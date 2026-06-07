Christian Nodal y Grupo Forajido enfrentan disputa por registro del nombre

La solicitud del cantante sonorense, presentada el 22 de abril de 2026 bajo el expediente 3606840, no llegó sola: detrás hay una disputa más profunda por el control de su propia identidad artística. (Instagram/@nodal @grupoforajido.oficial)

Christian Nodal intenta registrar “El Forajido” como nueva marca, pero Grupo Forajido le pone un alto ante el IMPI con una oposición formal respaldada por más de 30 años de trayectoria y un registro vigente hasta 2034.

La solicitud del cantante sonorense, presentada el 22 de abril de 2026 bajo el expediente 3606840, no llegó sola: detrás hay una disputa más profunda por el control de su propia identidad artística.

PUBLICIDAD

Por qué Nodal quiere ser “El Forajido”

Christian Nodal registra el nombre 'Forajido' e inicia una batalla legal contra su padre, Jaime González por la propiedad de su marca, empresa y temas musicales. (Infobae México / Manu Cisneros)

La respuesta está en los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La marca “Christian Nodal” no le pertenece al cantante: fue registrada en 2016, cuando tenía 17 años, por su padre y entonces mánager, Jaime González, a través de la empresa JG Music.

En enero de 2026, González renovó esa titularidad por diez años más, hasta 2036. Eso significa que Nodal no puede usar su propio nombre en conciertos, discos o campañas publicitarias sin autorización familiar.

PUBLICIDAD

El 26 de abril, durante un concierto en Ezequiel Montes, Querétaro, el cantante lo confirmó sin rodeos: “Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”.

Antes de que trascendiera el trámite ante el IMPI, Nodal borró todas sus publicaciones en Instagram y cambió sus perfiles al nombre “El Forajido”, una denominación que ya había usado en su carrera: en 2022 lanzó Forajido EP 1 y en 2023, Forajido EP 2.

PUBLICIDAD

La oposición que frena el registro

El problema es que ese nombre ya tiene dueño legal. El 15 de mayo, Grupo Forajido presentó ante el IMPI un escrito de oposición formal para bloquear la solicitud del cantante.

La agrupación sinaloense, con más de tres décadas de historia, cuenta con la marca “Forajido” registrada y vigente hasta 2034. Su expediente de oposición sostiene que agregar el artículo “El” no basta para diferenciar ambas denominaciones: el instituto debe considerar similitudes gramaticales, fonéticas, gráficas y conceptuales entre los dos nombres.

PUBLICIDAD

El argumento de fondo es que ambas marcas operan en el mismo sector. La solicitud de Nodal corresponde a la Clase 41 del IMPI, que abarca servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales —exactamente el terreno en el que Grupo Forajido ejerce sus derechos registrados.

Para respaldar su posición, la agrupación anexó al expediente carteles, registros históricos y pruebas de uso continuado del nombre a lo largo de su carrera.

PUBLICIDAD

Una defensa de derechos, no un conflicto personal

La postura de Grupo Forajido ante el IMPI deja claro que su oposición no apunta contra Nodal en particular, sino contra cualquier solicitud que amenace una marca legalmente obtenida.

El escrito presentado por la agrupación señala que el nombre “Forajido” forma parte de su identidad artística desde hace más de 30 años y que ese derecho fue otorgado por las instancias correspondientes. La lógica del expediente es que el registro previo debe prevalecer sobre cualquier solicitud posterior de una denominación similar.

PUBLICIDAD

Si el IMPI falla a favor de la agrupación, Nodal quedaría impedido de usar “El Forajido” como marca para espectáculos, presentaciones en vivo y servicios de entretenimiento.

Christian Nodal volvió a las redes con una identidad renovada y publicaciones enigmáticas, mientras continúa la disputa por la propiedad legal de su marca frente a su propio padre. (Captura de pantalla @nodal)

Un doble callejón sin salida

Recuperar la denominación “Christian Nodal” tampoco es una salida sencilla. El cantante mantiene un contrato de representación con JG Music hasta 2035 (Christian Nodal. Instagram)

La situación coloca a Nodal en un escenario legal complicado en ambos frentes. Sin “El Forajido” disponible, el cantante quedaría sin una marca propia para operar de forma independiente en el sector del entretenimiento.

PUBLICIDAD

Recuperar la denominación “Christian Nodal” tampoco es una salida sencilla. El cantante mantiene un contrato de representación con JG Music hasta 2035, y la rescisión anticipada implicaría el pago de una indemnización millonaria cuyo monto exacto no ha sido precisado públicamente.

Hasta la fecha, el IMPI no ha emitido una resolución definitiva sobre el registro solicitado por el cantante.