de historia, cuenta con la marca “Forajido” registrada y vigente hasta 2034. Su expediente de oposición sostiene que agregar el artículo “El” no basta para diferenciar ambas denominaciones: el instituto debe considerar similitudes gramaticales, fonéticas, gráficas y conceptuales entre los dos nombres.

El argumento de fondo es que ambas marcas operan en el mismo sector. La solicitud de Nodal corresponde a la Clase 41 del IMPI, que abarca servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales —exactamente el terreno en el que Grupo Forajido ejerce sus derechos registrados.

Para respaldar su posición, la agrupación anexó al expediente carteles, registros históricos y pruebas de uso continuado del nombre a lo largo de su carrera.

Una defensa de derechos, no un conflicto personal

La postura de Grupo Forajido ante el IMPI deja claro que su oposición no apunta contra Nodal en particular, sino contra cualquier solicitud que amenace una marca legalmente obtenida.

El escrito presentado por la agrupación señala que el nombre “Forajido” forma parte de su identidad artística desde hace más de 30 años y que ese derecho fue otorgado por las instancias correspondientes. La lógica del expediente es que el registro previo debe prevalecer sobre cualquier solicitud posterior de una denominación similar.

Si el IMPI falla a favor de la agrupación, Nodal quedaría impedido de usar “El Forajido” como marca para espectáculos, presentaciones en vivo y servicios de entretenimiento.

Christian Nodal
Christian Nodal volvió a las redes con una identidad renovada y publicaciones enigmáticas, mientras continúa la disputa por la propiedad legal de su marca frente a su propio padre. (Captura de pantalla @nodal)

Un doble callejón sin salida

Christian Nodal
Recuperar la denominación “Christian Nodal” tampoco es una salida sencilla. El cantante mantiene un contrato de representación con JG Music hasta 2035 (Christian Nodal. Instagram)

La situación coloca a Nodal en un escenario legal complicado en ambos frentes. Sin “El Forajido” disponible, el cantante quedaría sin una marca propia para operar de forma independiente en el sector del entretenimiento.

Recuperar la denominación “Christian Nodal” tampoco es una salida sencilla. El cantante mantiene un contrato de representación con JG Music hasta 2035, y la rescisión anticipada implicaría el pago de una indemnización millonaria cuyo monto exacto no ha sido precisado públicamente.

Hasta la fecha, el IMPI no ha emitido una resolución definitiva sobre el registro solicitado por el cantante.

Temas Relacionados

Christian NodalNombrePropiedad intelectualDerechos de autorDisputaregional mexicanomusicaMusica En MéxicoMusica Mexicanamexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registró un sismo de 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registró un sismo de 4.3 en Chiapas

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre los acontecimientos de la Capital

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

La igualada 1-1 en el Estadio Hidalgo mantiene las dudas por la falta de victorias y anticipa un estreno exigente el 11 de junio en el Azteca

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

Segob exhorta a CNTE a concluir protesta en el Zócalo tras propuesta de SEP e ISSSTE: maestros podrían intensificar protestas por Mundial

La desaparición de la USICAMM y reformas a PENSIONISSSTE han sido propuestas por el gobierno, sin embargo, no basta para llegar a un acuerdo con el magisterio

Segob exhorta a CNTE a concluir protesta en el Zócalo tras propuesta de SEP e ISSSTE: maestros podrían intensificar protestas por Mundial

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 6 de junio: Fuertes lluvias para el fin de semana en el Valle de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 6 de junio: Fuertes lluvias para el fin de semana en el Valle de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Alcalde de Cuautla queda vinculado a proceso: cumplirá cuatro meses de investigación en penal federal de Sonora

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

Visas de Américo Villarreal y Alfonso Durazo estarían revocadas a pesar de conservar el documento

Detienen a Alexis “El Caras”, vinculado a desaparición de 11 personas tras reclutamiento laboral en Amozoc, Puebla

ENTRETENIMIENTO

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Carlos Rivera: la historia del rechazo que cambió su vida y cómo su hijo le mostró “la cara de Dios”

Kenia Os se una a la lista de exnovias de Peso Pluma: ellas son las jóvenes en la vida del cantante

Qué es real y qué es ficción en película México 86 estelarizada por Diego Luna disponible en Netflix y sedes de la Cineteca

Aislinn Derbez elogia a Mauricio Ochmann como padre y reavivan rumores de reconciliación

DEPORTES

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Resultados en la inauguración del Mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Panamá empata ante Bosnia en su último examen y deja dudas de cara al Mundial 2026

Quién fue el máximo goleador en cada Copa del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022